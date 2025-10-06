Ana Birchall, menționată într-un document destinat CIA. Ar fi vrut să devină agent în România. „O minciună”, spune ea

Stiri Politice
06-10-2025 | 12:27
Ana Birchall, candidat independent
Foto: Inquam Photos

Ana Birchall ar fi fost menționată într-un document privind presupuse legături cu CIA, iar acuzațiile explozive vin din SUA. Fostul consilier prezidențial neagă categoric.

autor
Mihai Niculescu

„O minciună construită pe un formular depus de o persoană privată, susține Ana Birchall.

Un document depus îpe 11 septembrie 2025 la Departamentul american al Justiției de către Roniel Aledo – care se prezintă drept fost contractor CIA și consultant pentru administrația președintelui Barack Obama – face referire la o presupusă discuție cu Ana Birchall, fost consilier prezidențial în România. Potrivit documentului, Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină „sursă/agent CIA” în schimbul unei poziții la nivel de ministru în Guvernul României, transmite news.ro.

Ana Birchall respinge însă categoric aceste acuzații, calificându-le drept „o minciună” și „o calomnie” bazată pe un formular depus „de o persoană privată” în Statele Unite. Ea afirmă că nu a avut niciun contact oficial sau neoficial cu Aledo și că nu a solicitat, negociat sau autorizat vreo astfel de acțiune.

„Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituție americană”, a scris Birchall pe Facebook, precizând că a sesizat autoritățile din SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri” și a inițiat demersuri legale în România împotriva celor care „produc și distribuie asemenea calomnii”.

Citește și
Ana Birchall, candidat independent
Ana Birchall, după anularea prezidențialelor: „Nu trebuia validat, pentru că era evident că a fost viciat”

Ce conține documentul depus la Departamentul Justiției

Declarațiile depuse de Roniel Aledo la Washington au fost înregistrate în baza Foreign Agents Registration Act (FARA), legislație care impune declararea activităților derulate în numele unor entități străine. Formularul a fost completat la 11 septembrie 2025 și publicat o zi mai târziu, pe 12 septembrie.

În document, Aledo susține că Ana Birchall l-ar fi abordat în 1 martie 2025, „rugându-l, în calitate de fost contractor CIA, să o pună în legătură cu Agenția Centrală de Informații”.

„Ea a spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm și un susținător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu CIA. Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”, notează Aledo.

Într-un alt pasaj, acesta precizează că „a contactat CIA și s-a întâlnit de două ori cu un reprezentant al agenției”, adăugând că „a discutat și cu un ofițer superior DIA prin mesaje și apeluri telefonice”, pentru a o „promova pe Ana Birchall ca potențială sursă/agent al Guvernului SUA în România”.

Totodată, în același formular, Aledo admite că „nu a existat niciun fel de contract, plată, beneficiu sau promisiune”, bifând rubrica potrivit căreia situația descrisă „nu este rezultatul niciunui acord scris oficial sau corespondențe între părți”.

Reacția Anei Birchall

„Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmații”, a scris fostul consilier prezidențial, subliniind că autorul documentului „scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu”.

Birchall insistă că nu l-a mandatat și nu a avut nicio relație cu Roniel Aledo: „Afirmațiile că «a contactat CIA» îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”.

Ea consideră că folosirea numelui său în acest context reprezintă „o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie”, adăugând că nu a fost contactată înainte de apariția acuzațiilor.

„Am sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri și am inițiat demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie asemenea calomnii. Solicit drept la replică și retragerea materialelor false”, a transmis Birchall, reafirmându-și sprijinul pentru „parteneriatul strategic România–SUA și regulile statului de drept”.

Cine este Ana Birchall

Ana Birchall a fost consilier prezidențial între aprilie și iunie 2025, numită de președintele interimar Ilie Bolojan în Departamentul pentru Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni. În trecut, ea a ocupat funcția de ministru al Justiției și a fost vicepremier pentru parteneriate strategice în Guvernul Dăncilă.

În campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, Birchall a susținut că a avut un rol esențial în organizarea întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și președintele României Klaus Iohannis la Casa Albă, în perioada în care ocupa funcția de vicepremier.

Fost deputat PSD și diplomat, Ana Birchall este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București și doctor în Drept al Universității Yale, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume.

Sursa: News.ro

Etichete: CIA, document, agent secret, ana birchall,

Dată publicare: 06-10-2025 12:16

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o pe Ana Birchall în funcţia de consilier prezidenţial. Ce atribuții va avea
Stiri Politice
Preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o pe Ana Birchall în funcţia de consilier prezidenţial. Ce atribuții va avea

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, a numit-o pe Ana Birchall în funcţia de consilier prezidenţial, începând cu data de 1 mai. 

Ana Birchall, după anularea prezidențialelor: „Nu trebuia validat, pentru că era evident că a fost viciat”
Alegeri parlamentare 2024
Ana Birchall, după anularea prezidențialelor: „Nu trebuia validat, pentru că era evident că a fost viciat”

Primul tur al alegerilor prezidenţiale nu trebuia validat, pentru că era evident că "a fost viciat", a afirmat, vineri, pe Facebook, Ana Birchall, care a candidat independent la Preşedinţie.

Ana Birchall: „Fără a discuta de persoane, strict legal, toate cererile depuse azi la CCR sunt inadmisibile”
Alegeri prezidentiale 2025
Ana Birchall: „Fără a discuta de persoane, strict legal, toate cererile depuse azi la CCR sunt inadmisibile”

Ana Birchall, fost ministru al Justiţiei, a precizat, joi, că, strict legal, toate cererile depuse joi la CCR sunt inadmisibile şi sunt "simple exerciţii de imagine" ale celor care le fac.

Cine este Ana Birchall, candidată independentă la alegerile prezidențiale 2024
Alegeri prezidentiale 2025
Cine este Ana Birchall, candidată independentă la alegerile prezidențiale 2024

Ana Birchall, fostă ministră a Justiției în timpul mandatului de premier al Vioricăi Dăncilă, a anunțat în iunie că va candida la alegerile prezidențiale, independent. ȘtirileProTV.ro vă prezintă cele mai importante informații despre ea.

Ana Birchall: ”Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali”
Stiri actuale
Ana Birchall: ”Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali”

Fostul deputat și ministru PSD Ana Birchall intervine în scandalul de la SNSPA, unde Alfred Bulai este acuzat de mai multe studente că le-a abuzat sexual, și spune că și sociologul Marius Pieleanu este un prădător sexual, ea însăși fiind victima lui.

Recomandări
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă
Vremea
Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28