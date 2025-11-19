Bucureștiul își alege primarul: 18 candidați intrați oficial în cursă, Băluță și-a lansat programul alături de liderii PSD

18 candidați au fost validați în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei.

Campania electorală începe peste trei zile, iar tensiunea dintre principalii pretendenți la titlu crește vertiginos.

Daniel Băluță și-a prezentat miercuri programul pentru București, iar în spate i-au stat liderii PSD, dar și familia Piedone.

Juniorul a fost atât de emoționat încât s-a încurcat în cuvinte.

Într-un spațiu amenajat în stil industrial și înconjurat de liderii partidului, candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță a sărbătorit intrarea în lupta de pe 7 decembrie.

Cu o campanie coordonată de europarlamentarul Victor Negrescu, actualul primar al Sectorului 4 a prezentat o listă cu 7 angajamente.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: ”Bucurestiu este prea fragmentat ca să funcţioneze. Avem un puzzle administrativ în care fiecare trage o direcţie dar prea puţini ţin busolă. Nu alegem doar un primar, ci direcţia în care va merge acest oraş în umratorii 10 ani. Vin în faţa dvs. cu rezultate nu teorii”.​

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Daniel Băluţă este omul de care Bucureştiul are nevoie, iar speranţa nu vine din sloganuri şi din sigle, ci din rezultatele lui Daniel, pe care le-a avut la sectorul 4. A demonstrat treaba asta la sectorul lui”.

Pe ecran au curs mesaje de susținere de la primarii din Roma și Copenhaga, iar fiul lui Cristian Popescu Piedone, Vlad, și-a arătat emoţionat sprijinul pentru colegul de sector.

Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5: ”Noi primarii de sectoare.... aaa... Noi primarii din sectoarele 3, 4 şi 5 suntem alături de tine”.

Pe 7 decembrie vor fi pe buletinul de vot nu mai puțin de 18 candidați. Atâția a validat Biroul Electoral Municipal, care a respins și trei candidaturi. Cei care au depus contestații vor primi răspunsul pe 20 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie și se va încheia cu 24 de ore înainte de deschiderea secțiilor.

