LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare în Iran. SUA au reuşit să obţină controlul asupra spaţiului aerian al țării
Un al patrulea militar american a fost ucis în Operaţiunea ”Epic Fury”, declanșată de SUA în Iran: ”Din cauza rănilor”

Stiri externe
61381573

Un al patrulea militar american a fost ucis în cadrul Operaţiunii Epic Fury în Iran, anunţă luni Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM), relatează AFP, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

”Al patrulea militar, grav rănit în primele atacuri iraniene, a murit, într-un final, din cauza rănilor”, a anunţat pe X Comandamentul.

CENTCOM nu a oferit niciun detaliu despre identitatea militarului şi locul în care a fost ucis.

Alţi trei militari americani au murit de la lansarea, sâmbătă, 28 februarie, a atacurilor Statelor Unite şi Israelului în Iran.

Războiul din Iran nu este ”un exerciţiu de construcţie a democraţiei”, anunţă Hegseth

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a afirmat că Operaţiunea ”Epic Fury” lansată împotriva Iranului nu constituie ”un exerciţiu de construcţie a democraţiei”, relatează AFP, potrivit News.ro.

”Gata cu regulile stupide de luptă, gata cu mlaştina vizând construirea unei naţiuni, ăsta nu e un exerciţiu de construire a democraţiei”, a declarat, în prima sa conferinţă de presă la declanșarea războiului în Iran secretarul Apărării lui Donald Trump.

Iranul ”dezvolta rachete şi drone puternice pentru a crea un scut convenţional al amniţiilor şantajului nuclear”, a acuzat Pete Hegseth, relatează The Associated Press.

Guvernul de la Teheran a ”refuzat cu aroganţă” să-şi abandoneze ambiţiile nucleare viitoare, a acuzat Hegseth. Administraţia Trump a încercat să facă eforturi diplomatice înainte ca Statele Unite săşi lanseze războiul, a subliniat el.

Pete Hegseth a salutat, în deschiderea conferinţei sale de presă, la Pentagon, campania americano-israeliană în care au fost ”eliminaţi” lideri de la vârf în Iran drept ”cea mai precisă operaţiune aeriană din istorie”.

El a denunţat ”regimul expansionist şi islamist” de la Teheran şi a evocat violenţe prin procură în Irak, Afganistan şi Liban în cadrul unui ”război sălbatic şi unilateral împotriva Americii” purtat de peste 40 de ani.

”Războiul lor împotriva americanilor a devenit răzbunarea noastră împotriva ayatollahului lor şi cultului său al morţii”, a declarat Hegseth.

Pete Hegseth a apărat decizia Americii de a ataca Iranul, în pofida faptului că a denunţat aprig, timp de ani de zile. orice intervenţie a Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Oficiali iraniewni au tras de timp săptămâni de zile, în cursul unor negocieri recente cu Statele Unite, în cadrul planurilor lor de atac, a declarat el.

”Fostul regim a avut toate şansele să încheie un acord paşnic şi raţional. Însă Teheranul nu negocia, ci trăgea de timp”, a acuzat el. De asemenea, a subliniat că Statele Unite nu sunt implicate într-un efort de construcţie a naţiunii în Iran.

Atacurile în curs în Iran au un obiectiv clar şi nu constituie preludiul unui conflict de durată, a dat el asigurări.

Preşedintele Donald Trump este angajat să nu lase Statele Unite să se împotmolească în ”mlaştina construcţiei unei naţiuni” ca în războaie din trecut în Orientul Mijlociu, a continuat el.

”Ăsta nu e Irak. Ăsta nu este nesfârşit”, a declarat Hegseth. ”Generaţia noastră ştie mai bine şi acest preşedinte şi el. El a numit stupide războaiele de construcţie a naţiunii din ultimii 20 de ani. Şi are dreptate”, a declarat Pete Hegseth.

Atacurile au obiectivul să reducă Marina iraniană şi să pună capăt ambiţiilor nucleare şi în domeniul rachetelor ale Iranului, a anunţat el.

Ăsta nu este un aşa-zis «război de schimbarea regimului», dar regimul s-a schimbat cu siguranţă şi lumea este mai bună fără el”, a declarat secretarul american al Apărării.

Răzbunarea Iranului. Cel puțin 9 oameni au murit în orașul Beit Shemesh din Israel, atacat cu rachete

Sursa: News.ro

Dată publicare:

