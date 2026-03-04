Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”
Scandal în coaliție. PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că "a provocat astăzi un nou blocaj", din cauza bugetului pe 2026

Scandal în coaliție. PSD îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că ”a provocat astăzi un nou blocaj”, din cauza bugetului pe 2026

Agerpres

Este un nou scandal în coaliția de guvernare. PSD îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că ”a provocat astăzi un nou blocaj în coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului de stat”.

Cristian Matei

Miercuri a avut loc o nouă ședință între liderii PSD, PNL, USR și UDMR, pe tema bugetului de stat pe 2026.

Social-democrații afirmă că ”în mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar”.

Printre aceste prevederi se află subfinanțarea programului de solidaritate, solicitat insistent de PSD, tăierea ”drastică” a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale și „confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.

Astfel, a mai precizat Partidul Social Democrat, în perioada următoare ”conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”.

Mesajul integral transmis de PSD:

Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat.

În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar.

Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare.

Printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Bolojan se numără:

1. Subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate.

2. Tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale.

3. „Confiscarea” la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.

În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun”.

PSD condiționează votul bugetului de stat pe 2026 de un ”pachet de solidaritate” pentru care solicită finanțare de aproape 3,5 miliarde de lei.

Însă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), i-a spus lui Sorin Grindeanu că poate prinde în buget cel mult 1,5 miliarde de lei pentru ajutoare.


Nou blocaj în coaliție, în săptămâna în care trebuie aprobat bugetul. Partidele nu se înțeleg cum să împartă banii

