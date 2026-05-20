O carte de tezaur din secolul al XV-lea, adusă de la Muzeul Brukenthal pentru o expoziție de artă contemporană, ar fi fost mutată fără acordul curatorilor, susțin organizatorii festivalului.

De cealaltă parte, reprezentanții instituției care administrează clădirea, Muzeul ”Regina Maria”, spun că măsura a fost luată pentru protejarea cărții-tezaur.

Acesta este momentul în care cartea "Malleus Maleficarum", un exemplar de tezaur care datează din 1487, a fost adusă sub paza jandarmilor la Palatul Braunstein din Iași, de la Muzeului Național Brukenthal din Sibiu. Volumul este considerat de specialiști cel mai faimos tratat de vrăjitorie din istorie.

A fost așezat alături de obiecte de artă contemporană, în cadrul evenimentului "Romanian Creative Week", de săptămâna trecută. Marți însă, expoziția a fost închisă publicului larg, după ce administratia clădirii ar fi mutat în altă parte cartea și exponatele, acuză organizatorii festivalului.

Irina Schrotter, fondator festival: ”Au intrat în expoziția noastră mutând exponatul, cartea tezaur, într-o altă încăpere, despre care noi nu avem nici o informație. Nu numai atât, au distrus și circuitul expozițional, circuit care era gândit de către curatoare împreună cu experții de la Brukenthal”.

Cei de la Palatul Braunstein, gazdele evenimentului, spun că exponatul a fost pus într-o cameră care nu e deschisă publicului, din motive de securitate.

Cartea tezaur trebuie păzită cu personal înarmat

Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași: ”Nu este adevărat, nu, nu, nici nu știu ce înseamnă toate tulumbele alea pe acolo. Eu vă garantez că nu s-a încălcat cu absolut nimic normele de conservare sau care pot aduce vreo atingere stării de sănătate a acestei cărți. Ea trebuie să aibă pază, nu voluntari, că nu facem pază cu voluntari la piese de tezaur. Iar noaptea trebuie să asigurăm pază cu personal înarmat. Aceste două condiții nu sunt respectate și ca dovadă piesa a fost pusă în siguranță, pot să vină fie să o ia, ori să fie în siguranță, respectând legile din România".

Organizatorii expoziției o contrazic pe directoarea muzeului și susțin că, prin mutarea cărții extrem de valoroase, a fost încălcat contractul de asigurare.

Irina Schrotter, fondator festival: ”Au fost distruși pereții, mutați din poziție cu tot cu operele care erau expuse acolo. În afară de contractul de împrumut cu Brukenthal avem și un contract de asigurare care prevede foarte clar, cartea trebuia să stea în soclul în care a fost făcută, soclul nu avea voie să fie mișcat. Camera era prevăzută cu sisteme video sistem de alarmă".

Măsurile de securitate au fost stabilite împreuna cu proprietarul cărții, Muzeul Bruckental din Sibiu. Organizatorii "Romanian Creative Week" au depus plângere la poliție, iar autoritățile fac verificări.