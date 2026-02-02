În același timp, cei din coaliția de guvernare continuă negocierile pe fondul blocajelor privind bugetul pe 2026 și a reformei administrative.

Prima zi de muncă a parlamentarilor a fost marcată de negocierea de la distanță, prin declarații privind bugetul. Ilie Bolojan refuză adoptarea acestuia înainte de intrarea în vigoare a reformei administrației centrale și locale. PSD este de acord cu această condiție, dar cere măsuri de relansare economică.

Sorin Grindeanu: ”Eu cred că s-a apăsat pedala mai mult decât e cazul în aceste luni. De aceea am venit cu aceste propuneri și sunt propuneri care încearcă să îmbunătățească viața românilor."

Mai mult, într-o ședință a PSD, Sorin Grindeanu ar fi spus despre partenerii de la guvernare că sunt "însetați de sânge". Cei din PNL și USR au reacționat.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: "Chiar deloc. Noi credem că suntem partidul care a generat stabilitate, facem asta în continuare, vrem că lucrurile să meargă înainte în această formulă complicată, tensionată, așa cum o vedem cu toții, dar care, repet, la vot, și-a demonstrat stabilitatea.”

Ștefan Pălărie, senator USR: ”Eu cred că Ilie Bolojan este un politician mai puțin preocupat de imaginea personală decât de binele țării și cred că acesta este genul de politician de care avem nevoie."

Raluca Turcan: ”Toate aceste discuții despre funcționarea sau existența guvernului Bolojan în continuare sunt legate și de numirile de procurori și șefi de servicii care urmează să se întâmple.”

Odată cu reluarea activității în Parlament, și partidele intră într-o etapă de reașezare internă. Potrivit unor surse din partid, liberalii ar fi împărțiți între tabăra premierului Ilie Bolojan și gruparea condusă de Hubert Thuma, care îl contestă deschis.

Ilie Bolojan a obținut o victorie importantă, luni, 2 februarie: oamenii susținuți de el au câștigat voturile pentru funcțiile-cheie din Camera Deputaților și Senat. Gabriel Andronache a rămas liderul deputaților PNL, iar Arina Moș secretar executiv al Camerei.

Și la USR au fost făcute schimbări. La Senat, Ștefan Pălărie a fost înlocuit cu Sorin Șipoș, iar la Camera Deputaților, liderul de grup Bogdan Rodeanu a fost înlocuit cu Diana Stoica.

În POT au avut loc modificări de structură, iar pe scena politică a apărut un nou grup parlamentar, "Uniți pentru România".