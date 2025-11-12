Sorin Grindeanu: „Reforma administrativ-teritorială este absolut necesară. Nu poți să le faci toate în primele luni”

12-11-2025 | 18:54
Reforma administrativ-teritorială a României, care presupune comasări de localități și de județe este absolut necesară, în paralel cu descentralizarea actului de guvernare.

Declarația a fost făcută de președintele PSD, Sorin Grindeanu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV. El a insistat, însă, că “reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară. Aia înseamnă concedieri în masă.”

Cristian Leonte: Reforma teritorial-administrativă a României mai este pe agenda Parlamentului?

Sorin Grindeanu: „Mi-aș dori să fie, pentru că dacă vorbim despre reforma administrației locale, așa cum tot spuneau unii în ultimele luni, reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară, aia înseamnă concedieri în masă.

Cristian Leonte: Vorbiți de Ilie Bolojan...

Sorin Grindeanu: Vorbesc de cei care spuneau.... Nu neapărat Ilie Bolojan spunea lucrul ăsta. Ceea ce se întâmplă acum prin eventualul pachet trei, este o restructurare sau o reducere de cheltuieli. Dacă vrei să vorbești de reformă, atunci vorbești de comasări de comune, de județe, de reformă administrativ-teritorială. Astea sunt lucrurile care țin de reformă, de o mai mare digitalizare, dacă vreți, a UAT-urilor. Toate lucrurile astea țin de reformă, nu de concedieri. Da, ăsta e un lucru pe care mi l-aș dori. Guvernul împreună cu noi, cu Parlamentul, coaliția, să-l putem face în acești ani.

Cristian Leonte: Ce vă împiedică?

Sorin Grindeanu: Nu poți să le faci toate în primele luni. Eu vă spun o dorință. Da, sunt convins că vom găsi, mijloacele potrivite să facem aceste lucruri necesare.”

„Avem în jur de 500 de comune care au sub 500 de locuitori. Nu e în regulă”

Grindeanu susține că a discutat despre necesitatea unei reforme administrative și cu cei circa 1700 de primari PSD din țară, chiar dacă acest lucru presupune renunțarea la unele dintre funcții.

Cristian Leonte: Această reformă teritorial-administrativă... ne puteți da angajamentul dumneavoastră că va fi propusă spre aprobare până la finalul acestui mandat parlamentar?

Sorin Grindeanu: „Pot să vă spun că mi-aș dori să fac acest lucru, să putem face acest lucru. Cred că există voință politică și de la celelalte partide din coaliție să avem această reformă care este absolut necesară.

Există, sper să nu greșesc ca număr, în jur de vreo 500 de comune, în continuare în România (...) care sunt sub 500 de locuitori. Nu e în regulă. E clar că aici trebuie să să vedem ce putem face. E clar că există și alte lucruri care țin de descentralizarea către județe, către primării a anumitor decizii și a unui mod de guvernare, care în acest moment este ținut în în mâna Guvernului.

Lucrurile astea trebuie să se întâmple în același timp - descentralizarea cu această reformă administrativ-teritorială.”

Context

Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care tot mai mulți experți atrag atenția că actuala împărțire administrativă a României, moștenită din anii ’60, nu mai corespunde realităților demografice și economice actuale.

În ianuarie anul acesta, PSD a decis înfiinţarea unui grup de lucru al partidului, care să propună, în termen de șase luni, un proiect de lege pentru reforma administrativ-teritorială a României. Termenul a expirat fără ca PSD să facă public vreun proiect de lege în acest sens.

De altfel, tema reformei teritoriale revine constant pe agenda publică în ultimii ani, fără rezultate concrete în plan legislativ.

