Băsescu, despre Dragoș Sprînceană: Emisar trebuie să fie un om de mare încredere. Preşedintele trebuia să se dezică automat

Băsescu a subliniat că alegerea unui om cu un business cu camioane pentru a reprezenta România în diplomație este o „copilărie”.

”Eu plec de la premiza că domnul Sprînceană, pe care eu nu îl cunosc și nu știu ce potențial are, atât am înțeles că este un om care participă la recepțiile cu ștaif, din declarația premierului. Altceva nu știu despre dânsul. Cred că este o mare greșeală și marea greșeală vine de la faptul că ori acest om își asumă în mod incorect calitatea de reprezentant al României, ori premierul a greșit și a spus că ești reprezentantul României, fără să emită însă un document prin care să-și asume chestiunea asta. Deci, cred că domnul Sprînceană trebuia nominalizat astăzi, de către premier, că nu reprezintă România și nu i-a dat niciun mandat”, a spus fostul președinte într-o intervenție la Digi24.

Băsescu a precizat că ”ce face în postare Ciolacu este exact ca la biletele de la Nordis: n-am avut, n-am cumpărat, n-am văzut, dar am găsit ceva, am cumpărat unul”.

”Exact asta face cu acest domn Sprînceană. Nu ne spune că nu are responsabilități. Ne da așa o idee generală că românii să ajute România, românii din diaspora. Deci cred că președintele trebuie să-i ceară foarte ferm o clarificare a ceea ce a dat ca mandat verbal. (..) Pentru că România nu poate trăi în relații la nivel înalt din astfel de împuterniciți. Avem Minister de externe, avem președinte, avem ambasador, avem guvern”, a completat Traian Băsescu.

Reacția președintelui interimar Ilie Bolojan

Potrivit fostului președinte, președintele interimar Ilie Bolojan trebuie să reacționeze.

„Dânsul, ca toată actuala putere, are reacții întârziate și neclare. Deocamdată ne-a anunțat că l-a chemat la o întâlnire. Președintele trebuia să se dezică automat de această acțiune de nominalizare a unui reprezentant, al domnului Ciolacu. Traian Băsescu a mai declarat că noi avem relații diplomatice de 140 de ani cu Statele Unite și ”dintr-o dată, inventăm un emisar personal al premierului”.

„Nu există așa ceva. Emisar special, personal, se desemnează pentru situații temporare, cum este, spre exemplu, un conflict prin Africa. Un stat care are interes își desemnează un emisar, dacă nu are ambasadă acolo, dacă nu are alte pârghii, ca să țină legătura cu evenimentele care se întâmplă. Și presupun că nu oricine poate să fie emisar. Emisar trebuie să fie un om de mare încredere și un bun cunoscător al problemei. Ori, spre exemplu, un diplomat care are o misiune pe lângă Guvernul Statelor Unite și se duce la Departamentul de Stat, acest diplomat, pentru discuția cu șeful Departamentului de Stat sau cu un adjunct, trebuie să știe toată istoria diplomației dintre cele două țări. (..) Să iei un om care are el un business cu camioane, cu ce o avea și să-ți imaginezi că poate face diplomație, este o copilărie pur și simplu. Deci nu poți să selectezi un împuternicit în felul acesta”, a completat Băsescu.

Dragoș Sprînceană a explicat la Digi24 ce rol ocupă în relația cu SUA. A avut însă poziții contradictorii legate de războiul din Ucraina, dar și de ce va face exact pentru îmbunătățirea dialogului cu administrația Trump.

Afirmațiile lui Sprînceană despre Macron

El a susținut în mod fals că președintele francez Emmanuel Macron vrea continuarea războiului din Ucraina și că administrația americană ar trebui să „ignore un pic mesajele României, pro-Ucraina și pro-Franța”, deoarece România are un președinte interimar „care nu va mai conta într-o lună și jumătate”.

”Statele Unite își doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron își dorește continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el. Este însă o afirmație falsă. Macron – și Uniunea Europeană, de altfel – sprijină Ucraina în fața agresiunii Rusiei și cer negocieri de pace care să fie echitabile pentru Kiev.

„Atâta vreme cât România se aliniază cu aceste direcții, să zic așa, prin anumite declarații ale unora, Statele Unite nu o să fie încântate. Ne dorim cu toții ca 2000 de persoane în Ucraina să nu mai moară săptămânal. România ar trebui să își dorească același lucru. Ne dorim cu toții ca războiul să se termine, să redăm prosperitate economică la nivel atât european, cât și global și în Statele Unite. România ar trebui să își dorească același lucru. Atâta vreme cât războiul continuă, România nu o să fie bine economic”, a continuat Sprînceană. Când i s-a atras atenția că poziția sa este diferită de cea a statului român în ceea ce privește Ucraina, omul de afaceri a spus: „Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu și mi-a spus opusul la ce spuneți dumneavoastră acum, din partea dumnealui și biroului dumnealui”.

„Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a și sunat personal, fiindcă își dorește o apropiere și o îmbunătățire a relațiilor cu Statele Unite”, a adăugat el. Sprînceană s-a contrazis apoi, spunând că de fapt nu a discutat despre Ucraina cu Ciolacu.

