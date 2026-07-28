Asta după ce angajații din mai multe spitale au intrat în grevă. Sunt asigurate doar urgențele, și o treime din cazurile cronice.

Angajații sunt nemulțumiți de legea salarizării, care, susțin ei, le-ar reduce veniturile, într-un moment în care sistemul se confruntă deja, cu lipsă de personal, și cu un volum tot mai mare de muncă.

„Niciun salariu din sectorul public nu va scădea daca s-ar adopta legea salarizării”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan la finalul ședinței de guvern, conform Agerpres.

Ilie Bolojan: Greva angajaţilor din sistemul public de Sănătate s-a bazat pe minciună şi dezinformare

Greva angajaţilor din sistemul public de Sănătate s-a bazat pe minciună şi dezinformare, legat de proiectul noii Legi a salarizării, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, marţi seară, la Palatul Victoria.

"Legat de greva din sistemul de Sănătate, în primul rând îmi cer scuze tuturor pacienţilor pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare a acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenţi, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de Sănătate. În acelaşi timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună şi pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă Legea salarizării ar fi adoptată. Şi precizez, încă o dată, dacă s-ar adopta această lege niciun salariu în sectorul public, niciun câştig în sectorul public nu va scădea, aşa cum au fost date toate asigurările de către miniştrii de resort, cât şi de către ministrul Muncii ", a spus Ilie Bolojan.

El a subliniat că, dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechităţii în proiectul promovat de Ministerul Muncii, o bună parte din salarii ar trebui să crească.

"În mod evident, aceste creşteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei româneşti, în aşa fel încât să nu ne întoarcem din punctul în care am plecat şi în anii următori, să avem salarii predictibile, salarii echitabile în sectorul public şi în sectorul privat din România şi să avem un echilibru bugetar care este absolut necesar pentru a construi pe baze sănătoase", a declarat Bolojan.

Pe de altă parte, el a explicat că Legea salarizării unitare, dacă ar fi adoptată în sectorul de sănătate, va aduce şi nişte provocări, care nu pot fi ocolite.

"Astăzi avem un sistem de salarizare care nu se bazează în principal pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează către pacienţi, aşa cum ar fi normal, pacientul trebuind să fie în centrul sistemului. Cea mai mare parte a plăţii cheltuielilor pe care le fac spitalele se face prin alocări directe de la Casa Naţională de Sănătate şi două treimi din salariile care se achită în sectorul public de sănătate vin prin alocări directe şi nu prin plata unor servicii care sunt prestate către pacienţi. Ca atare, managerii spitalelor nu au o presiune să adapteze oferta spitalelor, mărimea secţiilor, tipul acestora, la nevoile pacienţilor; având asigurate cea mai mare parte din fonduri, nu au acest stimulent şi asta înseamnă distorsiuni majore în sectorul de sănătate (...) O dată ce legea de salarizare ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă, la un nivel mult mai mare decât cel de astăzi, care nu le acoperă costul acestor servicii, în aşa fel încât funcţionarea spitalelor în anii următori să se facă pe baza serviciilor care sunt prestate către pacienţi şi fiecare caz care este rezolvat să aducă o sumă din care se suportă salariile la spitale şi toate celelalte cheltuieli", a afirmat Bolojan.

El a subliniat că anumite spitale vor trebui să-şi regândească oferta.

"Spitalele care au adresabilitate (...) vor avea cazuri, vor avea pacienţi şi totul va fi în bună regulă, dar spitalele care astăzi se bazau doar pe aceste transferuri către ele vor trebui să-şi regândească oferta, să-şi readapteze secţiile, numărul de angajaţi, specializările pe care le oferă, în aşa fel încât să nu avem secţii supraaglomerate, cum avem astăzi, în centrele universitare, în reşedinţele de judeţ, şi să avem secţii care au un grad de ocupare foarte mic în multe alte spitale. Şi, practic, aşa cum se vede din acest grad de ocupare, ele nu răspund nevoilor populaţiei", a explicat Bolojan.

Acesta a dat ca exemplu creşterea numărului de paturi de paliaţie.

"Am putea avea un număr dublu de paturi de paliaţie, dar, în loc să avem un număr mult mai mare care să rezolve problemele cetăţenilor, avem secţii care nu au adresabilitate şi, deci, nu răspund nevoilor cetăţenilor", a evidenţiat Bolojan.