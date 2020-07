Interviu cu Andra Gogan despre TikTok, familie și hate-ul din online. Câți bani câștigă pentru o postare pe Instagram

Andra Gogan, unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri din România, a stat de vorbă cu corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari despre succesul înregistrat pe TikTok, despre câți bani câștigă dintr-o postare pe Instagram, dar și despre hate-ul din online.

Andra Gogan a dezvăluit, în cadrul emisiunii ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro, că o postare pe Instagram îi poate aduce în conturi până la 1.000 de euro, la fel cât câștigă și pentru un vlog pe Youtube.

Andra Gogan: Este normal ca și vloggerul să fie bugetat la fel ca și o reclamă

Vitalie Cojocari: Câștigi 2000 de euro pe lună din Youtube?

Andra Gogan: Nu atât de mult pe Youtube, nu. Eu stând în fiecare zi sau o dată la trei zile să editez un video, de dimineață până seara, pot să ajung la suma de bani pe care ar câștiga-o un adult la un job normal, muncind în fiecare zi, de dimineața până seara. În ceea ce privește colaborările, este o altă poveste. Din punctul de vedere al colaborărilor, influencerii sunt foarte avantajați. Eu sunt printre influencerii care creează conținut curat și acest lucru ajută foarte mult la colaborările cu firmele, iar colaborările ajută influencerii ca să se mențină, ca și buget.

Vitalie Cojocari: Și cât câștigi dintr-o postare pe Instagram?

Andra Gogan: Cred că tot până într-o mie de euro, cam așa. Fratele meu este cel care se ocupă de acest aspect. Este normal ca și vloggerul să fie bugetat la fel ca și o reclamă, la TV, care costă foarte mult, pentru că online-ul este o platformă foarte puternică, la fel ca TV-ul.

Andra Gogan: Nu câștig niciun ban din TikTok

Vloggerița a explicat cum a ajuns să aibă peste 5 milioane de urmăritori pe TikTok și ce înseamnă pentru ea posibilitatea de a se adresa fanilor pe o astfel de platformă.

Vitalie Cojocari: Ai 5 milioane de urmăritori pe TikTok-ul în limba engleză, 1 milion în limba română, 1 milion pe YouTube, aproape 1 milion pe Instagram. Cum ai reușit?

Andra Gogan: Foarte multă pasiune, foarte multă muncă de echipă, muncă în familie. Cu toată familia mea am fost un motoraș care a mers foarte bine și, dacă o piesă lipsea, cum ar fi un membru de familie nu-și făcea treaba bine, nu ar fi mers totul așa de frumos.

Vitalie Cojocari: Tu știi cine este fanul tău? Poți să faci un portret-robot al celui care te urmărește?

Andra Gogan: Dacă ar fi să descriu targetul meu principal, în România, este cam între 6 și 14 ani, în general fetițe, dar sunt și mulți băieți care mă apreciază, și care sunt foarte pozitivi. Oamenii care mă apreciază sunt ca mine și au luat mesajul meu de energie pozitivă.

Mesajul meu pe rețelele sociale este unul pozitiv, educativ. Le transmit celor care mă urmăresc ideea că pot să facă tot ceea ce-și doresc dacă muncesc pentru acel vis și, totodată, să facă multe activități, pentru că acele activități extrașcolare sunt cele care îi vor defini atunci când vor fi mari.

Vitalie Cojocari: Câștigi bani din TikTok?

Andra Gogan: Aplicația nu este monetizată. Am un video și de 60 de milioane de vizualizări, dar nu câștig niciu ban din TikTok. Acest lucru este bun la această aplicație, pentru că oamenii care creează acolo, nu creează pentru bani. Creează doar de plăcere și poate pentru popularitate.

Gogan: Ar trebui să nu mai stăm deloc pe online

Vloggerița Andra Gogan a recunoscut faptul că o aplicație precum TikTok creează dependență atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților, și a precizat că recomandarea ei ar fi ca oamenii să petreacă mai puțin timp în online.

Andra Gogan: TikTok-ul este o aplicație care creează dependență, nu doar pentru copii. Am auzit foarte mulți adulți care stau ore pe această aplicație. Creează dependență pentru copii, dar, mai mult decât atât, îi determină și pe aceștia să devină creativi. Dependența este ceva rău, dar sunt sigură că oamenii își împart timpul pe mai multe rețelele de socializare. Din punctul meu de vedere, ar trebui să nu mai stăm deloc pe online. Aș vrea să fac un challenge: să vedem dacă rezistăm o săptămână sau o lună fără online. Ar fi interesant.

Vitalie Cojocari: Ți-ai pierde obiectul muncii...

Andra Gogan: Eu, eu nu. Sunt mulți oameni care și-ar pierde obiectul muncii. Eu, de la 3 ani cânt, de la 6 ani, dansez. Eu am o academie de dans pentru copii și adolescenți, și aș face dans în continuare. Aș putea să continui liniștită și să mă focusez și pe alte proiecte.

Vitalie Cojocari: Dar de ce să nu mai stea lumea pe online?

Andra Gogan: Nu neapărat să nu mai stea. Dar, să încerce să-și valorifice timpul și să nu-și piardă timpul doar uitându-se la alții. Da, te uiți la alți oameni, dar să încerce din asta să ia mesajul și să facă și eu ceva cu viața lor.

Vitalie Cojocari: Deci, cel mai urmărit tiktoker din România le spune românilor să nu se stea pe TikTok și să nu se mai uite la ea?

Andra Gogan: Să nu stea așa mult cum stau acum, pentru că sunt sigură că dacă și eu stau ore pe TikTok sau Youtube, uitându-mă la alții, sunt sigură că și ei stau poate și mai mult.

Vitalie Cojocari: Și de ce este rău să stai pe TikTok?

Andra Gogan: Pentru că se spune că este rău să stai pe online și pot să-și piardă timpul în care ei să fie productivi. Este bine să stai pe online, dar timpul ar trebui să fie limitat. Ar fi o revoluție, ar fi mult mai bine pentru ei, pentru că s-ar dezvolta.

Vitalie Cojocari: Ce părere ai despre faptul că TikTok-ul ar putea fi interzis în SUA?

Andra Gogan: Ar fi rău dacă s-ar întâmpla asta. Referitor la faptul că datele noastre ar putea ajunge la chinezi, am vorbit cu familia și mi se pare ciudat și nu e ok. Oricum, telefonul ascultă tot ce vorbim noi, nu avem cum să oprim asta. Toți avem un telefon și tuturor ni se iau date din telefon.

Andra Gogan a mai povestit că a fost numită ambasador TikTok în România, atunci când aplicația se numea Musical.ly.

"Eram mândră că eram ambasador și am avut ocazia să merg în America și am putut să iau legătura cu TikTok America și să le propun idei pe care le am", a spus Gogan.

Mai multe dezvăluiri despre cum a afectat-o scandalul cu vloggerul Selly și despre ce înseamnă hate-ul în online puteți urmări în video-ul articolului.