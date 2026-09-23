"Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenţi consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranţă prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranţă împotrivă. În total, 47% susţin această soluţie şi 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie", se arată într-un comunicat de presă transmis de CURS, potrivit Agerpres.

Totodată, 79% dintre respondenţi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 15% apreciază că ţara merge într-o direcţie bună. 6% nu au exprimat o opinie.

"Rezultatele indică menţinerea unui nivel ridicat de nemulţumire în rândul populaţiei. Diferenţa dintre evaluările negative şi cele pozitive este una semnificativă, proporţia ridicată a celor nemulţumiţi arată că evaluarea negativă a direcţiei ţării este larg răspândită în rândul populaţiei", informează realizatorii studiului.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 34% din voturi, fiind urmat de PSD - cu 25% şi PNL - cu 18%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%, menţionează sursa citată.

S.O.S. România ar obţine 3%, în timp ce Partidul Naţionalist Reformarea României - Piedone, Acţiunea Conservatoare şi SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte opţiuni însumează 1%.

"Rezultatele plasează AUR pe prima poziţie în preferinţele electorale, la o diferenţă de 9 puncte procentuale faţă de PSD. Primele trei formaţiuni concentrează împreună peste trei sferturi din opţiunile de vot exprimate", transmit realizatorii cercetării.

Conform aceleiaşi surse, raportat la rezultatele din lunile august, AUR se menţine la 34%, în timp ce PSD creşte de la 24% la 25%.

"PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%. În zona formaţiunilor cu scoruri mai mici, UDMR se menţine la 5%, S.O.S. România creşte de la 2% la 3%, iar Partidul Naţionalist Reformarea României - Piedone rămâne la 2%. Acţiunea Conservatoare creşte de la 1% la 2%, iar SENS ajunge la 2%. Imaginea de ansamblu indică astfel mai degrabă o stabilitate a raporturilor electorale decât o schimbare semnificativă a preferinţelor de vot", mai transmite CURS.

Sondajul a fost realizat de CURS în perioada 16 - 22 septembrie 2026, pe un eşantion de 1.100 de respondenţi cu vârsta de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă rezidentă din România. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, iar validarea eşantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică. Datele sunt ponderate în funcţie de structura pe vârste a electoratului.