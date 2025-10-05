Eurodeputatul Victor Negrescu (PSD) inițiază un demers european pentru accelerarea integrării Republicii Moldova în UE

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova.

”Alegerile libere şi corecte desfăşurate duminica trecută nu lasă loc de îndoială: poporul Moldovei şi-a reafirmat dorinţa clară de a se integra în Uniunea Europeană. Alegerea lor, făcută în pofida presiunilor externe şi a campaniilor de dezinformare, atestă rezilienţa şi hotărârea lor democratică. Acesta este un punct de cotitură care cere un răspuns la fel de puternic şi prompt din partea Uniunii Europene”, argumentează semnatarii scrisorii, adăugând că ”Republica Moldova este mai mult decât un partener şi aparţine Uniunii Europene”.

”Am iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată preşedintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susţine fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaşte reformele realizate şi cere ca opţiunea cetăţenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată şi respectată”, afirmă Negrescu într-o postare pe Facebook..

El subliniază că această iniţiativă are sprijinul unor lideri importanţi ai Parlamentului European şi demonstrează unitatea şi solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune.

”Demersul nu menţionează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova. Uniunea Europeană trebuie să acţioneze acum pentru a demonstra susţinerea sa pentru democraţia, rezilienţa şi ambiţiile europene ale cetăţenilor din Republica Moldova”, precizează Negrescu, prezentând documentul.

În scrisoarea adresată lui Antonio Costa, europarlamentarii afirmă că ”recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova reprezintă un moment decisiv pentru Europa”, iar „victoria clară a forţelor pro-europene, exprimată printr-o prezenţă ridicată atât în ţară, cât şi în diaspora, este o afirmare puternică a angajamentului ţării faţă de valorile noastre europene comune: democraţie, stat de drept, transparenţă şi solidaritate”.

