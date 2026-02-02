Potrivit unui comunicat de presă, AUR consideră că ”dreptul la o locuință nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care dețin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitați pentru nevoia elementară de a avea un acoperiș deasupra capului”.

”Propunerea AUR este clară: prima locuință să fie scutită de impozit, iar impozitarea să se aplice de la a doua, a treia proprietate și mai departe, acolo unde vorbim despre acumulare patrimonială, nu despre necesitate”, spun cei de la Alianța pentru Unirea Românilor.

AUR susține că acest model funcționează deja în alte state europene, însă nu oferă și exemple concrete.

De asemenea, partidul condus de George Simion mai afirmă că ”a avea o locuință nu este un privilegiu, ci o condiție de bază pentru o viață demnă”, iar ”impozitarea agresivă a locuințelor este o nedreptate care trebuie corectată”.

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.

Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri este o dublare sau chiar triplare față de 2025.

România se situa printre statele europene cu cele mai scăzute venituri din impozitarea proprietăților, de aproximativ trei ori, mai mici decât media Uniunii Europene.

Reforma impozitării proprietății a fost asumată de țara noastră prin PNRR și neaplicarea acesteia a pus în pericol atragerea de fonduri europene, au explicat reprezentanții Guvernului. Aceste schimbări erau necesare pentru că România se situa printre statele europene cu cele mai mici venituri din impozitarea proprietăților, doar 0,55% din PIB, față de media UE de 1,85%. În plus, existau diferențe mari între localități și aproximativ o treime din sumele datorate nu erau încasate.

Executivul estimează că majorarea impozitelor pe proprietate va aduce cu 30% mai multe venituri la buget din această sursă decât anul trecut.

