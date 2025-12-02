Bolojan avertizează: „România are nevoie de responsabilitate politică, nu de haos și instigare”

Stiri Politice
02-12-2025 | 15:57
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre noua taxă auto, care va intra în vigoare anul viitor. De ce e controversată
Știrile PRO TV

România are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, instigare şi haos, a declarat marţi premierul Ilie Bolojan, în cadrul şedinţei solemne a Parlamentului. 

autor
Vlad Dobrea

"În ultimul an încrederea românilor în democraţie a fost pusă la încercare. Unitatea noastră, ca naţiune şi societate, este şi ea pusă la încercare în fiecare zi. Duşmanii noştri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea şi lipsa de responsabilitate. Ţara noastră are nevoie de responsabilitate politică şi de predictibilitate, nu de o confruntare permanentă, nu de instigare şi nu de haos", a spus prim-ministrul.

El a menţionat că data de 1 Decembrie ar trebui să fie un "moment de unitate în jurul valorilor fundamentale" ale statului român: democraţia, libertatea, legea şi respectul pentru fiecare cetăţean. Aceste valori reprezintă "coloana vertebrală a României moderne", a precizat Bolojan.

"Să nu uităm că apartenenţa la lumea occidentală şi valorile ei fac parte din ADN-ul naţiunii noastre", a subliniat prim-ministrul.

Bolojan a atras atenţia asupra faptului că România este parte a unei "lumi nesigure", aflate într-o schimbare rapidă.

Citește și
Nicuşor Dan, Parlament
Mari investiții în cultură: Muzeul „Brâncuși”, Opera din Iași și Vila Reginei Maria intră în modernizare

"Ce facem în următoarea perioadă ne va defini parcursul pe termen lung. Când ne vom reuni anul viitor pentru a celebra Ziua Naţională îmi doresc ca fiecare dintre noi să poată spune că şi-a făcut datoria. Că nu am pierdut timpul în confruntări fără rost, cu mize mici, personale. Ci am făcut ce era corect şi necesar pentru ţara noastră. Şi pentru viitorul copiilor noştri", a transmis prim-ministrul.

Perioada actuală reclamă "voinţă politică, solidaritate şi unitate", prosperitatea naţiunii trebuie construită "pe o temelie solidă", a mai precizat Ilie Bolojan.

"Casa noastră, România, avea o temelie din ce în ce mai şubredă în ultimii ani. A trebuit să facem ordine în această fundaţie a casei noastre, ca să putem construi solid în anii care vin. A trebuit să facem ordine în finanţele ţării şi să îndreptăm aceste lucruri. Am fost nevoiţi să luăm decizii dificile, cu un război la graniţe şi sub presiuni interne. Unele măsuri pe care le-am luat nu au fost deloc populare. Unele au fost chiar dureroase şi ştiu asta. Dar toate au fost necesare pentru a avea un viitor şi pentru a lăsa generaţiilor viitoare o ţară mai bună decât cea pe care am moştenit-o noi", a arătat el.

Ziua Naţională reprezintă un moment de sărbătoare, dar şi de reflecţie, a subliniat prim-ministrul. În acest sens, a evidenţiat faptul că România modernă a fost construită prin voinţă politică, angajament civic, luptă şi sacrificiu.

"În 1918 am avut o întreagă generaţie de oameni de stat şi oameni politici care au înţeles că au în faţă o şansă istorică ce nu poate fi ratată. În condiţiile complicate de după Primul Război Mondial, au reuşit ceea ce atunci părea doar un vis imposibil - o ţară care să cuprindă toate zonele locuite de români. Să nu uităm că 107 ani mai târziu noi trăim în această ţară şi între aceste graniţe doar pentru că oamenii politici de atunci nu s-au resemnat şi nu au abandonat visul unei naţiuni. Au făcut din acel imposibil normalitatea în care noi trăim astăzi", a spus el.

Bolojan a subliniat faptul că o parte dintre acei oameni politici au sfârşit în închisori comuniste şi că istoria "nu a fost blândă cu ei". România acelor ani "nu le-a fost recunoscătoare", a menţionat şeful Guvernului.

"De aceea se cuvine să le rostesc numele: Iuliu Maniu, Iancu Flondor, Pantelimon Halippa, Gheorghe Pop de Băseşti, Vasile Goldiş, Ionel Brătianu, episcopul Hossu. Printre mulţi alţii, Regele Ferdinand, Regina Maria au avut şi ei contribuţia lor definitorie. Aceştia sunt oameni datorită cărora azi putem fi aici, sărbătorind o Românie Mare", a transmis premierul.

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, ilie bolojan,

Dată publicare: 02-12-2025 15:57

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Mari investiții în cultură: Muzeul „Brâncuși”, Opera din Iași și Vila Reginei Maria intră în modernizare
Stiri Politice
Mari investiții în cultură: Muzeul „Brâncuși”, Opera din Iași și Vila Reginei Maria intră în modernizare

Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind patrimoniul cultural şi istoric din România - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 

VIDEO. Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli de angajații din Parlament: ”Ne umilește”, ”nu mai tăcem”
Stiri Politice
VIDEO. Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli de angajații din Parlament: ”Ne umilește”, ”nu mai tăcem”

Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli, marți, de angajații din Parlament, nemulțumiți de nivelul la care au ajuns salariile lor, după reforma aplicată de Guvernul condus de Bolojan.

AUR pregătește o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan, din cauza ”modului haotic de creștere a taxelor”
Stiri Politice
AUR pregătește o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan, din cauza ”modului haotic de creștere a taxelor”

Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR și președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) AUR, a anunțat, marți, că partidul său pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, pe care vrea să o depună ”cât mai curând”.

Recomandări
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, după ce a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, după ce a respins toate amendamentele la reforma pensiilor magistraților

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională
Stiri actuale
Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Decembrie 2025

49:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28