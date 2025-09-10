CCR rămâne cu puteri depline în procesul electoral. Proiect AUR și SOS, respins majoritar în Camera Deputaților

Camera Deputaților a respins miercuri propunerea legislativă prin care se dorea limitarea puterilor CCR în procesul electoral prezidențial. Demersul fusese inițiat de parlamentarii AUR și S.O.S. România, în contextul anulării alegerilor prezidențiale

Cele două partide au cerut parlamentului să aprobe modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Miercuri, s-au înregistrat 206 de voturi „pentru" respingere, 80 de voturi „contra" și 11 abțineri, propunerea fiind astfel respinsă de majoritatea parlamentară.

Conținutul propunerii respinse

Potrivit proiectului, Curtea Constituțională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului, în limitele și cu respectarea dispozițiilor legale și constituționale.

Propunerea prevedea că rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al României este validat sau invalidat de CCR numai în baza probelor și conform dispozițiilor din lege pentru alegerea președintelui. De asemenea, „invalidarea oricărui tur se poate face numai în baza unei contestații temeinic motivate și pentru motive constând în fraude grave, nefiind posibilă atât revenirea asupra hotărârii pronunțate, cât și invalidarea din oficiu a întregului proces electoral după validarea unui tur de scrutin".

Simion acuză „președintele numit" Nicușor Dan

Liderul AUR, deputatul George Simion, a susținut că „președintele numit, Nicușor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor".

„Ați ales să mențineți Curtea Constituțională în procesul electoral la alegerile prezidențiale. Ați respins acest proiect de lege al opoziției după cum astăzi, în Parlament, în ciuda afirmațiilor pompoase ale Alinei Gorghiu, ați ales să puneți gunoiul sub preș cu privire la hărțuirea sexuală a studentelor", a declarat Simion cu referire la o altă propunere respinsă - cea a unei comisii parlamentare care să investigheze cazurile de hărțuire din universități.

Deputatul a continuat: „Astăzi, un om care a câștigat alegerile este chemat la IPJ pentru controlul judiciar (...), asta este forma voastră de a opri orice reformă în statul român. (...) Președintele numit, Nicușor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor. Le-ați văzut cu toții, nu?"

Senatul, cameră decizională

Senatul este camera decizională în privința acestui proiect de lege, ceea ce înseamnă că propunerea va ajunge acum la votul senatorilor pentru decizia finală.

