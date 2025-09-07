Extrageri Loto 6/49 și Loto 5/40 duminică, 7 septembrie 2025. Report de peste 5 milioane de euro la Joker

Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,4 milioane de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,69 milioane de lei (peste 530.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 30,67 milioane de lei (peste 6,04 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 374.000 de lei (peste 73.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,33 milioane de lei (peste 262.200 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 189.400 de lei (peste 37.300 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat patru castiguri in valoare de 63.386,58 de lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Borșa și Slatina, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.

