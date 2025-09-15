Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

15-09-2025 | 19:51
A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Constantin Toma

Cei de la PSD se opun însă și susțin că decizia s-ar fi luat fără știrea lor, numai că USR și PNL le reamintesc social-democraților că acum trei luni ar fi fost pentru. O ședință de urgență a coaliției ar urma să aibă loc la mijlocul săptămânii.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare, care a decis fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima.”

Este mesajul trimis în weekend de purtătorul de cuvânt al Guvernului, cu jumătate de lună înainte ca măsura să expire. A fost scânteia care a aprins fitilul unui nou scandal între partidele de la putere. Câteva ore mai târziu, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la atac pe Facebook.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”

Citește și
alimente
Plafonarea preturilor la raft, noul scandal din Coaliție. PSD susține măsura deși nu există estimări ale impactului

Și ministrul Muncii contestă decizia.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Această măsură nu pune nicio presiune pe buget, nu există nicio cheltuială pe care bugetul de stat să o facă prin această măsură. Unul dintre instrumentele principale pe care guvernul României le are pentru a tempera creșterea inflației”.

USR și PNL cer PSD să-și aducă aminte de decizia luată în comun

Doar că partenerii de guvernare le reamintesc social-democraților că nu se ia nicio decizie fără acordul tuturor părților.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Parcă suntem în Ice Age, în care un elefant preistoric se preface că e o veveriță. PSD riscă să devină lipsit de credibilitate ca partener la guvernare”.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Mi-e greu să cred că a ieșit cineva din Guvern în numele premierului Bolojan să spună că a existat un acord și el să nu fie. Chestiunea că premierul a decis singur eu nu o cred”.

Iar Opoziția vine cu o altă variantă de plafonare. „Sub nicio formă nu susținem limitarea adaosului comercial la producătorul român și nici la distribuitorul român. Limitarea trebuie să fie la supermarket”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Miercuri este așteptată o ședință a coaliției la Guvern. Dacă decizia anunțată de Executiv se păstrează, de la 1 octombrie, mai multe produse precum pâinea, laptele de vacă, făina albă, mălaiul, ouăle, uleiul, zahărul, carnea de pui și de porc, dar și legumele și fructele, ar urma să nu mai beneficieze de plafonarea adaosului comercial și, implicit, prețul de la raft va fi mai mare.

Măsura este în vigoare din iunie 2023.

Dată publicare: 15-09-2025 19:29

