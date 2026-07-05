"Implementarea celui mai mare proiect european de incluziune socială accelerează. Primele aproximativ 400 de primării rurale au primit avansurile în valoare de peste 41,2 milioane de euro pentru demararea activităţilor. Transferul acestor sume reprezintă trecerea de la etapa de pregătire la cea de implementare efectivă în comunităţile rurale", se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, citat de Agerpres.

Potrivit ministerului, restul până la 2.000 de primării înscrise în proiect vor primi avansurile imediat ce documentaţia necesară va fi finalizată şi validată, astfel încât toate comunităţile eligibile să poată beneficia de finanţarea europeană.

Prin proiectul SCI2000, echipele comunitare integrate reunesc specialişti din domeniul asistenţei sociale, sănătăţii şi educaţiei pentru a identifica din timp nevoile persoanelor vulnerabile şi pentru a le oferi sprijin coordonat, adaptat fiecărei situaţii.

Sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar, dar și pentru persoanele vârstnice

Pentru copii şi elevi, proiectul poate însemna sprijin pentru prevenirea abandonului şcolar, rechizite, îmbrăcăminte, mobilier şcolar, masă la şcoală, precum şi acces mai uşor la servicii educaţionale, medicale şi sociale.

Pentru persoanele vârstnice, echipele comunitare integrate pot facilita accesul la îngrijire la domiciliu, monitorizarea stării de sănătate şi servicii sociale adaptate nevoilor fiecărei persoane, iar în cazul persoanelor cu dizabilităţi, proiectul poate însemna accesibilizarea locuinţei, sprijin pentru obţinerea serviciilor medicale şi sociale şi intervenţii integrate care să le crească gradul de autonomie şi incluziune în comunitate.

Totodată, pentru persoanele cu risc de excluziune socială, echipele comunitare pot facilita obţinerea documentelor de identitate şi pot oferi sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.

Implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, proiectul "Furnizare de servicii integrate în comunităţile rurale - facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente şi de calitate" PIDS/586/PO4/339395, denumit SCI2000, este finanţat din Fondul Social European Plus şi Fondul European de Dezvoltare Regională.

"Proiectul reprezintă cea mai amplă investiţie europeană în dezvoltarea serviciilor comunitare integrate. La finalul implementării, în 2.000 de comune din România vor exista servicii comunitare integrate care vor facilita accesul la servicii sociale, medicale şi educaţionale pentru aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile, contribuind la reducerea sărăciei, a abandonului şcolar şi a excluziunii sociale în mediul rural", se arată în comunicat.