Proiectul prevede că niciun partid nu are dreptul să folosească subvenţia de la bugetul de stat împotriva României.

„Voi depune în Parlament un proiect de lege pentru modificarea legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin care stabilim clar un principiu de bun-simţ: niciun partid politic nu are dreptul să folosească banii publici împotriva României. Mai exact, propunem interzicerea explicită a utilizării subvenţiei de la bugetul de stat pentru finanţarea unor campanii, acţiuni sau mesaje care: aduc atingere imaginii României sau intereselor sale fundamentale, răspândesc teorii ale dezinformării sau manipulării informaţionale, promovează discursul urii, discriminarea sau violenţa, susţin direct sau indirect ideologii, organizaţii sau comportamente extremiste, anticonstituţionale ori contrare valorilor democratice", a scris Stroe pe Facebook.

Deputatul PNL a propus interzicerea folosirii subvențiilor în scopuri nocive

Deputatul a precizat că iniţiativa vine ca urmare a acuzaţiilor publice formulate de Dragoş Sprînceană potrivit cărora George Simion ar fi făcut lobby în SUA "împotriva" programului Visa Waiver. Stroe a adăugat că liderul AUR a făcut declaraţii publice prin care a salutat faptul că România a fost scoasă din acest program.

„Repet: sunt acuzaţii, dar tocmai astfel de situaţii arată cât de urgent e să închidem portiţele legislative", a mai spus deputatul PNL.

El a subliniat că în SUA a apărut un raport preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor care foloseşte cazul României (anularea alegerilor) într-o naraţiune politică despre „cenzură" şi „lipsa dovezilor" privind interferenţa rusă.

„Iar formulările din raport seamănă izbitor cu temele împinse constant de AUR în ţară. Asta ridică o întrebare legitimă (şi trebuie spus corect: nu o afirmaţie, ci o întrebare): a fost această preluare de narative doar coincidenţă politică sau poate fi şi efectul unor demersuri de tip lobby/PR extern făcute împotriva interesului României?", a mai scris Stroe.

Parlamentarul critică folosirea banilor publici pentru dezinformare

Deputatul a adăugat că este „inacceptabil ca banii contribuabililor români să fie folosiţi pentru a răspândi dezinformare, pentru a slăbi poziţia internaţională a României sau pentru a acţiona împotriva intereselor cetăţenilor români".

„Subvenţia publică există pentru a susţine funcţionarea democratică a partidelor, nu pentru a finanţa campanii de denigrare, manipulare sau influenţă externă împotriva propriei ţări", a mai afirmat Ionuţ Stroe.