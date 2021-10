De ce amână vaccinarea Nicușor Dan. Primarul general spune că nu are timp de analize, dar că se va imuniza în curând

Nicușor Dan spune că încă nu a reușit să se vaccineze pentru că s-a infectat și nu a reușit să-și facă analize, dar se va imuniza în curând, fără să precizeze când anume.

Primarul Capitalei evită să se declare un adept al vaccinării obligatorii și susține că până și în Vest există această dezbatere cu privire la obligativitate. Totuși, Nicușor Dan îndeamnă oamenii să își facă vaccinul.

Nicușor Dan vorbește despre căldură, vaccinare și parcări, la emisiunea „Interviurile lui Vitalie”, de pe StirilePROTV.ro

Nicușor Dan: „Există o opinie științifică, care este certă care spune că vaccinul reduce substanțial riscul de îmbolnăvire gravă. Asta este indiscutabil.”

Vitalie Cojocari: Și când vă vaccinați?

Citește și Nicușor Dan ar fi tăiat finanțarea sistemului pentru oxigenul medical la Spitalul Modular Pipera. Firea îi cere demisia

Nicușor Dan: „Imediat ce fac acele analize. Nu a fost atât demult infectarea mea și nu am avut timp fizic să mă duc să fac analizele.”

Vitalie Cojocari: Credeți că funcționarii din Primăria Capitalei care au contact cu publicul ar trebui obligatoriu să fie vaccinați?

Nicușor Dan: „Este o chestiune care ține de justiție, de drepturi fundamentale, prefer să se pronunțe alții. Este o largă dezbatere în statele occidentale până unde merge interesul public, până unde vine libertatea persoanei.”

Vitalie Cojocari: În țările occidentale, și la stat, și la privat, angajații sunt obligați să se vaccineze ca să-și continue munca.

Nicușor Dan: „Sau să se testeze. Este o dezbatere constituțională, de fapt.”

Vitalie Cojocari: Cum vă descurcați fără certificatul verde când vi se cere?

Nicușor Dan: „Certificatul verde este de două zile. Din primăvara anului trecut și până acum, în fiecare zi, la ora 8 sau 9 când ies din casă îmi pun masca și nu o mai scot, mănânc la amiază, singur, mi-o mai scot seara, acasă.”



Despre spitalul modular de la Pipera, transformat în spital susținere Covid.

Vitalie Cojocari: Se poate investi în spitalul modular din Pipera ca să se primească și alți pacienți, în condițiile în care alte spitale sunt pline deja?

Nicușor Dan: „Am trecut de la 500 la 900 de paturi în toate spitalele pe care le avem. Acest așa-zis spital modular este o organizare de șantier. Sunt niște containere care au fost puse inițial pentru muncitorii care urmau să construiască la Spitalul Metropolitan. Spital care nu avea finanțare, deci era absurd să faci organizare de șantier pentru ceva ce nu aveai bani. A fost o urgență, s-a transformat într-o unitate spitalicească provizorie. Este foarte dificil să pui acolo instalație de oxigen după ce am văzut ce lucruri s-au întâmplat la spitalele normale. În principiu se poate, dar durează mult. Trebuie să ai un proiect pentru instalația de oxigen, pentru instalația electrică, pentru acele instalații care opresc incendiul. În București sunt 12 spitale transformate în spitale Covid din cele 19 spitale care aparțin acum Primăriei Capitalei.”

Despre reparația conductelor Termoenergetica

Vitalie Cojocari: La începutul anului ați promis modernizarea a 50 de kilometri de rețea primară. Acum suntem la sfârșitul anului, ați reușit 15, puțin peste 1 la sută din întreaga rețea. Unde s-au pierdut pe drum restul?

Nicușor Dan: „În procedura de achiziție publică. Am început-o în februarie și am terminat-o în octombrie. Dacă aș fi început mandatul cu o procedură care să existe, ar fi putut munci în vară. Nu s-a întâmplat. Din toamna acestui an vom începe licitațiile pentru anul viitor. Doar 20 km s-au alocat acum în octombrie, iar 20 km nu. O să-i scoatem din nou la licitație.”

Vitalie Cojocari: Câți km vom moderniza anul viitor?

Nicușor Dan: „Eu îmi propun 50, dar mai întrebați-mă în aprilie, martie anul viitor. Să vedem care este stadiul licitațiilor.”

Vitalie Cojocari: Care este posibilitatea să se întâmple?

Nicușor Dan: „Dacă am spus, chiar cred asta.”

Vitalie Cojocari: Același lucru l-ați promis și la începutul anului.

Nicușor Dan: „Am estimat. În câteva zile ar urma să fie lansată licitația pentru modernizarea a 210 km de conducte cu 300 milioane de euro, fonduri europene.”

Vitalie Cojocari: Primarul Sectorului 2 are centrală de apartament, directorul Termoenergetica are boiler electric, dumneavoastră stați într-o zonă unde Termoenergetica nu oferă aceste servicii. Ce le spuneți oamenilor care au de pătimit pentru că nu primesc agent termic, în condițiile în care cei care-i reprezintă, autoritățile, nu sunt în aceeași situație?

Nicușor Dan: „În primul rând, îmi pare rău pentru cei care suferă pentru lipsa căldurii sau apei calde. În al doilea rând îi invit să se uite obiectiv la cauze. Cauza este subfinanțarea sistemului ani de zile. Ar fi trebuit să se dea câte un miliard în fiecare an și au fost ani în care s-au dat 400 de milioane, 600 de milioane. Toți banii care nu s-au dat și s-au dus pe tot felul de prostii, pe târguri și fel de fel de minunății au dus la situația în care suntem azi. Este ca o boală. Ca să ieși din ea îți trebuie atâta timp cât i-a luat bolii să se instaleze. Nu o să aștepte oamenii 30 de ani, în 2-3 ani o să vadă o schimbare semnificativă. Trăim într-un oraș poluat. Este o problemă de sănătate publică și ar fi o catastrofă să renunțăm la sistemul de încălzire publică. Este mult mai puțin poluant.”



De ce sunt obligatorii repartitoarele și ce riscă bucureștenii care nu și le instalează?

Vitalie Cojocari: Este obligatoriu ca toată lumea să-și instaleze repartitoare?

Nicușor Dan: „Este o obligație legală. Logica este că există o politică a UE de a nu subvenționa general sistemele centralizate, de a le subvenționa particular în funcție de vulnerabilitatea persoanei. Noi să fim pregătiți pentru momentul în care nu o să putem da subvenții generale, cum este acum, din 500 de lei să plătești 330 de lei. La un moment dat nu o să se mai poată. Să poți să ai pentru fiecare apartament repartitor ca să știi consumul real.”

Vitalie Cojocari: Dacă oamenii nu-și instalează ce se întâmplă?

Nicușor Dan: „Este o sancțiune prevăzută de lege. Ea nu s-a dat. Există o înțelegere din partea autorităților locale. Ar trebui poliția locală. Dar trăim în lumea reală, oamenii au niște probleme cu funcționarea căldurii. Ar fi culmea să-i amendăm că nu au repartitoare.”

StirilePROTV



Despre scumpirea gigacaloriei din București

Vitalie Cojocari: Un apartament cu două camere consumă în medie 1 Gigacalorie pe lună. Cu cât vor plăti mai mult cetățenii care locuiesc în acel apartament de la 1 noiembrie, când intră în vigoare scumpirea?

Nicușor Dan: „În momentul de față prețul de producție este de 500 de lei, din care bucureșteanul plătește 164 de lei. A existat o creștere uriașă a prețului de gaz. Va exista o creștere a prețului gigacaloriei. Va fi ratificată de ANRE de la 1 noiembrie 2021.”

Vitalie Cojocari: Cât va ajunge, la 600 lei gigacaloria?

Nicușor Dan: „Dacă facem o estimare, peste 600.”

Vitalie Cojocari: Creșterea de 100 de lei o va resimți cetățeanul?

Nicușor Dan: „Este o decizie pe care urmează să o ia Consiliul General. Va decide cât plătește cetățeanul, cât plătește primăria.”

Vitalie Cojocari: Dar dumneavoastră veți propune, dumneavoastră sunteți Executivul. Ce veți propune Consiliului General?

Nicușor Dan: „În orice caz, la fel ca și acum, mare parte din cost va fi plătită de Primăria Capitalei.”

Vitalie Cojocari: Știu asta, dar avem peste 100 de lei scumpirea. Ce facem? O plătește cetățeanul sau primăria generală?

Nicușor Dan: „Pot să vă spun că o parte din ea o plătește primăria generală. Asta este tot ce pot să vă spun, decizia aparține Consiliului General și nu vreau acum să avansez. O să discut cu colegii din Consiliul General.”

Vitalie Cojocari: Dar iarna aceasta cum va fi? Vom avea apă caldă și căldură?

Nicușor Dan: „O să fie puțin mai bine decât iarna trecută. Rețelele sunt cu un an mai vechi, dar s-a făcut ce nu s-a făcut anul trecut când a fost campanie electorală, ca să nu deranjeze oamenii în timp de alegeri. Anul acesta s-a făcut ceva mai bine.”



Despre banii pe care Primăria Capitalei îi dă bisericilor și Catedralei

Vitalie Cojocari: Ați văzut investigația Recorder?

Nicușor Dan: „Am văzut-o, doar că are 55 de minute și nu am avut 55 de minute.”

Vitalie Cojocari: Îl cunoașteți pe acel domn consilier, care apare în acea investigație, domnul Lazăr Neacșu.

Nicușor Dan: „Da. Tocmai am semnat proiectul de hotărâre de vacantare a poziției dânsului.”

Vitalie Cojocari: Adică nu mai este în Consiliul General?

Nicușor Dan: „Consiliul General o să ia act vineri că nu mai este consilier.”

Vitalie Cojocari: Spuneți-mi dacă v-a cerut vreodată bani pentru biserică?

Nicușor Dan: „Da, desigur. Dar în mod oficial. În sens că am avut o dezbatere pe buget în iunie martie, aprilie, mai. Bugetul s-a votat în jur de 7 mai. Am avut o situație bugetară extrem de dificilă. Am tăiat la toate instituțiile în mod considerabil. Există o instituție în subordinea Primăriei, se numea Administrația pentru Monumente și Patrimoniu Turistic. Acum se numește Direcția Generală Arhitectură și Peisagistică. Aici am redus considerabil banii alocat. În 2021 am alocat de ordinul 700 mii - 1 milion de lei pentru tot ce înseamnă statui și biserici, față de bugete de ordinul 15-20 de milioane de lei anii precedenți.”

Vitalie Cojocari: Și la catedrală veți da bani?

Nicușor Dan: „În 2021 nu s-a pus problema. Bugetul a fost așa de mic, constrângerile așa de mari că nu s-a pus problema. În 2022 este ceva mai bine. Adică nu avem conturile poprite, am deblocat investițiile, nu avem datorii uriașe. Situația financiară nu este totuși grozavă. Dacă alocările de la stat către municipiul București rămân la fel, nu o să propun. Pe chestiunile mari, care țin de alocare bugetară o să facem dezbateri publice. O să întrebăm bucureștenii.”

Vitalie Cojocari: Faceți referendum?

Nicușor Dan: „Într-o formă. Există forme sociologice care să reflecte dorința populației. Dacă o să avem constrângeri mari, nu o să facem nici în 2022. O să încercăm să supraviețuim și să facem marile investiții. În anii în care o să avem o relaxare bugetară o să punem aceste întrebări pe tipuri de investiții care stârnesc dezbateri publice.”

Despre parcări și taxele de acces în centrul Bucureștiului

Vitalie Cojocari: Introduceți vreo taxă de poluare, de acces în centrul orașului?

Nicușor Dan: „M-am pronunțat împotriva acelei taxe (taxa Oxigen, pentru acces în centrul Bucureștiului) pentru că nu ar fi rezolvat mare lucru. Oricine folosește mașina, ar plăti acea taxă, ar fi fost mai mulți bani la buget, dar nu s-ar fi rezolvat problema parcărilor, traficului din București. Nu o să vă spun foarte multe, dar există un regulament de parcare, care este deja scris.”

Vitalie Cojocari: Din ce înțeleg, vor exista tarife mai mari în zonele centrale și mai mici la periferie? În zone centrale acum parcarea costă 10 lei pe oră. Va fi mai mult?

Nicușor Dan: „Opinia mea este că e absurd să ai o parcare care costă zece lei pe oră și la 50 de m să fie o parcare gratuită.”

Vitalie Cojocari: Deci, adio parcări gratuite în București?

Nicușor Dan: „Nu am spus asta, o să vedeți.”

Vitalie Cojocari: Dumneavoastră puteți să nu spuneți, dar știu că ați discutat cu unii consilieri generali, am vorbit și eu cu acei consilieri generali, știu că vreți să nu mai existe parcare gratuită în zonele centrale ale Capitalei.

Nicușor Dan: „O să aveți răspunsul când o să punem proiectul în dezbatere publică și o să fie foarte curând.”

Vitalie Cojocari: Când se întâmplă asta?

Nicușor Dan: „În cursul lunii noiembrie.”