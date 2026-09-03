Aceste familii au fost afectate de: incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate ori situaţii care pot conduce la apariţia sau agravarea riscului de excluziune socială, arată un comunicat transmis, joi, de Guvern, potrivit Agerpres.

Sprijinul financiar se alocă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale în felul următor:

- 732.000 de lei pentru 116 familii şi persoane singure afectate de incendii, din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea, care nu îşi pot repara sau reface locuinţele din veniturile proprii;

- 56.000 de lei pentru 8 familii şi persoane singure din judeţele Olt şi Vâlcea, afectate de alunecări de teren;

- 7.000 de lei pentru o familie din judeţul Argeş, a cărei locuinţă a fost afectată de fenomene meteorologice periculoase, respectiv vijelii puternice;

- 10.000 de lei pentru o familie din judeţul Suceava, care se confruntă cu o situaţie de necesitate generată de un accident rutier grav suferit de unul dintre membrii familiei.

- 1.379.600 de lei pentru 353 de familii şi persoane singure aflate în situaţii deosebite determinate de starea de sănătate sau de alte cauze care pot conduce la apariţia ori sporirea riscului de excluziune socială. Beneficiarii provin din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, precum şi din municipiul Bucureşti.

Sprijin și pentru oameni bolnavi

Printre situaţiile pentru care se acordă sprijin se numără cazurile de boli oncologice, afecţiuni cardiovasculare, degenerative, respiratorii şi genetice, afecţiuni psihice, cazuri de transplant de organe şi alte boli severe care necesită tratamente de lungă durată, intervenţii chirurgicale sau servicii de recuperare medicală.

"Prin acordarea acestor ajutoare de urgenţă, Guvernul urmăreşte reducerea impactului social şi material al situaţiilor deosebite, sprijinirea persoanelor şi familiilor vulnerabile şi prevenirea agravării riscului de excluziune socială", menţionează Guvernul.