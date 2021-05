Directorul Dacia România, Mihai Bordeanu: ”pregătim Dacia hibrid și un nou model de familie”

Mihai Bordeanu, directorul Dacia România, primul director român, după foarte mulți ani, care conduce soarta brandului românesc de mașini, a vorbit la interviurile lui Vitalie despre viitorul automobilului.

De ce se fabrică în China prima mașină electrică românească? Când vom avea primul Duster sau Logan electric? Despre viitorul automobilului autonom. Dar și despre mitul că mașinile Dacia produse pentru export sunt de o calitate mai bună decât cele pentru piața din România.

Mihai Bordeanu: Trăim cea ma interesantă perioadă din istoria automobilului de când s-a inventat automobilul. Avem 4 provocări în România, dar și la nivel global. Avem provocarea digitală. O provocare societală. Avem o provocare tehnologică. Există schimbarea de energie. Vedem pe străzi mașini cu alte tipuri de energie, în 5 ani vom vedea altele și altele. Avem și o provocare legală, cum vom implementa aceste lucruri. Vă dau un singur exemplu: mașinile autonome despre care se vorbește atât de mult. Nu există cadru întreg legal dezvoltat. Accelerarea va fi imensă în următorii ani. Mult mai mult decât s-a dezvoltat automobilul în trecut. Este ceva extraordinar, fără precedent. Mă bucur că sunt aici în momentul acesta și cu atât mai mult la Dacia, care are o filozofie specifică. Noi avem un mod anume de a răspunde acestor provocări. Un mod simplu, pragmatic. O să adoptăm tehnologiile atunci când clienții o vor cere. Când vor fi esențiale. Uitați-vă la Spring, am adus mașina electrică. Am putut să o aducem acum un an, acum 2, acum 3. Nu am făcut-o pentru că nu era parte din nevoile esențiale ale clienților noștri.

Vitalie Cojocari: Mi-ați ridicat mingea la fileu cu următoarea întrebare. Când va avea Dacia prima mașină autonomă? Un orizon de așteptare cam care ar fi?

Mihai Bordeanu: Cel mai simplu mod este să întrebăm clienții. Și noi facem în permanență. Există studii pe care le avem și le facem an de an pentru a vedea dacă există nevoie de acest tip de mobilitate. În momentul de față vă spun cu certitudine că nu există, nu avem un orizont pe termen scurt în care să spunem: clientul Dacia are nevoie de mașina autonomă. Nu există vizibilitate. Gândiți-vă la un submarin care își întinde periscopul și vedem ce apare în imediatea vizibilitate. Nu este în vizibilitatea Dacia mașina autonomă. Avem alte priorități. Avem multe proiecte. Am lansat Logan, am lansat Sandero acum câteva luni, am lansat Spring. Așteptăm mașinile în acest an, nu ne oprim aici. Lansăm Duster face lift în câteva luni și multe alte lucruri în timpul apropiat.

Vitalie Cojocari: Și mai aveți un SUV pe care trebuie să-l lansați, ce se mai aude de el?

Mihai Bordeanu: Este intrarea Dacia în segmentul C, anunțată de planul strategic Renault Revolution. Acest SUV, Bigster, este și el o revoluție. Sunt sigur că în câțiva ani, până în 2025 vom intra în segmentul C cu acest SUV, Bigster.

Prototipul Bigster este foarte aproapiat de modelul final, pe care îl vom vedea în showroom, dă asigurări directorul Dacia. În acest moment la Pitești se produc modelele Logan, Sandero Stepway și Duster. Sandero se produce, de pildă, în Maroc, iar directorul Dacia susține că nu există o concurență între cele două țări. Chiar dacă în Maroc se produc anual mai multe mașini Dacia decât în România, în țara noastră sunt cele care au valoare adăugată mai mare.

Vitalie Cojocari: Produceați și Sandero, de ce s-a mutat în Maroc?

Mihai Bordeanu: Avem o strategie Dacia bazată pe calibrarea răspunsului la nevoile clienților, la cerere. Între uzinele existente, de aici și din Maroc există o permanență sinergie. Există un plan dinamic de producție. S-a luat decizia în România să se producă mai mult Duster, mai mult Sandero Stepway. Dacă vreți, sunt produse cu valoare adăugată mare, iar în Maroc producția a fost printre alte modele crescută pentru Sandero. Este strict o decizie economică.

Vitalie Cojocari: Vorbiți de sinergie. Noi în presă vedem o concurență între fabricile din Maroc și din România în ceea ce privește construcția de mașini. În fiecare an tragem linie și vedem cât s-a produs în Pitești și cât s-a produs în Maroc. Vedem spre surprinderea noastră că în Maroc a ajuns la 450 de mii de mașini pe an. Marocul ne-a depășit. Producția auto din România are de suferit că se produce mai mult în Maroc și noi nu reușim să ne ridicăm la aceste ținte destul de înalte. La noi se produce în jur de 300 de mii.

Mihai Bordeanu: Se pot atinge 340 de mii. S-au atins 340 de mii de mașini. Există opțiunea de extindere a capacității uzinei de la Mioveni. Acest lucru se poate face în funcție de cererea comercială de pe cele 44 de piețe pe care Dacia activează. În momentul de față putem răspunde acestei cereri. Există cererea de Duster care a crescut pentru Mioveni. Acum am depășit 1100 de mașini, de Duster pe zi. Am devenit un centru de excelență Duster. Sunt produse cu valoare adăugată Duster. Dacia nu are o gamă largă de produse, dar în această gamă Duster este produsul cu valoare adăugată considerabilă.

Vitalie Cojocari: Filozofia este că ați ales să produceți mașini mai scumpe, iar în Maroc sunt mașini mai ieftine, pentru Vestul Europei?

Mihai Bordeanu: A fost o discuție și o decizie de specializare. S-a specializat prima uzină, aici s-a lansat Duster. Exact în 2010 am devenit angajat al Grupului Renault, în anul în care s-a lansat Duster și cu timpul cererea a devenit tot mai mare în toată lumea.

Românii preferau Sedan, spune Mihai Bordeanu. Acum, însă, cel mai mare segment de pe piață este pentru modelul SUV. Chiar și modelele Hatchback au depășit Sedan. Totuși, Logan, modelul Sedan, este cel mai bine vândut model Dacia în România. În același timp, apetitul românilor pentru modelul electric Spring l-au uimit pe directorul Dacia. Chiar dacă Spring vine într-un moment de criză sanitară și a crizei de cipuri. În același timp, directorul Dacia România vorbește despre cât de românească este Dacia Spring produsă în China.

Vitalie Cojocari: Explicați-mi vă rog de ce în perioad aceasta observăm o creștere a numărului mare de mașini electrice, de ce în Pandemie?

Mihai Bordeanu: Este mai degrabă momentul în sine. Cronologic, mașinile electrice s-au dezvoltat în ultimii ani. A venit și Pandemia care nu a putut frâna această dezvoltare. Noi aveam un plan de produs, plan de care a trebuit să ne ținem și ne-am ținut, indiferent de factorii externi.

Vitalie Cojocari: Deci, Spring trebuia să vină acum?

Mihai Bordeanu: Spring-ul trebuia să vină acum. Există mici variații de timp. Criza sanitară ne-a destabilizat un pic, dar acum era momentul pentru Spring și acum l-am lansat.

S-au precomandat deja 6.000 de Dacia Spring

Vitalie Cojocari: Care sunt noutățile? Ultima dată când am vorbit clienții urmau să le primească în toamnă.

Mihai Bordeanu: Am lansat Spring în martie, pe 20 martie când vine primăvara. Am avut un interes extraordinar din partea clienților din România. Ne-am așteptat la un interes, nu ne-am așteptat la un interes atât de mare. Acest lucru ne obligă. Lucrăm cu fabrica pentru un plan de producție accelerat astfel încât să avem mașinile din toamnă și să le putem livra până la finalul anului. Nu vă ascund că este complicat. Nu doar pandemia ne afectează. Avem și criza componentelor electronice, acele cipuri care nu se găsesc destule, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți producători.

Vitalie Cojocari: Frânează producția de mașini lipsa acestor cipuri?

Mihai Bordeanu: Sigur că da. Ne-am confruntat cu o criză și la Mioveni și în alte uzine ale grupului Renault. Încă ne confruntăm, așteptăm un vârg al crizei în acest al doilea trimestru. Nu vom fi total protejați până la finalul anului. Unele mașini sunt afectate mai mult, altele mai puțin, în funcție de furnizorii pe care îi avem.

Vitalie Cojocari: În ce măsură se va înscrie modelul Spring în programul Rabla, s-ar putea să nu ajungă la toată lumea?

Mihai Bordeanu: Programul Rabla este esențial pentru piața din România, atât pentru depoluare. Spring beneficiază de acest program. El tocmai a fost lansat. Urmează să comunicăm cu cei interesați de Spring să vină la showroom să putem transforma această precomandă în comandă fermă și pașii care sunt de urmat în proiectul Rabla Plus. Însă este esențial să ne putem înscrie în acest program.

Vitalie Cojocari: În total câte mașini Dacia Spring au fost precomandate și ulterior s-au și confirmat plățile.

Mihai Bordeanu: Aproape 6 mii.

Vitalie Cojocari: Și mizați pe câte inițial?

Mihai Bordeanu: Mizam pe mai puține. Mai puține de jumătate din ele.

Vitalie Cojocari: Există acum o problemă. Și anume, avem o mașină electrică, una destul de ieftină, de 10 mii de euro dacă este luată prin Programul Rabla, dar unde o încărcăm? Ați încercați să vorbiți cu instituțiile statului, cu autoritățile locale să creeze spații de încărcat? Pentru că dacă un român locuiește la bloc s-ar putea să aibă mari probleme în a-și încărca mașina.

Mihai Bordeanu: Am lipsit mai bine de 7 ani din România și am venit surprinzător... Am constatat că nu sunt atât de puține stații de încărcat în România. Sunt peste 500 de stații de încărcare în România. Zeci în București, în Timișoara, în Cluj, în marile orașe. Ele se dezvoltă cu minim 30 la sută stații pe an. Vorbesc de stațiile de încărcare publice. În afară de acestea, există stațiile de încărcare din rețeaua de distribuție a grupului Renault și Dacia, care este cea mai mare rețea de distribuție auto din România. 25 la sută au încărcare rapidă. Apoi vorbim de rețeaua noastră de concesionări. Să nu uităm planurile și discuțiile pe care le avem cu autoritățile locale din orașele mari. Am discutat cu Timișoara, Iași și Bucureștiul, am inițiat niște discuții cu Bucureștiul, o să le continuăm în acest an. Este absolut esențial să știm. Un Spring are practic autonomie 300 de kilometri în oraș. În oraș, în medie circulă 30 de kilometri pe zi. Asta înseamnă că putem asigura o încărcare săptămânală într-unul din aceste puncte. Nu este neapărat să fie la bloc. Poate să fie la birou, poate să fie la un supermarket, poate să fie la o stație publică. Există posibilități de încărcare. Piața auto electrică o fracție foarte mică din piața auto totală. În timp clienții vor fi mai deschiși. Stațiile vor fi mai multe. Acea accesibilitate va crește.

Vitalie Cojocari: Ați fost în Marea Britanie unde ați lucrat pentru Dacia. Ați văzut că există stații de încărcare lângă blocuri, pe străzi. Există posibilitatea să vedem așa ceva și în România, în București, de pildă?

Mihai Bordeanu: Sigur. Lucrurile se dezvoltă în paralel. Piața auto determină dezvoltarea infrastructurii la fel cum și infrastructura determină dezvoltarea pieței auto. Ele funcționează în paralel. O să apară mulți operatori publici, privați care vor dezvolta aceste rețele.

Vitalie Cojocari: De ce Dacia Spring este produsă în China? Mai este o mașină românească dacă este produsă în China? Când am putea să vedem Dacia Spring produsă la Mioveni?

Mihai Bordeanu: Dacia Spring este produsă în Chină. De ce facem asta? În primul rând există filozofia Dacia ”design to cost”. Încercăm să aducem pe piață cel mai bun raport calitate preț. Pentru asta nu contează numai locul unde producem mașina. Este important și el. Este parte din rețeta magică, dar nu este singurul. Există cheltuieli de proiectare, cheltuieli cu ingineria. Orice cost este pus sub lupă. Ca la final să avem o mașină care răspunde nevoilor clienților, care conține tot ce este esențial. Nimic mai mult și nimic mai puțin și care vine la cel mai bun raport calitate preț. Avem o platformă dezvoltată de alianță care s-a electrificat. Avem 30 de mii de experți ai grupului Renault specializați în dezvoltarea autoturismului electric. Grupul Renault face asta mai bine de zece ani. Lider în Europa, peste 350 de mii de mașini vândute. Familia ne ajută. Luăm tehnologia din Grup și din Alianță, o amestecăm cu filozofia Dacia pe care o pomeneam mai devreme ”design to cost”. Facem asta într-o piață în care ecosistemul electric are un preț imbatabil. Vorbesc de China, cea mai mare piață electrică. Putem să aducem baterii, componente, astfel încât produsul final să respecte legea Dacia: cel mai bun raport calitate preț. În concluzie ar trebui să fim mândri că putem să lansăm un automobil Dacia electric care are toate valorile Dacia. Sută la sută. Este o Dacia. Izbitor. Nu cred că există cineva care să contrazică acest lucru.

Vitalie Cojocari: Și a doua parte a întrebării, când o s-o putem produce în România?

Mihai Bordeanu: Depinde foarte mult de cerere. Depinde mult de cererea globală, deocamdată capacitatea de la Shiyan, provincia Ubei, în China acoperă nevoile autoturismului Spring în piețele în care el este prezent. O să vedem cum se dezvoltă cererea în viitor și în funcție de asta vom lua o decizie despre o potențială relocare sau o suplimentare a producției.

Vitalie Cojocari: Dar luați în calcul acest lucru?

Mihai Bordeanu: Orice variantă este pe masă. În acest moment este suficient ce avem. Dacia România este cel mai mare exportator român și se confruntă, ca orice exportator, cu o problemă de infrastructură rutieră și feroviară.

Despre problemele cu infrastructura de transport a mașinilor în toată lumea, fabrica Dacia fiind cel mai mare exportator al României

Vitalie Cojocari: În România produceți mult pentru export. Ce probleme aveți cu transportul mărfii. Dacia este cel mai mare exportator român. Cât de greu vă este să duceți o mașină în Vestul Europei și cum faceți?

Mihai Bordeanu: Suntem răspunzători pentru 4% din PIB, 7% din exporturi. Este adevărat că peste 80 la sută din producție merge la export pentru satisfacerea celor 44 de piețe Dacia despre care vorbeam. Există un dialog cu autoritățile. Sunt semne bune. Ce văd de la întoarcerea în țară. Este un dialog constructiv, suntem pe un drum bun, ca să fac o mică glumă.

Vitalie Cojocari: Ce v-ar trebui? Linie de tren rapidă? Autostrada care a tot fost promisă, Sibiu-Pitești? De ce ați avea nevoie?

Mihai Bordeanu: Practic de toate, avem nevoie de toate lucrurile acestea. Și de autostrăzi și de căi ferate. De aceea spuneam că este un dialog constructiv. Nu vorbesc despre politică, nu este domeniul meu. Însă văd în preocupările actualului Executiv cerințele multimodale de transport care ne vor permite să ducem mașinile mai rapid și la un cost mai bun.

Despre mitul Daciei produse pentru Vest și testele de siguranță EuroNCAP

Vitalie Cojocari: Există acest mit că Dacia este făcută mai bine pentru străini decât se face pentru piața din România. Este așa sau nu este așa?

Mihai Bordeanu: Vă răspund direct. Nu! Există un sistem de control al calității la nivelul alianței. Acest sistem aliniază toate uzinele din grup la aceleași standarde. Sunt aceleași standarde de calitate. Sunt aceleași proceduri. Există același flux de producție. Nu există nicio diferență între calitatea Daciei Sandero pe care o conducem la București și calitatea Daciei pe care o conduceți la Berlin. Absolut niciuna.

Vitalie Cojocari: Și atunci cum a apărut mitul acesta, cum credeți?

Mihai Bordeanu: Nu știu. Știu de el, nu știu cum a apărut. Dacia Sandero și Dacia Logan au 2 stele la EuroNCAP, dar acest lucru nu înseamnă că nu ești în siguranță în mașinile producătorului român, dă asigurări directorul Dacia.

Vitalie Cojocari: De curând au fost publicate testele de siguranță. Rezultatul v-a uimit, nu v-a uimit. Cum l-ați primit?

Mihai Bordeanu: Nu ne-a uimit deloc. Acest lucru l-am urmărit.

Vitalie Cojocari: A luat două stele parcă.

Mihai Bordeanu: Exact, acesta a fost obiectivul. Trebuie să înțelegeți că la Dacia nu vânăm stele. Obiectivul nostru nu este să avem cât mai multe stele. Știu că se întâmplă la alte mărci. Marca noastră soră, Renault, vizează un număr superior. Pentru noi siguranța face parte din nevoile esențiale. Vorbim de elementele clare de siguranță activă și pasivă. Nu vorbim de tot ce înseamnă echipamente electronice care ajută la conducerea autovehicolului, care fac diferența acum pe acest protocol EuroNCAP severizat. Fac diferența între mai multe stele și mai puține. Aceste sisteme suplimentare Dacia nu le ia în calcul în plaja aceasta de nevoie esențiale tocmai ca să aducem cel mai bun raport calitate preț.

Vitalie Cojocari: Dar ce trebuie să știe un client care nu este specializat. El cumpără o mașină, urcă la volanul unei Dacii și vede că sunt doar două stele. Se mai simte el sigur?

Mihai Bordeanu: Siguranța șoferului și pasagerului este garantată. Există airbaguri, ranforsări, absolut toate sistemele de siguranță care existau și înainte pe modelele Dacia. Nu s-au schimbat, ba mai mult, au evoluat. Acest protocol de teste și nu este credința mea, este un protocol în dinamică. Nu putem să comparam două stele de acum cu 4 stele de acum zece ani. Sunt incomparabilă. Cerințele pentru electronică sunt tot mai mari și vor fi din ce în ce mai mari. Noi am hotârât să spunem deocamdată, nu ne uităm în acea direcție. Nu le trecem în prioritățile noastre și atunci asigurăm clienții: siguranța lor și a pasagerilor este intactă. Sistemele electronice, la un moment dat, poate, nu spunem nu, vor apărea în număr mai mare. Pe măsură ce ele devin esențiale și cerute de clienți le vom include.

Despre motorul hibrid, ”electrificarea” completă a mașinilor Dacia și noul model de familie din gamă

Vitalie Cojocari: Când ar urma să fie electrificată complet gama Dacia? Alți producători au niște planuri ambițioase. La Dacia cum stăm?

Mihai Bordeanu: Există niște planuri de electrificare. Am lansat un automobil sută la sută electric. Este un pas mare pentru marcă. Vor continua și altele. Tehnologia hibrid este disponibilă.

Vitalie Cojocari: O s-o vedem la Dacia? Când?

Mihai Bordeanu: O s-o vedem. Nu pot să vă dau... Mai puțin de trei ani. Modelele vor fi electrificate, modelele noi pe care le vom lansa. Să nu uităm un lucru. Nu am spus treaba asta, dar am vrut să o spun. Avem în gamă ceva mai pragmatic, mai simplu decât hibrid. Poate nu este la fel de sexy, dar este la fel de eficient. Vorbim de GPL. Tehnologia GPL dezvoltată în segmentul de inginerie din România și integrată în automobilele Dacia, conferă consum mai puțin, putere mai mare, emisii mai reduse. Totul la un preț Dacia.

Vitalie Cojocari: Când s-ar putea să vedem primul Logan Electric, primul Duster Electric?

Mihai Bordeanu: Nu există un orizont precis de timp. Prioritățile sunt în ordine, finalizarea lansărilor Logan, Sandero. Apoi, lansarea Spring. Urmează Duster, fază doi. Și urmează un automobil de familie în viitorul apropiat. Care nu este SUV-ul Bigster.