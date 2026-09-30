Pentru industrie, însă, rămâne problema expunerii la prețurile de pe piețele externe, a declarat Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.

"Consumatorul final casnic este acoperit din gaz din producţie internă. Romgaz dă peste 80% din acest gaz şi în acest an, la un preţ reglementat. Nu văd o problemă de aprovizionare. Într-adevăr, pentru non-casnici, pentru industrie este o problemă care există de mai mulţi ani. Suntem pur şi simplu legaţi de preţurile europene. Este o competiţie în acest moment între preţurile din Asia de Sud-Est şi preţurile europene", a spus directorul general.

Acesta a spus că birocraţia poate fi considerată un obstacol serios în livrarea promptă de gaze naturale.

"Timpul este un obstacol pentru că orice investiţie în petrol şi gaze durează. Reuşim să livrăm Neptun Deep într-un termen mai scurt decât se aştepta. Dar, în acelaşi timp, trebuie să luăm în calcul că pentru orice sondă forată on-shore avem un termen de foraj de până la şase luni pentru o sondă mai adâncă. Însă, toate avizele necesare pentru a putea fora o sondă pot dura şi trei ani. Partea de birocraţie şi faptul că nu există un 'one-stop shop' unde să depui toate actele şi fiecare avizator să îţi transmită într-un anumit termen, pentru că nu există termene de răspuns nici la ministere, nici la autorităţi, fac ca acest proces să dureze mult mai mult. După forajul unei sonde trebuie să înceapă infrastructura de suprafaţă, care la fel, trece printr-un alt proces de avizare, de aprobare. Termenele acestea nu sunt date de circumstanţe tehnice investiţionale ale companiei. În general, sunt create de modul de avizare şi aprobare a acestor proiecte. Timpul, în acest moment, este cumva cel mai mare duşman al proiectelor energetice, cât şi volatilitatea preţurilor din piaţă", a explicat Răzvan Popescu.

Potrivit acestuia, Romgaz realizează investiţii mari în producţie, în fiecare an, de peste 200 de milioane de euro.

"Am reuşit să repornim şi proiectul Caragele. Am forat din nou cele mai adânci sonde din portofoliul Romgaz, însă dat fiind faptul că majoritatea field-urilor noastre sunt mature, sunt exploatate de zeci de ani, a pune în producţie on-shore pentru a putea diminua acest declin natural de producţie, investiţiile sunt mari. Vorbim de peste 200 de milioane de euro în fiecare an, doar investiţiile pentru a putea menţine producţia la un nivel adecvat. Şi toate acestea cu avize, aprobări şi cu estimările pe care le avem pentru viitor. De aceea, predictibilitatea de care industria de oil&gas are nevoie este cel mai important lucru din cauza termenelor lungi de livrare ale acestor proiecte", a subliniat directorul general al companiei.

Eurogas, în colaborare cu Federaţia Patronală a Energiei (FPE), a organizat, miercuri, la Bucureşti, evenimentul Eurogas Annual Regional Conference 2026 - "Advancing security, delivering sustainability: Romania's role in building a resilient and competitive energy transition in Eastern Europe".

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai instituţiilor europene şi naţionale, ai industriei şi experţi din sectorul energetic pentru a discuta rolul României în consolidarea securităţii şi accesibilităţii aprovizionării cu energie în Europa, precum şi perspectivele regionale privind tranziţia energetică şi competitivitatea industrială.