Este o operațiune de amploare pusă la cale de ofițerii de poliție de la Direcția Transporturi, care ar fi identificat grupările de presupuși hoți de motorină din cisternele care ar fi garate în gara din Mogoșoaia.

Șeful Direcției Poliției Transporturi, comisarul șef Marius Savu, explică pentru Știrile PRO TV care este amploarea fenomenului.

Ce făceau concret suspecții?

Marius Savu: „În repetate rânduri, prin îndepărtarea sigiliilor vanelor vagoanelor-cisternă, sustrăgeau cantități impresionante de combustibili pe care ulterior îi comercializau pe piața neagră. Aceste sarcini erau chiar în sarcina lor. Profitau de acest aspect și sustrăgeau, așa cum am menționat, aceste cantități impresionante de combustibil”.

Ce făceau cu motorina furată?

Marius Savu: „Ulterior o comercializau cu diferite sume de bani pe piața neagră. În această dimineață au fost puse în aplicare un număr de 37 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, județele Ilfov, Ialomița, Prahova, Dâmbovița și Teleorman, ocazie cu care au fost descoperite cantități impresionante de combustibil aproximativ 5 tone de carburanți și sumele de 300.000 lei, 45.000 euro și 5.000 de lire sterline”.

Sunt suspecți doar angajați ai sistemului feroviar sau și localnici din zonă?

Marius Savu: „Inclusiv localnici din zonă. Practic, suspecții vor fi duși la audieri. Activitățile sunt în derulare, urmând ca la finalizarea acestor activități să-i conducem la sediul sub-unității și ulterior vor fi dispuse măsurile legale care se impun”.