Donald Trump susține că suspecții erau urmăriți de mult timp, dar presa de la Londra notează că poliția a intervenit după ce o localnică a sunat ca să anunțe că a văzut persoane suspecte în zonă în toiul nopții. Și totuși, cei cinci indivizi, toți cetățeni britanici, reținuți pentru plănuirea unui atentat terorist, au fost eliberați pe cauțiune.

Un perimetru de siguranță de 400 de metri este menținut în jurul celor trei vehicule suspecte, interceptate când se îndreptau spre baza Fairford din sud-vestul Angliei. Cazul este gestionat de structurile antitero britanice, în strânsă cooperare cu autoritățile din Statele Unite.

Donald Trump, președintele SUA: „Intenționau să provoace pagube majore. Cooperarea cu britanicii a funcționat foarte bine. Îi aveam sub supraveghere de mult timp și, în cele din urmă, i-am prins.”

Alerta inițială ar fi venit de la o localnică, după ce a observat o activitate suspectă în apropierea bazei militare.

Localnică: „Una dintre dube avea niște inscripții ciudate. Dacă trăiești în zonă, atunci ești familiarizat cât de cât cu prezența poliției sub acoperire, așa că m-am uitat și mi-am zis: „asta nu are cum să fie pe bune...”, felul în care numărul era scris pe o latură a mașinii. Dacă, indiferent cine sunt indivizii, și-ar fi făcut temele, știau că satul e pustiu la ora aia din noapte. E extrem de neobișnuit că noi ne-am nimerit pe șosea atunci”.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Un consilier local mi-a spus că IRGC, Gărzile Revoluționare din Iran, ar fi amenințat în mod direct baza RAF Fairford, în urmă cu aproximativ cinci săptămâni”.

Baza militară Fairford are o importanță strategică deoarece a fost utilizată de armata americană în operațiunile împotriva Iranului.

Deborah Haynes, corespondent Sky News: „Având în vedere faptul că regimul iranian a declarat în mod explicit că forțele americane aflate în bazele militare din Regatul Unit sunt considerate ținte legitime în cadrul războiului declanșat de Donald Trump în februarie, nu este deloc surprinzător că această pistă de anchetă este analizată în prezent de autorități”.

Potrivit ziarului The Independent, instalațiile militare din Marea Britanie au fost vizate de drone de peste 300 de ori în ultimul an.