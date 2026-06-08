În afară de șeful guvernului, alți doi consilieri ai președintelui Nicușor Dan ar fi luați în calcul să facă parte din viitorul Executiv. Potrivit unor surse politice apropiate de Eugen Tomac, pentru Ministerul Apărării ar fi luat în calcul Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO. Înainte a avut o carieră de 20 de ani în Ministerul Afacerilor Externe. A fost și consilierul lui Sorin Grindeanu pentru afaceri externe, când șeful PSD era prim-ministru.

Aceleași surse spun că pentru Dezvoltare ar putea fi propus sociologul Vladimir Ionaș, care lucrează la Avangarde, institutul de sondare și cercetare sociologică. Și el a fost consilierul premierului Grindeanu.

Agricultura ar putea ajunge la Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București. Acesta a mai fost secretar în acest minister în guvernele Năstase și Tăriceanu.

Portofoliul Energiei ar putea fi preluat de Sorin Elisei, acum director general la Ministerul Energiei și membru al Consiliului de Supraveghere la OMV Petrom.

La Transporturi, propunerea ar fi Ionuț Mașala, director general adjunct economic la CNAIR, unde lucrează de peste 15 ani.

Munca ar putea ajunge la avocata Diana Morar, deputat PNL în fosta legislatură, care a trecut apoi la Forța Dreptei, partidul lui Ludovic Orban.

La Ministerul Educației favorit este Sorin Costreie, consilier prezidențial și profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București. În trecut a fost consilier de stat pentru trei premieri.

La Mediu este vehiculat numele lui Teodor Dulceață, în prezent secretar general adjunct în minister și finul fostei europarlamentare ALDE, Norica Nicolai.

Luca Niculescu are cele mai multe șanse pentru Ministerul de Externe. Fost ambasador, este secretar de stat și coordonează procesul de aderare a României la OCDE.

La Cultură ministru ar putea fi Adrian Papahagi, profesor la Facultatea de Litere de la UBB, Cluj-Napoca, și unul dintre fondatorii Partidului Mișcarea Populară, condus până acum câteva zile de Eugen Tomac.

Iar pentru Finanțe, în cărți ar fi Bogdan Drăgoi, care a mai deținut acest portofoliu în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu și a fost consilierul lui Traian Băsescu. Este luat în calcul și Bogdan Glăvan, profesor la Universitatea Româno-Americană din București și fost consilier al lui Ludovic Orban.

În Cabinetul lui Eugen Tomac ar urma să fie 3 vicepremieri - titularii de la Educație și Economie și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice și fost director executiv al Confederației Patronale Concordia.

Eugen Tomac a declarat că își dorește ca nici secretarii de stat și nici prefecții să nu aibă carnet de partid.