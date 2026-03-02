Ministrul de externe José Manuel Albares a declarat că Spania nu va permite ca bazele sale militare — operate în comun de Statele Unite și Spania, dar aflate sub suveranitate spaniolă — să fie folosite pentru atacuri asupra Iranului, pe care Spania le-a condamnat.

Cel puțin șapte dintre aeronave au fost identificate pe FlightRadar24 ca aterizând la baza aeriană Ramstein Air Base din Germania, scrie Reuters.

Și Regatul Unit refuzase inițial să permită utilizarea bazelor sale pentru un atac asupra Iranului, însă duminică prim-ministrul Keir Starmer a autorizat folosirea acestora pentru „autoapărare colectivă”.

Poziția Spaniei și condamnarea fermă a acțiunilor americano-israeliene în Iran de către premierul socialist Pedro Sánchez transformă din nou Spania într-o excepție în regiune, ceea ce ar putea tensiona și mai mult relația sa cu Washingtonul.

„Bazele spaniole nu sunt folosite pentru această operațiune și nu vor fi folosite pentru nimic care nu este inclus în acordul cu Statele Unite sau care nu este în conformitate cu Carta Națiunilor Unite”, a declarat Albares într-un interviu acordat postului spaniol Telecinco.

Ministrul Apărării, Margarita Robles, a precizat că aeronavele — în principal avioane cisternă pentru realimentare aeriană, inclusiv Boeing KC-135 Stratotanker — erau staționate permanent în Spania.

Site-ul de monitorizare FlightRadar24 a arătat că nouă avioane-cisternă au decolat duminică de la baza aeriană Morón din sudul Spaniei și s-au îndreptat spre Germania.

Două zboruri au plecat de la Rota, o bază navală care dispune și de un aerodrom, în direcția sudului Franței, potrivit FlightRadar24. Alte patru zboruri au decolat din Rota, însă ruta acestora nu a fost indicată.