Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 6,85 milioane de lei (1,30 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de 2,03 milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, un report în valoare de 137.400 de lei (26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 561.800 de lei (peste 107.100 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de 43.200 de lei.

La Super Noroc reportul cumulat este de 226.900 de lei (43.200 de euro).

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.

Zeci de mii de câștiguri la ultima tragere loto

Joi, Loteria Română a acordat 22.264 de câştiguri în valoare totală de peste 1,95 milioane de lei.

La tragerea Joker de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 227.459,88 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Piatra Neamţ.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 21 mai, la categoria a II-a, s-au înregistrat trei câştiguri a câte 96.606,32 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie loto din Bucureşti, sector 6, iar celelalte două online pe bilete.loto.ro şi pe AmParcat.ro.