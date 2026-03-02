Un al patrulea militar american a fost ucis în Operaţiunea ”Epic Fury”, declanșată de SUA în Iran: ”Din cauza rănilor”

”Al patrulea militar, grav rănit în primele atacuri iraniene, a murit, într-un final, din cauza rănilor”, a anunţat pe X Comandamentul.

Alţi trei militari americani au murit de la lansarea, sâmbătă, 28 februarie, a atacurilor Statelor Unite şi Israelului în Iran.

CENTCOM nu a oferit niciun detaliu despre identitatea militarului şi locul în care a fost ucis.

Războiul din Iran nu este ”un exerciţiu de construcţie a democraţiei”, anunţă Hegseth

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a afirmat că Operaţiunea ”Epic Fury” lansată împotriva Iranului nu constituie ”un exerciţiu de construcţie a democraţiei”, relatează AFP, potrivit News.ro.

”Gata cu regulile stupide de luptă, gata cu mlaştina vizând construirea unei naţiuni, ăsta nu e un exerciţiu de construire a democraţiei”, a declarat, în prima sa conferinţă de presă la declanșarea războiului în Iran secretarul Apărării lui Donald Trump.

Iranul ”dezvolta rachete şi drone puternice pentru a crea un scut convenţional al amniţiilor şantajului nuclear”, a acuzat Pete Hegseth, relatează The Associated Press.

Guvernul de la Teheran a ”refuzat cu aroganţă” să-şi abandoneze ambiţiile nucleare viitoare, a acuzat Hegseth. Administraţia Trump a încercat să facă eforturi diplomatice înainte ca Statele Unite săşi lanseze războiul, a subliniat el.

Pete Hegseth a salutat, în deschiderea conferinţei sale de presă, la Pentagon, campania americano-israeliană în care au fost ”eliminaţi” lideri de la vârf în Iran drept ”cea mai precisă operaţiune aeriană din istorie”.

El a denunţat ”regimul expansionist şi islamist” de la Teheran şi a evocat violenţe prin procură în Irak, Afganistan şi Liban în cadrul unui ”război sălbatic şi unilateral împotriva Americii” purtat de peste 40 de ani.

”Războiul lor împotriva americanilor a devenit răzbunarea noastră împotriva ayatollahului lor şi cultului său al morţii”, a declarat Hegseth.

Pete Hegseth a apărat decizia Americii de a ataca Iranul, în pofida faptului că a denunţat aprig, timp de ani de zile. orice intervenţie a Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Oficiali iraniewni au tras de timp săptămâni de zile, în cursul unor negocieri recente cu Statele Unite, în cadrul planurilor lor de atac, a declarat el.

”Fostul regim a avut toate şansele să încheie un acord paşnic şi raţional. Însă Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp”, a acuzat el. De asemenea, a subliniat că Statele Unite nu sunt implicate într-un efort de construcţie a naţiunii în Iran.

Atacurile în curs în Iran au un obiectiv clar şi nu constituie preludiul unui conflict de durată, a dat el asigurări.

Preşedintele Donald Trump este angajat să nu lase Statele Unite să se împotmolească în ”mlaştina construcţiei unei naţiuni” ca în războaie din trecut în Orientul Mijlociu, a continuat el.

”Ăsta nu e Irak. Ăsta nu este nesfârşit”, a declarat Hegseth. ”Generaţia noastră ştie mai bine şi acest preşedinte şi el. El a numit stupide războaiele de construcţie a naţiunii din ultimii 20 de ani. Şi are dreptate”, a declarat Pete Hegseth.

Atacurile au obiectivul să reducă Marina iraniană şi să pună capăt ambiţiilor nucleare şi în domeniul rachetelor ale Iranului, a anunţat el.

”Ăsta nu este un aşa-zis «război de schimbarea regimului», dar regimul s-a schimbat cu siguranţă şi lumea este mai bună fără el”, a declarat secretarul american al Apărării.