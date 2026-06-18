În realitate, AUR are mai puțin decât alianța de facto dintre PNL și USR, care se află, de fapt, pe primul loc, susține profesorul de științe politice Cristian Preda, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Diana Enache.

Cu alte cuvinte, dacă mâine ar avea loc alegeri, este foarte probabil ca ele să fie câștigate de PNL și USR. Acestă “alianță de facto” – consfințită de altfel și printr-un protocol între cele două partide - ar fi urmată de AUR și abia apoi de PSD, care e “pe tobogan”, spune Preda.

Cristian Preda: “Eu cred că acest bloc PNL-USR, care funcționează împreună, - mi se pare tot mai clar acest lucru- acest bloc este în acest moment peste AUR. Ăsta este feeling-ul (n.r. - sentimentul) meu. AUR nu a câștigat ceva din poveștile recente (n.r. – criza politică), probabil că PSD este pe tobogan și acum trebuie văzut dacă electoratul PSD va fi demobilizat sau dacă, în eventualitatea unor alegeri anticipate, ei vor reuși să se reinventeze.”

Urmărește în video de mai sus interviul integral cu Cristian Preda.

Ce s-ar întâmpla dacă am avea alegeri anticipate

Preda insistă că soluția la criza politică actuală este organizarea de alegeri anticipate, care nu ar fi nici pe departe “o catastrofă”, cum crede multă lume.

Cristian Preda: Dacă am fi mers de la bun început pe ideea unor alegeri anticipate, în curând ne-am fi putut duce la urne. Spun asta pentru toți cei care văd în alegerile anticipate o catastrofă, ceva care rupe țara. (…) Poate că evoluțiile pe care le-am văzut în aceste zile ar fi configurat scena politică într-un mod foarte diferit de cum e acum, fiindcă - să fim cinstiți - toți zic "păi să nu se facă alegeri anticipate, că iese AUR majoritar!" Eu nu sunt deloc sigur de asta. Atâta timp cât avem sondaje care s-au înșelat în halul în care s-au înșelat, de ce aș crede că acum AUR este peste PNL-USR? Eu nu cred că AUR este peste PNL-USR, dacă mă întrebați cum simt eu lucrurile, uitându-mă de atâția ani la sistemul politic din România.

Diana Enache: Și atunci de ce avem această cifră de 40% pentru AUR?

Cristian Preda: „E o sperietoare. Pentru că n-am avut cifră de 20% pentru Călin Georgescu. Adică pentru că aceste sondaje sunt foarte prost făcute. Călin Georgescu era dat la trei procente. Și pentru că există un tip de neîndemânare în culegerea datelor, care transformă de fapt sondajele în arme ale unor tabere politice.”

Cei care fac astfel de sondaje “mint cu nerușinare, doar pentru bani”

Diana Enache: E neîndemânare sua rea-intenție? Este posibil ca unele sondaje să fie manipulate?

Cristian Preda: “Ambele merg împreună foarte bine. Manipularea este ajutată de reaua intenție, că tu poți să fii pur și simplu un client fidel și inconștient al unui partid. Adică să minți cu nerușinare, doar pentru a primi bani.

Cred că a mai spus-o și altădată - tagma sociologilor din România ar trebui să intervină aici. Pentru că avem sociologi de mare calitate în țara asta și ei au lăsat să treacă această neîndemânare combinată cu rea intenție și au asistat la transformarea sondajelor de opinie într-un instrument politic de influențare a opiniei într-un sens sau altul.”

De altfel, cele spuse de Cristian Preda sunt recunoscute și de către Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research. El acuză la rândul său unele institute de sondare a opiniei publice că “umflă” cifrele în favoarea unui candidat sau a altuia.

“Din păcate, multe dintre sondajele publicate nu sunt sondaje, sunt pur și și simplu advertoriale, adică elemente de publicitate politică, electorală pentru un candidat sau altul. (…) Nu toate, dar cele mai multe, asta sunt”, a spus Ștefureac, într-un interviu pentru știrileprotv.ro.