73% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 16% apreciază că direcţia este una bună. Rezultatul confirmă existenţa unui nivel ridicat de nemulţumire faţă de evoluţia generală a ţării şi reflectă un climat de neîncredere alimentat de contextul politic şi economic din ultimele luni, conform unui comunicat al CURS transmis, duminică, Agerpres.

Bucureștenii reclamă traficul

În acelaşi timp, percepţia asupra Capitalei este mai favorabilă decât cea asupra României, spun realizatorii cercetării sociologice.

„62% dintre bucureşteni consideră că Municipiul Bucureşti se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 28% apreciază că direcţia este una bună. Deşi evaluarea administraţiei locale este mai bună decât cea privind direcţia în care merge România, majoritatea respondenţilor rămân critici şi în ceea ce priveşte evoluţia Capitalei", se arată în sondaj.

În Bucureşti, traficul şi aglomeraţia sunt indicate de 35% dintre respondenţi drept cea mai importantă problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Urmează starea străzilor şi drumurilor, cu 18%, şi problema locurilor de parcare, cu 11%.

Rezultatele arată că mobilitatea urbană reprezintă principala preocupare a bucureştenilor. Derularea simultană a mai multor lucrări de infrastructură rutieră pare să fi accentuat nemulţumirea legată de trafic şi de timpul petrecut în deplasare.

CURS a pus întrebări bucureştenilor şi despre situaţia politică. Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PNL şi PSD ar obţine câte 22% din voturi, fiind urmate foarte aproape de AUR, cu 21%. USR este creditat cu 16%, iar SENS şi PNRR-Piedone obţin câte 5%, S.O.S. România - 4% iar ACT (Acţiunea Conservatoare - Claudiu Târziu) şi POT (Partidului Oamenilor Tineri) - 2%.

Partidele rămân apropiate

„În ciuda crizei politice prelungite de la nivel naţional, tabloul politic din Capitală nu s-a schimbat radical. Competiţia dintre principalele partide rămâne foarte echilibrată, fără desprinderea unui favorit clar", se menţionează în sondaj.

În ceea ce îl priveşte pe Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, cercetat de procurorii anticorupţie, opinia este împărţită.

„46% dintre respondenţi consideră că Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze din funcţia de primar general în contextul anchetei penale privind fapte presupus comise atât în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6, cât şi în timpul campaniei electorale pentru Primăria Municipiului Bucureşti. În schimb, 43% apreciază că acesta ar trebui să îşi continue mandatul. Rezultatele indică un electorat aproape egal împărţit între cele două opţiuni, fără conturarea unei majorităţi clare", relevă sondajul.

Ca o concluzie în plan politic, spun cei de la CURS, criza naţională nu a modificat semnificativ raportul de forţe din Capitală. PNL, PSD şi AUR rămân într-o competiţie foarte strânsă, ceea ce indică menţinerea unui echilibru electoral între principalele formaţiuni.

Opiniile despre Ciucu se împart

Sondajul evidenţiază şi începutul afirmării unor actori politici noi. PNRR-Piedone reuşeşte să se poziţioneze peste pragul de relevanţă electorală, iar ACT, formaţiunea lansată de Claudiu Târziu, începe să fie prezentă în opţiunile unei părţi a electoratului bucureştean.

În acelaşi timp, imaginea principalilor lideri politici rămâne marcată de un nivel ridicat de neîncredere, iar cazul primarului general Ciprian Ciucu divide aproape egal opinia publică.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16 - 26 iunie 2026, pe un eşantion de 1.069 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă rezidentă în Bucureşti. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, şi au fost ponderate în funcţie de structura pe vârste a electoratului din Bucureşti.