Potrivit acestuia, măsura este necesară pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor de urgență și a infrastructurii de importanță socială, inclusiv din sectorul energetic, scrie Meduza.

În regiunea Penza sunt în vigoare, din 23 iunie, restricții privind vânzarea carburanților: maximum 100 de litri de benzină și 200 de litri de motorină pentru fiecare autovehicul. În multe alte regiuni ale Rusiei, limitele sunt și mai stricte, fiind permisă alimentarea cu cel mult 30 de litri de benzină per vehicul.

Regiunea Penza este a treia din Rusia care declară stare de alertă ridicată din cauza crizei de combustibil, după ce autoritățile din Ținutul Transbaikal (Zabaikalski Krai) și din regiunea Irkutsk au adoptat măsuri similare.

În Ținutul Transbaikal, din 25 iunie este în vigoare o limită de doar 15 litri de benzină pentru fiecare automobil, una dintre cele mai restrictive din Rusia. În regiunea Irkutsk, benzinăriile Rosneft aplică, din 28 iunie, un plafon de 50 de litri de benzină, iar alte stații pot impune limite chiar mai mici.

Situația permite amânarea alegerilor

Regimul de alertă ridicată permite, printre altele, amânarea scrutinelor electorale, în conformitate cu articolul 10.1 din Legea privind garanțiile fundamentale ale drepturilor electorale și ale dreptului cetățenilor Federației Ruse de a participa la referendumuri.

Surse ale publicației Meduza au declarat că reprezentanți ai structurilor de securitate încearcă să îl convingă pe Vladimir Putin să amâne alegerile pentru Duma de Stat, programate pentru luna septembrie. Potrivit unor surse apropiate Administrației Prezidențiale de la Kremlin, Serviciul Federal de Securitate (FSB) și conducerea Gărzii Naționale a Rusiei susțin această variantă.

În schimb, potrivit acelorași surse, funcționarii din blocurile politic și informațional ale Administrației Prezidențiale sunt în favoarea organizării alegerilor la termen. De asemenea, Vladimir Putin a declarat la congresul partidului Rusia Unită că scrutinul va avea loc la data stabilită.

Vladimir Putin a recunoscut pentru prima dată că Rusia se confruntă cu probleme severe în aprovizionarea cu combustibil. De vină sunt atacurile repetate lansate de ucraineni asupra infrastructurii energetice și petroliere rusești.

Pe de altă parte, președintele rus susține că ucrainenii au transmis la Moscova propuneri vizând limitarea conflictului. Dar Putin le-a respins cu aroganță pe toate, semn că nici acum nu este dispus la concesii.

Putin a promis că va creşte producţia de sisteme de apărare aeriană pentru a proteja infrastructura energetică rusă şi că va accelera reparaţiile la rafinăriile pe care Ucraina a reuşit să le lovească, relatează BBC.