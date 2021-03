Adrian Despot: ”După procesul Colectiv am realizat că totul este putred în țara asta”

Adrian Despot, solistul formației Vița de Vie, a vorbit despre interviul său de acum 12 ani care a devenit viral în România, dar și despre dezamăgirile trăite după procesul Colectiv.

Acum mai bine de 12 ani, în timpul unui concert umanitar, o jurnalistă l-a întrebat pe Adrian Despot câte trupe urmau să cânte, deși solistul îi enumerase trupele care urmau să urce pe scenă.



Adrian Despot și-a amintit cu umor, dar și cu regret acel moment, la ”Interviurile lui Vitalie”, emisiune difuzată online pe site-ul stirileprotv.ro, și spune că a reacționat așa pentru că avea așteptări mai mari de la jurnaliști, dar și de la industria muzicală.

Adrian Despot: „Cel mai cunoscut hit al meu nu este o melodie, este un interviu. Mi se pare foarte ironic. Când am venit din apartamentul meu într-o industrie muzicală, am găsit o lume nepregătită, reporteri nepregătiți. Eu fiind foarte pasionat la mine acasă. La un moment dat paharul meu a început să se umple până în seara celebrului interviu. Era un concert umanitar, cântau trei trupe. Era vorba de copilul unui tehnician care avea o boală îngrozitoare, banii urmând să fie donați către el. Erau mai multe microfoane prin backstage care încercau să obțină cuvinte de la artiști. Mi se pare inutil să întrebi un artist care face un act caritabil, ce faci tu aici? Mai util era să-i întrebe pe alți artiști, de ce nu ești tu acolo? Am refuzat. Te rog, nu am ce să spun. S-a insistat, a început interviul cu pricina. Într-un final am izbucnit într-un fel sau altul.”

Adrian Despot povestește că interviul a fost publicat pe internet de cameramanul care a filmat totul și era răzbunarea acelui om pentru că jurnalistul a fost nepregătit. Deși lumea se amuză și acum el regretă momentul.



Adrian Despot: „Trăgând linie, cred că sunt singurul om căruia îi pare rău că s-a întâmplat lucrul ăla. Dacă interviul meu i-a provocat neplăceri, îi cer scuze, dacă a ajutat-o să se lanseze în carieră. Eu rămân cu o părere de rău. Poți să spui că sunt rebel, mult din societatea românească este disfunțional. Și atunci încercând să creez o funcționalitate, jucând după alte reguli decât cele care sunt implementate, poți părea rebel. De felul meu sunt mai mult un hipiot romantic decât un rocker nebun.”

„De multe ori îmi pun problema în pandemie pentru ce ne pregătim?”



Adrian Despot a vorbit în interviul pentru jurnalistul Știrile PRO TV Vitalie Cojocari și despre viziunile sale pesimiste asupra viitorului. Deși formația are repetiții, de multe ori nu știe ce rost are să compună o melodie pe care o s-o difuzeze pe internet și care nu va ajunge la festivaluri sau concerte. Izolarea afectează și creativitatea artiștilor, crede solistul, care se teme că nu se va mai putea întoarce la viața pe care a avut-o înainte.



Adrian Despot: „Uitându-mă în viitor... practic construim degeaba. Adrian Pesimistul stă acasă și realizează că toate festivalurile la care am fost în calitate de fan, de participant... Voi mă știți de pe scenă. Eu sunt un animal de festival. Plecam tot timpul la festivaluri atât în țară cât și în străinătate pentru că sunt nebun după muzică. Nu văd posibilitatea să mai existe în viitor. Mă uit la poze cu Vița de Vie și văd cluburi cu oameni care stau unul în altul cu mâinile deasupra capului și mi-e teamă că nu o să mai fie lucrurile astea. Mi-e teamă că viața mea până la 45 de ani așa cum o știam s-a închis în pandemie. Dacă la un moment dat, după pandemie, se va redeschide, acești ani de pauză, de dezobișnuință de concerte și de festivaluri crează un comportament atât în interiorul nostru, al muzicienilor, care nu mai suntem antrenați, nu mai avem exercițiul contactului și comunicării cu publicul și cu siguranță și publicul și-a dezvoltat într-un un an și ceva de pandemie niște reflexe de protecție.”

„Artiștii sunt răsfățați și închipuiți, nu se pricep la cifre, nu pot să citească contracte că-i apucă o stare de amețeală”



Adrian Despot spune că face parte din artiștii independenți și crede că Guvernul a lăsat de izbeliște cultura, nu face nimic pentru a ajuta artiștii, în special pe cei care nu trăiesc din salariu. Asta în condițiile în care, spune el, concertele ar fi adus economiei românești între 1.5 și 3 la sută din PIB.

Adrian Despot: „Nu există niciun ajutor din partea Guvernului către zona noastră. Nu există niciun ajutor din partea Președintelui de a sprijini zona asta culturală.”

Vitalie Cojocari: Când zici ”Președintelui” te referi la...

Adrian Despot: „Klaus Iohannis, la domnul Klaus Iohannis. Cu atât mai mult cu cât prin 2007 se declara un susținător al culturii și spunea că progresul unei societăți nu se poate face decât prin cultură. Cultura în momentul de față este în colaps. Dacă nu primește un ajutor coerent din partea statului, că este ministerul Culturii, oricui, o să facă implozie. Nu o să mai aibă cine să ducă partea asta culturală mai departe. Este trist că așa se întâmplă.”

Solistul formației Vița de Vie crede și că unii artiști nu înțeleg prea bine cum funcționează industria muzicală și de aceea nu a semnat scrisoarea prin care mai mulți cântăreți români cereau să fie ajutați de către stat.



Vitalie Cojocari: A existat o scrisoare prin care artiștii cereau să facă parte din schema de ajutor. Mă uitam acolo și nu am regăsit numele tău? Nu ai fost întrebat de ea?

Adrian Despot: „Asociația Organizatorilor de Festivaluri din România s-a înființat în martie odată cu primul lockdown și organizatorii de festivaluri și evenimente au început să propună către Guvern niște scheme de ajutor. Această schema avea următorul fir logic. Organizatorii de festivaluri ar fi primit, când industria s-ar fi pus pe picioare, un ajutor de la stat, ei urmând să organizeze festivaluri și concerte angrenând în acea organizare a doua entitate, cea de tehnicieni și a treia entitate, cea de artiști. Practic, era un ajutor gândit din partea statului pentru a pune într-o formă sau alta lucrurile în mișcare. Ce s-a întâmplăt? S-a întâmplat că artiștii nu sunt nici pe departe cei mai conștiincioși atunci când vine vorba de citit niște rânduri, chit că este vorba de un contract, chit că este vorba de niște drepturi de autor. Adică, este trist. Pare absurd. Este 2021. Dacă înșiri 10 artiști este foarte posibil ca 9 dintre ei să nu cunoască legea dreptului de autor. Este mai mult decât sigur. Artiștii sunt niște oameni foarte răsfățați, sunt foarte răsfățați și închipuiți, ei nu se pricep la cifre, ei nu pot să citească contracte că-i apucă o stare de amețeală. Să citească altcineva, să facă altcineva, să le dea. Artiștii sau o parte din ei, netrecând prin această schema, neînțelegând acest proiect, au auzit după ureche că Guvernul urmează să dea bani organizatorilor și atunci a fost o scrisoare impulsivă din partea unor artiști. Pe genul, am auzit că le dați bani unora, dați-ne și nouă. Este motivul pentru care nu am semnat scrisoarea. Este drept că ea nici nu mi-a fost înaintată spre a fi semnată. Nu aș fi semnat-o.”

Adrian Despot speră ca schema să fie finalizată pentru că într-un final artiștii, tehnicienii, artiștii s-au pus la o masă și au început să discute. Problema este că în acest moment nu există un statul sau un sindicat al artistului, iar unii sunt ”mânați de interese mercantile”.

Dezamăgirile legate de consultările de la Cotroceni, de procesul Colectiv, de corupția din România



Adrian Despot: „Primele luni după Colectiv, în mod normal, nu aveam ce să caut pe stradă, eram în stare de șoc. Tragedia era atât de mare și eu eram viu, am presupus că sunt bine. Nu eram bine deloc. Eram într-o stare totală de șoc. Am ajuns la Cotroceni... ”

Vitalie Cojocari: Erau televiziuni, erau jurnaliști mulți…

Adrian Despot: „Nu eram stăpân pe sentimentele mele. Eram total la pământ. Eram într-o stare de șoc sută la sută. Tot felul de asociații, bănuiesc respectabile... Ni se cerea nouă, mesenilor, să venim cu propuneri pentru îndreptarea societății și pentru a rezolva acea situație de criză și a impune niște măsuri ca acele lucruri să nu se întâmple niciodată. Ulterior am realizat că prezența mea acolo a fost cerută nu pentru că interesa pe cineva părerea lui Adrian Despot de la Vița de Vie, ci pur și simplu că aveau nevoie ca imagine de un om care a fost la Colectiv. Uite, domnule, am adus inclusiv un reprezentant al societății civile și un om care a fost la Colectiv. A fost o simplă punctare de imagine pentru instituție.”

Adrian Despot: „Legat de acest proces Colectiv. Este foarte greu să-ți păstrezi rațiunea atunci când vine vorba de Colectiv. Vrei să identifici părțile vinovate din acea tragedie și ele să fie trase la răspundere. Poate că ești dispus ca acest lucru să se întâmple repede, dar am fost citat ca martor în procesul Colectiv.”



Vitalie Cojocari: Am citit mărturiile tale, te zguduie ce povesteai acolo...

Adrian Despot: „Altceva voiam să-ți povestesc. Pentru prima dată am fost într-o sală de judecată și am realizat dimensiunea procesului Colectiv. Citarea părților a ținut în jur de 40 de minute. O oră. Doar părțile implicate în proces. Toate primăriile de sector. Toate instituțiile statului. Ministerul Apărării, ministerul Economiei. Toate. Toate chestiile astea sunt parte din procesul Colectiv. Este un proces atât de mare, încât, pe de o parte, înțeleg dimensiunea lui și faptul că el trenează, dar pare imposibil de așezat acest puzzle într-o formă coerentă pentru a avea finalitate. Ce demonstrează lucrul acesta este că suntem o societate bolnavă construită improvizat. Dacă într-un astfel de proces sunt citate toate instituțiile statului, înseamnă că această corupție este la toate nivelele, la toate instituțiile statului. Totul este putred. Totul este putred în țara asta.”



Vitalie Cojocari: Dar asta ai realizat atunci când erai în timpul procesului?

Adrian Despot: „Da, în timpul procesului. Cu toții știm asta. Avem o viață monotonă. Ieșim din casă, ne ducem la serviciu, ne întoarcem după masă acasă, mâncăm seara o friptură, a doua zi… Adică, teoretic, viața pare normală și pare că cineva în Guvern se ocupă de noi și are grijă de noi să ne fie bine pe măsura taxelor pe care le plătim. De fiecare dată când ajungem într-o situație de criză realizăm că nu e nimeni acolo care are grijă de noi. Nu e nimeni acolo care știe ce are de făcut. Vorbeam de muzicieni amatori mai devreme. Suntem o țară de amatori, unii dintre noi au fost aleși de către noi să ne reprezinte la nivel politic. Dar ei sunt niște amatori egoiști.”

„În momentul în care ei sunt aleși, se întoarce tot sistemul de valori. Ei sunt vedetele, ei sunt șmecherii și noi suntem ...”



Adrian Despot: „Altruismul în politică nici nu știu când a dispărut, dar el nu mai există. Politica este un business. Oamenii intră în politică pentru a face business, nu pentru a-i ajuta pe cei din jur. {...} Problema este că în momentul în care ei sunt aleși, se întoarce tot sistemul de valori. Ei sunt vedetele, ei sunt șmecherii și noi suntem p... Foamea de putere este un drog atât de intens că îi transformă. În momentul în care ajungi politician, apari de două, trei ori la televizor într-o emisune și ieși pe stradă, oamenii se uită la tine pentru că te-au văzut la televizor. Ei nu știu că tu ești politicianul ăla care nu face nimic și care este acolo pentru a câștiga bani. Dar pur și simplu pentru că noi românii suntem un popor căruia îi place să urmărească media, ne plac vedetele, ne place să vadem oamenii de la televizor pe stradă, ah, uite-l pe ăla, e domnul politician. Nu este domnul politician. De fiecare dată când vedem un politician pe stradă noi ar trebui să stăm cu mâinile în sân, nu să-i zâmbim și să ne bucurăm că îl vedem. Ci să stăm cu mâinile în sân și să-l tragem la răspundere. Ce ai făcut cu banii mei? Unde este proiectul ăla? Unde sunt autostrăzile? Asta este atitudinea pe care trebuie să o avem, noi suntem profesorii și ei sunt elevii. Legat și de sistemul de învățământ, putred și el, cu profesoarele alea care calcă personalitatea copiilor pe gât.”



Cu toate că a fost dezamăgit în repetate rânduri de cei aleși, Adrian Despot spune că merge de fiecare dată la vot și nu vrea să părăsească țara. Este îndrăgostit de folclor și ar dori să meargă prin munți ca să-l culeagă de la oameni și să introducă elementele adunate în cântecele formației Vița de Vie.