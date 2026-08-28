Astfel că, voucherul Materna pentru femeile gravide a fost abrogat, stimulentul pentru adulții cu dizabilități a fost suspendat până în 2030, iar ajutorul pentru nou-născuți va fi redus de la 2.500 la 2.000 de lei. În același timp, stimulentul pentru copiii cu dizabilități va fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de handicap.

Primul proiect care a intrat la vot a fost cel al suspendării plăţilor la zi ale stimulentului de 500 lei/lună către 52.000 de persoane cu handicap, relatează News.ro.

Ciprian Ciucu a menţionat că, anual – de la adoptarea HCGMB 330/2017, prin care s-a instituit programul – se înscriu câte 10.000 de persoane care solicită stimulentul.

Deja instituţia are o întârziere la plată de 25 de luni, iar restanţele cumulate se apropie de 700 de milioane de lei.

La solicitarea mai multor consilieri generali şi a societăţii civile, Ciucu a propus un amendament. Prin acesta, a dat un termen pentru suspendarea plăţilor: 1 noiembrie 2030.

Până la acel moment – cu achitarea lunară a 250 lei/persoană – Ciucu susţine că va stinge întreaga datorie.

Cu 28 de voturi pentru, 4 împotrivă şi 0 voturi anulate, proiectul a fost adoptat.

Stimulentul pentru adulții cu dizabilități, suspendat până în 2030

Acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap va fi suspendată până la data de 1 noiembrie 2030, conform unei hotărâri aprobate, vineri, de Consiliul General al Capitalei, cu 28 de voturi "pentru" şi 4 împotrivă.

Opţiunile pentru acest proiect au fost exprimate prin vot secret, în urma unei propuneri formulate de consilierul general Andrei Badiu (PNL).

Edilul general, Ciprian Ciucu, a anunţat că persoanele adulte cu dizabilităţi ar urma să primească 250 de lei lunar, până ce Primăria Capitalei îşi va achita datoriile privind plata stimulentului financiar.

"Aceste ajutoare, denumite stimulente - fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume - prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă şi prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la aceşti oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condiţiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025", a spus el.

Ciucu a adăugat că, dacă nu va fi suspendată hotărârea privind stimulentele financiare pentru persoane cu dizabilităţi, datoriile PMB vor creşte tot mai mult, iar la acestea se vor adăuga şi penalităţi.

"De acum înainte, ne asumăm că aceşti bani vor fi plătiţi lună de lună. Şi în momentul în care va fi plătită ultima tranşă - şi am calculat că va fi în octombrie 2030 - automat se va de-suspenda hotărârea şi va merge mai departe. Vă rog să suspendăm aplicabilitatea ei, ca să nu mai primim alte dosare, pentru că nu le putem duce. Şi eu mă angajez în faţa oamenilor, în faţa celor cărora le datorăm aceşti bani, că în fiecare lună vom plăti aceşti bani. Până acum nu au fost plătiţi în fiecare lună, pentru că nu am avut de unde", a spus Ciucu.

Hotărârea CGMB vizează atât depunerea de noi cereri, cât şi acordarea stimulentului către beneficiarii eligibili aflaţi deja în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB).

Conform referatului de aprobare, programul de stimulente pentru persoanele adulte cu handicap a generat întârzieri în valoare de peste 650.000.000 lei la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 luni de plăţi restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plăţile efective au fost sistate de facto din luna noiembrie 2025, ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie.

Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei.

Totodată, Tribunalul Bucureşti- Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal - a pronunţat hotărâri prin care obligă DGASMB la plata integrală şi lunară a stimulentelor, stabilind că lipsa fondurilor nu constituie motiv de exonerare.

"Instanţa a precizat că obligaţia de plată subzistă până la 'modificarea condiţiilor legale de acordare'. Prezenta suspendare constituie exact această modificare a condiţiei legale pe care instanţa o menţionează ca temei de încetare a obligaţiei de plată lunară", prevede documentul.

Scad sumele pentru o parte dintre copiii cu handicap

Al doilea proiect cu miză socială intrat la vot – de pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de vineri – viza scăderea cuantumului stimulentului pe care PMB îl plăteşte mai multor categorii de copii cu handicap.

Potrivit HCGMB 292/2017, toţi copiii încadraţi în grad de handicap grav, accentuat sau mediu primeau un stimulent de 1.000 de lei pe lună.

Potrivit propunerii lui Ciprian Ciucu, stimulentul ar urma să rămână la nivelul de 1.000 lei pe lună doar pentru copiii cu handicap grav.

Pentru copiii încadraţi în grad accentuat de handicap, stimulentul ar urma să scadă la 800 lei/lună, iar pentru cei cu grad mediu de handicap, la 400 lei/lună.

Ciucu a susţinut, în timpul şedinţei, că această diferenţiere pe care a propus-o va ajuta la redirecţionarea banilor de la copii care au platfus la copii care suferă de cancer.

Cu 30 de voturi pentru şi 2 împotrivă, proiectul a fost adoptat.

Voucherul Materna a fost eliminat

Programul voucherelor Materna – instituit prin HCGMB 120/2018 – însemna un sprijin de 2.000 de lei pentru fiecare mamă cu vârsta de peste 18 ani, după naştere, pentru acoperirea cheltuielilor cu medicamente şi alte nevoi medicale.

E un sprijin care nu depinde de venitul persoanei care îl încasează, ci doar de calitatea de proaspătă mamă.

Generează cheltuieli de 24.000 de lei anual pentru bugetul local, susţine primarul general Ciprian Ciucu. Acesta a propus – printr-un proiect de hotărâre – abrogarea programului.

Cu 29 de voturi pentru şi 4 împotrivă, proiectul a fost adoptat. Programul urmează să fie anulat.

Stimulentul pentru nou-născuţi scade. Se schimbă şi regulile de acordare

Strimulentul în cuantum de 2.500 lei a fost introdus prin HCGMB 209/2017. Prin hotârea adoptată pe 28 august, prin vot secret, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu, scade cuantumul plăţii la 2.000 lei.

Se schimbă şi regulile de acordare.

Stimulentul nu mai este pentru toate mamele din Bucureşti, ci doar pentru 5 categorii: beneficiare de venit minim de incluziune; mame cu dizabilităţi; mame aflate în situaţii critice/vulnerabile (de exemplu victime ale violenţei domestice sau calamităţilor); mame minore; mame cetăţeni străini/apatrizi provenite din zone de conflict armat.

Proiectul introduce şi o condiţie nouă: ambii părinţi ai nou-născutului pentru care se achită stimulentul trebuie să aibă domiciliul în Bucureşti de minimum 12 luni neîntrerupt, iar niciunul nu trebuie să aibă datorii locale restante şi neeşalonate.

Mesajul primarului general al Capitalei

Ciucu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care anunță cum vor fi plătite datoriile Primăriei Capitalei către persoanele cu handicap și ce se va întâmpla cu aceste plăți până în 2030.

„Voi plăti toate datoriile pentru persoanele aflate în toate gradele de handicap! Până acum nu au fost plătite și nu a existat predictibiltate.

De acum înainte, până în anul 2030 îmi asum că vom plăti lună de lună 250 de lei pentru fiecare persoană care se află în situația de a avea un handicap la care Primăria Municipiului București are datorii.

Suma pe care o datorăm pe diferitele ajutoare sociale este de 689 de milioane! Va fi plătită integral până la data de 1 noiembrie 2030. De la acea dată va înceta suspendarea hotărârii și plățile vor merge mai departe, fără întrerupere.

Prin efectul suspendării, nu se vor mai primi alte dosare până în noiembrie 2030, până la achitarea datoriilor.

Prima condiție pentru ca un program social să poată fi livrat populației este să fie suportabil bugetar. Iar în acest moment nu este suportabil. Hotararea adoptată astăzi ne permite crearea spațiului bugetar pentru ca aceste plăți să fie constante și neîntrerupte.

Până în anul 2030, pe măsură ce voi echilibra bugetul Primăriei ca urmare a insolventei STB, a realizării Sistemului Centralizat de Termoficare (SACET) și prin restructurări a aparatului Primăriei și a instituțiilor subordanate, programul va deveni suportabil din punct de vedere bugetar.

Am preluat primaria cu datorii pe care nu eu le-am făcut. Eu mă îngrijesc ca aceste datorii să fie plătite.

Important este că beneficiarii vor avea predictibilitate, le vom plăti datoriile iar aceste plăți nu vor fi întrerupte.”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.