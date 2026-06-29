Avocata Silvia Uscov: ”Îmi anunţ public demisia din partidul AUR”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Silvia uscov agerpres 18102437
StirilePROTV

Avocata Silvia Uscov şi-a anunţat, luni, demisia din partidul AUR, afirmând că a descoperit faptul că ea şi formaţiunea condusă de George Simion nu sunt ”animaţi de aceleaşi valori”.

autor
Cristian Matei

”Îmi anunţ public demisia din partidul AUR. Am intrat în acest partid cu bună credinţă, pentru a lupta pentru democraţie, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a interesului naţional”, scrie Uscov pe Facebook.

Ea susţine că a descoperit că ea şi partidul condus de George Simion nu împărtășesc aceleaşi valori.

”Din păcate, am descoperit că nu suntem animaţi de aceleaşi valori, deşi port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, şi la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieşi din partid pe data de 1 martie 2026”, subliniază Uscov.

Anterior, ea a criticat ideea organizării de alegeri anticipate, susţinută de liderul AUR George Simion.

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”Nu alegerile, ca proces democratic, sunt periculoase. Periculos este momentul prost ales. Pieţele nu pedepsesc votul oamenilor, ci lipsa de predictibilitate şi de disciplină fiscală”, a explicat avocata.

George Simion anunţă, în urmă cu un an că avocata Silvia Uscov se alătură echipei AUR.

”Doamna avocat Silvia Uscov se alătură echipei AUR. Pe zi ce trece, la nivel central dar şi în judeţe ni se alătură tineri şi profesionişti”, a anunţa, în 2 iunie 2025, George Simion.

Cine este avocata Silvia Uscov

În luna iunie a anului 2025, președintele AUR, George Simion, a anunțat că avocata Silvia Uscov s-a înscris în partid.

”Doamna avocat Silvia Uscov se alătură echipei AUR. Pe zi ce trece, la nivel central, dar şi în judeţe ni se alătură tineri şi profesionişti”, a scris pe Facebook Simion.

După această mutare în politică, Uscov a deschis mai multe acțiuni în instanță în dosare cu accente politice.

Silvia Uscov este avocata care a contestat în instanţă numirea a doi judecători la Curtea Constituţională.

Ea a cerut anularea decretelor prin care Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc au fost numiţi la CCR, pe motiv că nu ar fi fost respectată condiţia de vechime în muncă prevăzută de lege. 

Tot ea a anunțat, în luna mai a acestui an, că Alianţa pentru Unirea Românilor l-a dat în judecată pe preşedintele USR, Dominic Fritz, pentru dezinformări la adresa partidului.

''Partidul AUR l-a dat în judecată pe Dominic Fritz pentru dezinformările sale. Sunt apărătoare a libertăţii de exprimare, dar există şi o limită peste care nu se poate trece. Fiecare avem păreri, unele partide sau figuri politice ne plac sau nu, dar nu putem să afirmăm că cineva ar fi făcut lucruri pe care nu le-a făcut. Dezinformările domnului Fritz afectează nu doar partidul, dar şi electoratul, precum şi democraţia în România. Un discurs care nu respectă drepturile unui adversar politic şi care ar rămâne nesancţionat înseamnă acţiuni prin care nu se respectă drepturile cetăţenilor români şi care ar rămâne nesancţionate'', a spus avocata, într-un mesaj video citat de Agerpres.

Ea a arătat că a solicitat instanţei să întrebe AEP dacă este adevărată afirmaţia făcută de liderul USR la Antena 3 CNN legată de finanţarea AUR de la Moscova.

''Am solicitat ca instanţa să întrebe Autoritatea Electorală Permanentă dacă e adevărată sau nu afirmaţia sa făcută la Antena 3, precum şi interogatoriul domnului Fritz, care, dacă se admite, înseamnă că trebuie să se prezinte în faţa instanţei pentru a răspunde întrebărilor noastre. (...) AUR a cerut doar suma simbolică de 100 de lei, pentru că acest proces nu este despre bani, este despre adevăr. Despre dreptul milioanelor de români care susţin AUR de a nu fi prezentaţi în faţa vecinilor, colegilor, familiei drept manipulaţi de Moscova. Şi este dreptul şi fiecărui cetăţean, indiferent pe cine votează, de a primi informaţii corecte de la cei care îi reprezintă'', a mai spus ea.

Uscov a cerut în instanță suspendarea comitetului de la Guvern pe legile Justiţiei

Tot avocata Silvia Uscov a solicitat suspendarea executării deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, semnată de Ilie Bolojan, privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul Justiţiei.

Cu toate acestea, Curtea de Apel București a stabilit că Silvia Uscov nu are calitatea procesuală de a contesta în instanţă constituirea grupului de lucru de la Guvern pe legile Justiţiei, fiind luată în considerare o excepţie ridicată în sala de judecată de reprezentanţii Executivului.

Până la urmă, instanţa supremă a suspendat decizia premierului Ilie Bolojan privind înfiinţarea comitetului pentru legile justiției, dar fără legătură cu acțiunea avocatei Uscov.

Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul Justiţiei a fost înfiinţat în decembrie 2025, prin decizia premierului Ilie Bolojan, şi era format din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi.

Grupul de lucru constituit la Palatul Victoria îşi propunea să analizeze legile Justiţiei, în urma dezvăluirilor jurnaliştilor de la publicaţia Recorder privind probleme grave la instanţe şi parchete. 

Consultări politice la Cotroceni. George Simion: ”AUR poate vota numai un premier propus de AUR”

Sursa: News.ro StirilePROTV Agerpres

Etichete: demisie, aur, avocat,

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