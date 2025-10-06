Ana Birchall, menționată într-un document destinat CIA. Ar fi vrut să devină agent în România. „O minciună”, spune ea

Ana Birchall ar fi fost menționată într-un document privind presupuse legături cu CIA, iar acuzațiile explozive vin din SUA. Fostul consilier prezidențial neagă categoric.

„O minciună construită pe un formular depus de o persoană privată”, susține Ana Birchall.

Un document depus îpe 11 septembrie 2025 la Departamentul american al Justiției de către Roniel Aledo – care se prezintă drept fost contractor CIA și consultant pentru administrația președintelui Barack Obama – face referire la o presupusă discuție cu Ana Birchall, fost consilier prezidențial în România. Potrivit documentului, Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină „sursă/agent CIA” în schimbul unei poziții la nivel de ministru în Guvernul României, transmite news.ro.

Ana Birchall respinge însă categoric aceste acuzații, calificându-le drept „o minciună” și „o calomnie” bazată pe un formular depus „de o persoană privată” în Statele Unite. Ea afirmă că nu a avut niciun contact oficial sau neoficial cu Aledo și că nu a solicitat, negociat sau autorizat vreo astfel de acțiune.

„Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă «promoveze» către vreo instituție americană”, a scris Birchall pe Facebook, precizând că a sesizat autoritățile din SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri” și a inițiat demersuri legale în România împotriva celor care „produc și distribuie asemenea calomnii”.

Ce conține documentul depus la Departamentul Justiției

Declarațiile depuse de Roniel Aledo la Washington au fost înregistrate în baza Foreign Agents Registration Act (FARA), legislație care impune declararea activităților derulate în numele unor entități străine. Formularul a fost completat la 11 septembrie 2025 și publicat o zi mai târziu, pe 12 septembrie.

În document, Aledo susține că Ana Birchall l-ar fi abordat în 1 martie 2025, „rugându-l, în calitate de fost contractor CIA, să o pună în legătură cu Agenția Centrală de Informații”.

„Ea a spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm și un susținător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu CIA. Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”, notează Aledo.

Într-un alt pasaj, acesta precizează că „a contactat CIA și s-a întâlnit de două ori cu un reprezentant al agenției”, adăugând că „a discutat și cu un ofițer superior DIA prin mesaje și apeluri telefonice”, pentru a o „promova pe Ana Birchall ca potențială sursă/agent al Guvernului SUA în România”.

Totodată, în același formular, Aledo admite că „nu a existat niciun fel de contract, plată, beneficiu sau promisiune”, bifând rubrica potrivit căreia situația descrisă „nu este rezultatul niciunui acord scris oficial sau corespondențe între părți”.

Reacția Anei Birchall

„Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmații”, a scris fostul consilier prezidențial, subliniind că autorul documentului „scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu”.

Birchall insistă că nu l-a mandatat și nu a avut nicio relație cu Roniel Aledo: „Afirmațiile că «a contactat CIA» îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”.

Ea consideră că folosirea numelui său în acest context reprezintă „o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie”, adăugând că nu a fost contactată înainte de apariția acuzațiilor.

„Am sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri și am inițiat demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie asemenea calomnii. Solicit drept la replică și retragerea materialelor false”, a transmis Birchall, reafirmându-și sprijinul pentru „parteneriatul strategic România–SUA și regulile statului de drept”.

Cine este Ana Birchall

Ana Birchall a fost consilier prezidențial între aprilie și iunie 2025, numită de președintele interimar Ilie Bolojan în Departamentul pentru Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni. În trecut, ea a ocupat funcția de ministru al Justiției și a fost vicepremier pentru parteneriate strategice în Guvernul Dăncilă.

În campania pentru alegerile prezidențiale din 2024, Birchall a susținut că a avut un rol esențial în organizarea întâlnirii dintre președintele SUA Donald Trump și președintele României Klaus Iohannis la Casa Albă, în perioada în care ocupa funcția de vicepremier.

Fost deputat PSD și diplomat, Ana Birchall este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București și doctor în Drept al Universității Yale, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume.

