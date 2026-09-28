Cântăreața a plecat acasă cu șapte trofee, din cele 13 categorii la care a fost nominalizată. Bruno Mars și Bad Bunny s-au numărat, la rândul lor, printre marii câștigători.

Aleasă de organizatori să cânte în deschiderea galei, Madonna a urcat pe scenă alături de Sabrina Carpenter. Cele două au câștigat ulterior premiul pentru cea mai bună colaborare, pentru piesa „Bring Your Love”.

În total, regina muzicii pop a plecat acasă cu șapte trofee, inclusiv pentru Artistul Anului și cea mai bună piesă Dance. Într-unul dintre discursuri, Madonna a evocat prima ei participare la o gală MTV, în 1984, când a interpretat „Like a Virgin”.

Madonna: „Cred că majoritatea dintre voi probabil nici nu vă născuserăți încă, dar am cântat la prima gală MTV, cu 43 de ani în urmă. Am avut atunci mici probleme cu pantofii, mi s-a rupt un toc. M-am „aruncat” pe scenă încercând să par drăguță, sexy și să las impresia că așa plănuisem, dar mi s-a ridicat rochița și mi s-a văzut o fesă, iar pe vremea aceea nu se purta fundu' la vedere. M-am întors în culise mândră de cum am scos-o la capăt, dar agentul meu mi-a spus că s-a zis cu cariera mea.”

Taylor Swift a câștigat cel mai important premiu al serii - cel mai bun videoclip, pentru piesa „The Fate of Ophelia”.

Cântăreața și-a adjudecat și premiul inaugural de director artistic, o distincție nouă dedicată artiștilor care își regizează propriile videoclipuri. Cu această victorie, Taylor Swift a ajuns la 31 de trofee VMA și a devenit cea mai premiată artistă din istoria galei, depășind-o pe Beyoncé, care deține 30 de distincții.