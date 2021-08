Nicușor Dan a avut COVID. Primarul Capitalei nu este vaccinat

Agerpres

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a precizat că a avut COVID-19 şi că se va imuniza după ce medicul îi va spune să se vaccineze.

„Nu am spus public, pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. Am fost în izolare în luna mai, pentru că iniţial fiica mea a fost infectată. Ulterior m-am infectat şi eu. Deci, am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a transmis primarul în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB, potrivit agerpres.ro.