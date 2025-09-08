Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025

Stiri actuale
08-09-2025 | 18:59
loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei (peste 280.000 euro), a fost câştigat la extragerea de duminică

autor
Anca Ungureanu

Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

De asemenea, la extragerea Noroc Plus, categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 85.420 de lei, cu bilet norocos jucat la o agenţie loto din Iaşi, iar la categoria a III-a a jocului Noroc s-a raportat un câştig de 82.856 de lei, biletul fiind jucat la o agenţie loto din Câmpeni, judeţul Alba.

În total, Loteria Română a acordat, duminică, 7 septembrie, 26.730 de câştiguri, în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 7 septembrie

Loto 6/49: 7, 43, 47, 6, 13, 42

Noroc: 2 8 0 1 5 0 1

Joker: 12, 6, 41, 43, 4 + 5

Noroc Plus: 3 4 3 2 2 2

Loto 5/40: 19, 27, 8, 23, 20, 7

Super Noroc: 7 5 7 3 7 3

Premiile puse în joc pentru extragerea loto din 11 septembrie

Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat ce depăşeşte 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

Totodată, la Joker, categoria I, reportul trece de 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).

În acelaşi timp, la jocul Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report în cuantum de 166.300 de lei (peste 32.700 de euro) şi la Super Noroc peste 201.600 de lei (circa 39.700 de euro).

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 08-09-2025 18:59

Cântărețul de manele din București care și-a sechestrat acum doi ani iubita într-o mașină pe care a incendiat-o a fost condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare.

