Cine este controversatul Dragoș Sprînceană, emisar special în SUA. „F. Macron” și „Uniunea Sovietică Europeană”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat oficial vineri, recunoscând informațiile din spațiul public despre emisarii României în SUA, că a vorbit cu Dragoş Sprînceană, căruia i-a transmis să spună adevărul despre România în mediul politic din SUA.

„În primul rând, ce să îmbunătăţim? Există o relaţie instituţională între statul român şi statul american. Avem un Parteneriat Strategic cu Statele Unite ale Americii. A fost o perioadă în care cineva a vrut să ne împartă, România să ţină cu Europa, ba să ţină cu America. O aberaţie. România este în Europa, nu are cum să ţină cu Europa fiind în Europa. E în Uniunea Europeană, nu are cum să nu ţină cu casa ei. Dar, totodată, securitatea României se bazează în primul şi în primul rând pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Vedem o altă abordare a administraţiei Trump cu toţii, câteodată ne mai şi minunăm, şi dumneavoastră, şi noi, oamenii politici, de anumite declaraţii, de anumite abordări. De exemplu, administraţia Trump are un trimis special în relaţia cu Marea Britanie. Nu credeţi că Statele Unite nu are ambasador în Marea Britanie? Are ambasador” a spus Ciolacu, despre relațiile bilaterale România-SUA.

Dragoș Sprînceană a explicat, într-un interviu acordat Știrilor PROTV cum vede el poziția României, în mijlocul tensiunilor dintre administrația SUA și UE, în perspectiva tarifelor vamale impuse de președintele Donald Trump: „România ar trebui să se uite doar din punct de vedere matematic la acele tarife și să ne dăm seama și să nu uităm ce vrea Donald Trump și ce vrea Statele Unite de la noi. Punerea acelor tarife, dacă ne uităm, este exact o echilibrare a tarifelor care sunt impuse produselor americane pe piața europeană.”

Povestea miliardarului româno-american

Într-un interviu din ianuarie, Sprînceană a declarat că România ar avea nevoie de un om de afaceri la conducere, deoarece politicienii actuali „sunt lipsiți de experiență". De asemenea, a recunoscut că s-a gândit să candideze la alegerile prezidențiale, dar a evitat să ia o decizie pripită.

„Ca în afaceri, când mă implic, de obicei câștig. Nu fac lucrurile doar ca să mă aflu în treabă. Îmi pasă atât de imaginea mea, cât și de imaginea României, așa că nu vreau să iau decizii premature", spunea omul de afaceri.

În vârstă de 45 de ani, Dragoș Sprînceană este originar din Constanța, unde a absolvit Facultatea de Management Financiar Contabil. A emigrat în Statele Unite în 2002, unde primul său loc de muncă a fost de paznic la un complex turistic. A mai fost salvamar, barman și agent imobiliar. În paralel, a urmat studii suplimentare în domeniul afacerilor.

În prezent, conduce GoldCoast Logistics Group, o companie care administrează șase firme din domeniul transporturilor, având sedii în Illinois, Arizona și Florida, precum și birouri în Constanța, Baia Mare și Chișinău. Compania are peste 350 de angajați și o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari.

Omul de afaceri este căsătorit și are trei copii. Conform unor surse politice Sprînceană a fost unul dintre sponsorii campaniei prezidențiale a lui Donald Trump în 2024.

Radicalul Dragoș Sprînceană

Spînceană s-a remarcat și datorită viziunilor sale considerate de mulți radicale, pe care și le-a exprimat pe social-media. P „X”, cu câteva zile în urmă, el a republicat imagini cu mesaje jignitoare la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, inclusiv una care îi înfățișa pe președinții Putin și Trump unul lângă altul, purtând șepci cu mesajul „F. Macron”, imagine cel mai probabil compusă cu AI.

Într-o altă postare de la începutul acestei luni, Sprânceană a redistribuit un mesaj despre Macron și „Al patrulea Reich al Europei”, după ce Macron și-a anunțat intenția de a trimite trupe în Ucraina.

La fel crede și despre fostul cancelar german Angela Merkel, pe care o consideră „versiunea feminină a look-ului Hitler”. „Dacă ea nu arată ca el, nu știu cine o face”, a postat Dragoș Sprînceană.

Afaceristul de orgine română îi împărtășește și opinia lui Elon Musk, arătând, într-o imagine, „sovietizarea” Uniunii Europene.

