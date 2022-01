Interviu cu Dragoș Anastasiu, crizele din 2022, de ce nu poate plăti angajații ca în Germania și scumpirile din turism

Pro TV

Dragoș Anastasiu a vorbit în Interviurile lui Vitalie despre ce crize ne pândesc în anul 2022. Se declară frustrat de relația cu statul și birocrație.

Este nemulțumit de creșterile la energie. A bugetat în afacerile sale din turism o creștere a prețurilor cu 10%. În plus, are o problemă cu angajații care au plecat în pandemie în Europa, în special în Germania. Acolo au plecat până și angajații pe care i-a adus din Asia.

Pentru că este medic, omul de afaceri mai crede că vom scăpa în acest an de criza pandemică.

Vitalie Cojocari: Cum se simte economia anului 2022 din perspectiva unui om de afaceri?

Dragoş Anastasiu: Se simte complicat şi ciudat. Este un cumul de crize într-o lipsă de predictibilitate pe care noi nu am avut-o, deşi antreprenorii sunt obişnuiţi cu asta. Sunt multe crize suprapuse. Partea de pandemie se suprapune pe forţa de muncă, apoi criza energetică, criza materialelor primare. Vin de-a valma.

Vitalie Cojocari: De ce sunteţi mai pesimist în această perioadă?

Dragoş Anastasiu: Nu sunt neapărat pesimist. Sunt în continuare optimist. Avem un potenţial extraordinar. Ceea ce mă frustrează este faptul că în loc să ne ocupă cu ceea ce trebuie să ne ocupăm, ne blocăm mental pe anumite teme şi probleme. De exemplu, relaţia mediului de afaceri cu autorităţile, birocraţia, restricţiile care se iau fără a consulta mediul de afaceri şi care nu au neapărat o logică. În loc să ne preocupăm de afaceri, ne frustrează zi de zi lucrurile care sunt complicate. În loc să ne ocupăm de business.

Vitalie Cojocari: Anul 2022 cum va fi? Mai bun sau mai prost ca 2021?

Dragoş Anastasiu: Cred că din punct de vedere al crizei pandemice lucrurile se vor rezolva din aprilie încolo. Asta este părerea mea ca medic şi ca antreprenor optimist.

Vitalie Cojocari: Criza energetică, în ce măsură mediul de afaceri este afectat de această criză?

Dragoş Anastasiu: Este afectat puternic. Vă dau exemplu de la mine din Delta Dunării. Curentul creşte de 3 ori. Într-o ţară normală nu se poate întâmpla. Poţi avea creşteri de 5%, 20%, dar când creşte de trei ori, este o problemă. Trebuie să recalculezi totul, lucrurile se duc în preţ. În bugetul tău, energia nu o poţi evita, poţi să o mai reduci puţin, să faci economie, dar partea de cheltuieli creşte. Trebuie să crească şi veniturile cumva. Veniturile înseamnă ce încasezi de la client. Dar suportă piaţa? Pe anul care începe acum, o creştere de 10 la sută este datorată condiţiilor generale şi nu că ai vrea să creşti profitul. Un 10 la sută trebuie să ne aşteptăm că vor creşte preţurile şi nu doar în România.

Vitalie Cojocari: Dumneavoastră aţi bugetat o creştere de 10 la sută?

Dragoş Anastasiu: Am bugetat o creştere de 10 la sută şi la noi, problema cea mare vine din personal. Avem din ce în ce mai puţină forţă de muncă disponibilă şi care trebuie plătită mai bine.

Vitalie Cojocari: Câţi angajaţi din Asia aveţi acum în Deltă?

Dragoş Anastasiu: Acum sunt 3 sau 4. Am avut 8 sau 9 acum un an. Dar ei mai pleacă. Unii pleacă în ţară, alţii pleacă din România.

Vitalie Cojocari: De ce pleacă din România?

Dragoş Anastasiu: Folosesc România ca o trambulină. Din start îşi doresc să ajungă în alte zone precum Austria, Germania, Franţa, Italia. Au senzaţia că au o viaţă mai bună, mai uşoară, cu salarii mai mari. În realitate văd când ajung acolo. Nu spun că este mai rău. Este altfel. Este altceva. Este alt ritm de muncă. Sunt alte cheltuieli, chiar dacă salariile sunt mai mari. Mulţi trebuie să ajungă acolo, nu au încredere în poveşti. Tendinţa este să ajungă în locuri mai bune. România nu este dorită de emigranţi. Toată lumea îşi doreşte să ajungă în Germania sau ţări precum Germania.

Vitalie Cojocari: Câţi angajaţi urmează să mai aduceţi şi de unde?

Dragoş Anastasiu: Noi am adus din Sri Lanka şi din Nepal, din Tailanda, din Bali în zona de spa. Este singura soluţie pe termen scurt să-ţi acoperi lipsa de personal. Durează foarte mult, este complicat. Lumea spune, dar de ce nu lucraţi cu români, nu vă mai săturaţi de atâţia bani. Vreţi să luaţi sclavi. Acestea sunt reproşurile pe care le auzim. Este complicat cu ei. Trebuie să-i plăteşti destul de bine. Costă mult să-i recrutezi, să-i aduci, să-i duci înapoi în vacanţe.

Vitalie Cojocari: Daţi-mi nişte cifre.

Dragoş Anastasiu: Sub 3 mii de euro să aduci un om în primă fază. Nu ştie nici limba română, nu are cultura românească, mănâncă altceva, gândesc altfel. Există acea atitudine pro servicii pe care o au. Ei te pot servi, nu este în sensul de servitori. Este altă cultură, ei aşa cresc. Este bine pentru ospitalitate. Au altă mentalitate, altă limbă. Nu este ieftin. Ne dorim să lucrăm cu români, să repatriem români. Este complicat să-i aduci pe aceşti oameni din Asia. Durează 9 luni, ceea ce pentru turism este extraordinar de mult. Experienţa nu a fost simplă, încercăm să găsim în România sau să repatriem, există dorinţa de a mai aduce câţiva din Asia.

Vitalie Cojocari: Explicaţi-mi, în cazul dvs, de ce nu se poate ca în România un român să primească un salariu ca în Germania?

Dragoş Anastasiu: Ne-am dori să se întâmple treaba asta. Eu mi-aş dori să plătesc oamenii ca să nu dorească să plece sau să se întoarcă. Eu sunt un repatriat. Eu am fost în Germania m-a ajutat foarte mult. Faptul că m-am întors în România a fost cea mai bună decizie a vieţii mele. Asta vreau să transmit: întorceţi-vă. Oamenii nu pleacă doar pentru bani, dar şi banii contează.

Vitalie Cojocari: La cât ajunge un salariu în ospitalitate?

Dragoş Anastasiu: Depinde de experienţă, în Bucureşti unii ospătari câştigă 8000-9000 de lei.

Vitalie Cojocari: Acesta este vârful, eu ziceam de medie.

Dragoş Anastasiu: 3-4 mii de lei câştigă. În Germania 1200 de euro. Dar şi locuinţa de închiriat în Germania este dublu față de România. Nu putem să-i plătim în Deltă la fel. Pentru 1 mie de euro am un cost de 1800 de euro. Costul muncii este ridicat, chiar dacă alte impozite sunt ok în România. Dacă măresc cu 20 la sută salariile, cheltuielile mele cresc. Ca să fac asta nu am altă soluţie decât să cresc preţurile. Există să-mi diminuez profiturile. Ok, fac asta.

Vitalie Cojocari: Acesta este principalul argument al celor care vorbesc. Oamenii spun patronii să nu-şi mai schimbe în fiecare lună maşina, să nu mai meargă în vacanţe de lux. Ce le puteţi spune?



Dragoş Anastasiu: Ar trebui să ne uităm la cifre şi să vedem ce se întâmplă cu profiturile. Eu spun despre hotelul meu din Delta Dunării. O greutate în Delta Dunării că nu avem sezon de 12 luni. Sezonul este 6 luni şi îl forţăm la 9 luni. Lumea nu s-a obişnuit să vină în decembrie, în februarie. Ce câştigăm vara, pierdem iarna pentru a menţine forţa de muncă şi a o plăti tot anul. Dacă aş avea un sezon larg, dacă aş avea clienţi care ar plăti o anumită sumă mi-aş permite să plătesc bine oamenii tot anul. Gradul de ocupare a hotelurilor din România este 25 la sută pe an. În Vest nu există mai puțin de 55 la sută. Avem 2 luni de sezon, dar am cheltuieli tot anul. Pot să o plătesc bine ca în Germania 2 luni când am venituri. Dar ce fac după asta 10 luni? Dacă asigurăm salarii bune 12 luni, închidem.

Vitalie Cojocari: Aţi spus că în perioada pandemică turismul din România a explodat. Dar calitatea a explodat?

Dragoş Anastasiu: Paradigma este că turismul românesc este scump şi prost. Noi ştim asta. Dar asta este o nedreptate pentru o parte a turismului românesc. Nu spun că turismul românesc este perfect. Eu spun că turismul românesc este mai bun decât imaginea sa. Realitatea românească este mai bună decât imaginea României în străinătate. Sunt multe probleme, servicii de calitate nu poţi să oferi decât cu oameni care să fie bine plătiţi tot anul. Ne este greu să avem o echipă constantă tot anul. Aici este complicat. În Pandemie turismul a fost închis şi deschis. Mulţi oameni au plecat. Au preferat să se ducă în curierat unde creşterea a fost constantă. Am fost închişi 3 luni, apoi lumea a dat năvală, dar nu mai aveam oameni. Cum putem să oferim calitate când se întâmplă aşa ceva? Nu poţi. Recunoaştem că avem o problemă, dar nu peste tot. Se generalizează. Turismul românesc nu este per total scump şi prost. Câteodată, da. Câteodată, nu. Neîndreptăţim pe cei care fac eforturi. În ultimii 5 ani s-au realizat lucruri extraordinare şi se schimbă mentalitatea.

Vitalie Cojocari: Oferiţi consultanţă antreprenorilor care se află la început de drum. Spuneaţi că tinerii suferă de lipsă de încredere. Asta este principala problemă?

Dragoş Anastasiu: La noi în societate nivelul de încredere este foarte scăzut comparativ cu alte ţări din Europa. Dacă ne vedem, prima chestiune este ce vrei de la mine? Nu plecăm de la buna credinţă inclusiv în relaţia cu statul. Statul pleacă de la ideea că noi antreprenorii furăm. Asta se întâmplă şi la antreprenori. Eu am plătit de multe ori taxă pe prostie pentru că nu am avut pe cine să întreb. Am zis că ştiu eu mai bine. S-a dovedit că a fost greşit, mai ales în perioade dificile. Generaţia noastră nu a avut mentori, nu a avut firme de consultanţă accesibile. Antreprenorii români nu au de ce să fie singuri, este bine să înveţe. Cred mult în tineri şi în mentalitatea lor de a schimba lumea. Spunem tinerilor antreprenori luaţi ce-i bun din asta. Vedeţi unde am greşit noi şi faceţi cum credeţi de cuviinţă.