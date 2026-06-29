Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că principala miză în această perioadă este evitarea retrogradării ratingului de țară în categoria „junk”.

Potrivit analizei Moody’s, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar, controlul costurilor de finanțare și finalizarea reformelor asumate prin PNRR depind în mod direct de formarea rapidă a unui guvern stabil și capabil să adopte măsurile fiscale necesare.

„Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară. Am mai fost într-un punct vulnerabil și am reușit, prin măsuri dificile și printr-o direcție fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilității trebuie păstrată. Agențiile de rating nu se uită doar la cifre. Se uită și la capacitatea unei țări de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe și de a rămâne predictibilă pentru investitori și partenerii europeni”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Moody’s menționează că, până în prezent, așteptările sale au vizat continuarea reducerii deficitului bugetar, de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,9% în 2027. Agenția arată însă că această traiectorie depinde de capacitatea României de a menține consolidarea fiscală și de a adopta măsurile necesare după anul 2026.

Comentariul Moody’s semnalează, de asemenea, presiunea costurilor de finanțare. Agenția estimează că plățile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 și la 9,6% în 2027, pe fondul randamentelor ridicate și al creșterii datoriei publice din ultimii ani. Totodată, Moody’s notează vulnerabilitatea României la fluctuațiile cursului de schimb, în condițiile în care puțin peste 50% din datoria publică este denominată în valută.

O altă miză majoră indicată de agenție este implementarea reformelor și investițiilor rămase din Mecanismul de Redresare și Reziliență, înainte de termenul-limită de 31 august 2026. Moody’s remarcă faptul că România a accelerat implementarea PNRR, rata ajungând la aproximativ 70% după ultima plată aprobată de Comisia Europeană, însă întârzierile în formarea unui guvern stabil pot afecta finalizarea reformelor și investițiilor rămase.

Analiza Moody’s nu reprezintă o acțiune de rating și nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit. Cele mai recente informații privind acțiunile de rating și istoricul acestora sunt disponibile pe pagina emitentului de pe site-ul Moody’s Ratings.