De vină sunt atacurile repetate lansate de ucraineni asupra infrastructurii energetice și petroliere rusești.

Pe de altă parte, președintele rus susține că ucrainenii au transmis la Moscova propuneri vizând limitarea conflictului. Dar Putin le-a respins cu aroganță pe toate, semn că nici acum nu este dispus la concesii.

În ultimele zile, tot mai mulți ruși răbufnesc, în postari pe rețele de socializare, din pricina crizei carburanţilor.

Criza a luat o asemenea amploare încât autorităţile regionale au instalat toalete mobile, pentru sutele de şoferi care aşteaptă zeci de ore la cozile kilometrice.

După multe săptămâni, în care cozile în jurul benzinăriilor s-au extins în toată Rusia, Vladimir Puţin a recunoscut public că există penurie.

Vladimir Putin: ”Suntem conștienți că persistă problemele pentru șoferi și afaceri. Nu e ușor să găsești benzină. Și, desigur, înțelegem dificultățile pentru fermieri”.

”Am recurs la rezervele strategice, dar nivelul rezervelor actuale rămâne similar celui de anul trecut. Trebuie să fim prudenți”, a continuat Putin.

Declarațiile liderului rus au survenit la câteva ore după încă un atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării din regiunea rusă Krasnodar.

Cea mai gravă situaţie este în Crimeea ocupată. Autoritățile ruse din peninsula au instituit stare de urgență din cauza deficitului de carburanți, a penelor de curent şi a problemelor cu presiunea apei.

Ucrainenii au atacat sistematic camioanele militare și cisternele de combustibil care aprovizionează peninsula dinspre nord.

În altă ordine de idei, preşedintele rus a dat de înţeles că la Kremlin ar fi ajuns propuneri din partea ucrainenilor, pe care însă le-a respins tăios.

Vladimir Putin: ”De exemplu, s-a propus ca fiecare tabără să-și înceteze loviturile adânc pe teritoriul celeilalte. Noima acestei propuneri este că atacurile noastre din adâncul Ucrainei sunt atât de puternice și, s-o spun drept, distructive, încât antrenează consecințe foarte grave pentru regimul de la Kiev”.