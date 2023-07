Coaliția a decis de unde taie și ce majorează ca să facă rost de 12 miliarde de lei pentru a salva bugetul național

Nu vor mai primi vouchere de vacanță funcționarii cu salariul brut mai mare de 10.000 de lei, adică de peste 5.800 de lei net, dispar unele posturi din aparatul de stat, scade numărul șefilor, al secretarilor de stat și al consilierilor. Ar rezulta astfel o economie de 6 miliarde de lei la bugetul de stat. Și cam tot atât s-ar strânge și prin noi măsuri fiscale, adică taxe mai mari, care urmează să fie anunțate oficial, mai spun liderii politici.

Într-o postare pe Facebook, premierul Marcel Ciolacu anunță un plan extins al coaliției de guvernare pentru reducerea cheltuielilor statului. Pe lângă cele 200.000 de posturi bugetare neocupate, care ar duce la tăierea unor sporuri, se reduc și funcțiile de conducere din sistemul public, iar indemnizațiile de conducere la societățile de stat se plafonează, spune Marcel Ciolacu, fără să dea detalii. Și redevențele pentru resursele naturale, aflate în proprietatea statului, ar urma să fie actualizate cu rata inflației.

Pe Facebook a publicat și liderul PNL o listă a noilor măsuri.

Nicolae Ciucă spune că nu se vor mai da vouchere de vacanță, decât pentru funcționarii publici care au salarii brute mai mici de 10.000 de lei. Numărul de secretari de stat va fi redus cu 20%, iar cel al membrilor cabinetelor primăriilor, consiliilor județene și prefecturilor, va fi redus la jumătate. La fel și numărul de consilieri ai celor aflați la conducerea companiilor de stat, mai spune Nicolae Ciucă. De altfel, funcțiile de conducere din instituțiile statului vor fi reduse, salariile de bază - limitate, iar funcția de șef de birou - desființată.

Urmează și alte măsuri, cum ar fi eliminarea unor facilități fiscale, creșterea TVA pentru anumite categorii de produse sau creșteri de taxe, care vizează mediul privat, dar și oamenii de rând, au anunțat oficial liderii politici.

Reporter: Ați spus că veți elimina și anumite excepții fiscale, este vorba de IT?

Nicolae Ciucă: „Nu am discutat de aceste cheltuieli, a fost vorba doar de reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat. De TVA nu s-a discutat. Am discutat cu premierul, am venit cu aceasta abordare și toată lumea este de acord că trebuie să rămâne cu TVA 5% la cărți și manuale școlare”.

Reporter: Să fie singura excepție?

Nicolae Ciucă: „Să fie singura excepție, da”.

Toate măsurile anunțate pentru reducerea cheltuielilor statului ar urma sa ducă la o economie de 6 miliarde de lei pana la finalul acestui an. Alte 6 miliarde ar aduce, teoretic, măsurile fiscale.

Nevoia ar fi mai mare de atât, însă, pentru a atinge ținta de deficit pentru anul acesta negociată cu Comisia europeană. Altfel, riscăm pierderea fondurilor europene.

Dată publicare: 31-07-2023 19:06