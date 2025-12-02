Bolojan avertizează: „România are nevoie de responsabilitate politică, nu de haos și instigare”

România are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, instigare şi haos, a declarat marţi premierul Ilie Bolojan, în cadrul şedinţei solemne a Parlamentului.

"În ultimul an încrederea românilor în democraţie a fost pusă la încercare. Unitatea noastră, ca naţiune şi societate, este şi ea pusă la încercare în fiecare zi. Duşmanii noştri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea şi lipsa de responsabilitate. Ţara noastră are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, nu de instigare şi nu de haos", a spus prim-ministrul.

El a menţionat că data de 1 Decembrie ar trebui să fie un "moment de unitate în jurul valorilor fundamentale" ale statului român: democraţia, libertatea, legea şi respectul pentru fiecare cetăţean. Aceste valori reprezintă "coloana vertebrală a României moderne", a precizat Bolojan.

"Să nu uităm că apartenenţa la lumea occidentală şi valorile ei fac parte din ADN-ul naţiunii noastre", a subliniat prim-ministrul.

Bolojan a atras atenţia asupra faptului că România este parte a unei "lumi nesigure", aflate într-o schimbare rapidă.

"Ce facem în următoarea perioadă ne va defini parcursul pe termen lung. Când ne vom reuni anul viitor pentru a celebra Ziua Naţională îmi doresc ca fiecare dintre noi să poată spune că şi-a făcut datoria. Că nu am pierdut timpul în confruntări fără rost, cu mize mici, personale. Ci am făcut ce era corect şi necesar pentru ţara noastră. Şi pentru viitorul copiilor noştri", a transmis prim-ministrul.

Perioada actuală reclamă "voinţă politică, solidaritate şi unitate", prosperitatea naţiunii trebuie construită "pe o temelie solidă", a mai precizat Ilie Bolojan.

"Casa noastră, România, avea o temelie din ce în ce mai şubredă în ultimii ani. A trebuit să facem ordine în această fundaţie a casei noastre, ca să putem construi solid în anii care vin. A trebuit să facem ordine în finanţele ţării şi să îndreptăm aceste lucruri. Am fost nevoiţi să luăm decizii dificile, cu un război la graniţe şi sub presiuni interne. Unele măsuri pe care le-am luat nu au fost deloc populare. Unele au fost chiar dureroase şi ştiu asta. Dar toate au fost necesare pentru a avea un viitor şi pentru a lăsa generaţiilor viitoare o ţară mai bună decât cea pe care am moştenit-o noi", a arătat el.

Ziua Naţională reprezintă un moment de sărbătoare, dar şi de reflecţie, a subliniat prim-ministrul. În acest sens, a evidenţiat faptul că România modernă a fost construită prin voinţă politică, angajament civic, luptă şi sacrificiu.

"În 1918 am avut o întreagă generaţie de oameni de stat şi oameni politici care au înţeles că au în faţă o şansă istorică ce nu poate fi ratată. În condiţiile complicate de după Primul Război Mondial, au reuşit ceea ce atunci părea doar un vis imposibil - o ţară care să cuprindă toate zonele locuite de români. Să nu uităm că 107 ani mai târziu noi trăim în această ţară şi între aceste graniţe doar pentru că oamenii politici de atunci nu s-au resemnat şi nu au abandonat visul unei naţiuni. Au făcut din acel imposibil normalitatea în care noi trăim astăzi", a spus el.

Bolojan a subliniat faptul că o parte dintre acei oameni politici au sfârşit în închisori comuniste şi că istoria "nu a fost blândă cu ei". România acelor ani "nu le-a fost recunoscătoare", a menţionat şeful Guvernului.

"De aceea se cuvine să le rostesc numele: Iuliu Maniu, Iancu Flondor, Pantelimon Halippa, Gheorghe Pop de Băseşti, Vasile Goldiş, Ionel Brătianu, episcopul Hossu. Printre mulţi alţii, Regele Ferdinand, Regina Maria au avut şi ei contribuţia lor definitorie. Aceştia sunt oameni datorită cărora azi putem fi aici, sărbătorind o Românie Mare", a transmis premierul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













