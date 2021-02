Interviu cu Liudmila Climoc, CEO Orange România. Despre achiziția fostului Romtelecom și teoriile conspirației

Liudmila Climoc, CEO Orange România, a fost invitată în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, realizată de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari și difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

Șefa Orange România a explicat de ce Orange a cumpărat compania Romtelecom și care este viitorul 5G în țara noastră.

Vitalie Cojocari: La ce etapă a ajuns procesul de cumpărare a Romtelecom și de ce Orange s-a gândit să cumpere acestă companie?

Liudmila Climoc: Pentru Orange este un pas firesc. Strategia de operator care oferă servicii integrate este una dintre direcțiile strategice pentru grupul Orange în toate țările în care operează, iar achiziționarea Romtelecom va îmbunătăți această strategie. Această tranzacție reprezintă angajamentul Orange de a investi în România și de a continua dezvoltarea rețelelor și de a aduce servicii moderne mai aproape de români.

Vitalie Cojocari: Cât a costat, cât la sută din acțiuni veți cumpăra și cum a fost relația cu statul român care are o parte din acțiunile Romtelecom?

Liudmila Climoc: Întreprinderea care oferă servicii de telefonie fixă este deținută de grupul OTE cu un procent de 54% din acțiuni, 46% aparține statului român. Orange România va prealua cota de 54% care aparține grupului OTE. Tranzacția a fost încheiată în 2020 și urmează să se finalizeze după aprobarea autorităților din România și a Comisiei Europene. Compania a fost evaluată la 497 milioane de euro, iar Orange România a achiziționat 54% din această valoare.

Vitalie Cojocari: Această tranzacție va pune Orange România pe o poziție favorabilă în piață. Vor crește prețurile?

Liudmila Climoc: Văd mai multe avantaje pentru piața din România nu numai pentru compania Orange. Vom intra într-un grup select al țărilor în care există trei operatori puternici convergenți. Dacă vorbim despre numărul de jucători din piață, acesta nu se va schimba, iar concurența din piață nu va fi afectată. Totodată, piața din România este una dintre cele mai competitive, iar această tranzacție nu cred că va afecta dinamica pieței.

Vitalie Cojocari: Dumneavoastră ați înțeles de ce teoria conspirației leagă 5G de coronavirus?

Liudmila Climoc: Nu am răspuns la această întrebare. Probabil este o coincidență care este pusă într-un context greșit. Am văzut foarte mult vehiculat în social media acest subiect, dar tehnologia 5G, nu are nici o diferență față de 2G, 3G sau 4G, folosim aceeași frecvență. Nivelul de putere de emisie radio este foarte strict reglementat și la nivel european, dar și de fiecare țară în parte. La fiecare îmbunătățire în ceea ce privește echipamentele noi, se fac măsurători pentru gradul de emitere radio care trebuie să fie la un nivel minim. Normele în România sunt foarte bine ajustate la cele europene și sunt respectate cu strictețe.

Vitalie Cojocari: Foarte muți români dezbat acest subiect, ați avut probeleme cum au fost și în alte țări cu vandalizări de antene 5G?

Liudmila Climoc: Nu am avut asemenea probleme. Orice instalare de echipamente noi sunt autorizate împrealabil. Avem un șir bine definit de pași pe care trebuie să îi parcurgem și foarte multe autorizații pe care trebuie să le obținem.

Vitalie Cojocari: Există anumiți funcționari, chiar și în Parlamentul României, care primesc spor pentru pericol de radiații pentru că stau sub anumite antene. Cum se explică?

Liudmila Climoc: Sunt nenumărate studii care arată că nu există un astfel de risc și sunt instituții abilitate să confirme acest lucru. Nu văd nici un argument pentru un astfel de spor.

Vitalie Cojocari: S-au făcut licitații pentru echipamente 5G în România?

Liudmila Climoc: Există toate condițiile necesare pentru dezvoltarea tehnologiei 5G în România. Orange și alți operatori dispun de tehnologia necesară pentru furnizarea serviciilor 5G.

Vitalie Cojocari: Când vor avea oamenii acces la 5G?

Liudmila Climoc: Există frecvențele. Urmează ca fiecare operator să își achiziționeze echipamentele necesare. Urmează să avem o licitație pentru un anumit spectru care va permite acoperirea mai largă a 5G. Fiecare operator decide când va lansa serviciul. România a fost prima țară în care Orange a lansat serviciul 5G. Astăzi serviciul există deja în 14 orașe. București este acoperit complet cu tehnologia 5G din luna august.

Ecosistemul de 5G urmează să fie dezvoltat

Liudmila Climoc: Ecosistemul de 5G urmează să fie dezvoltat. Urmează să avem mai multe instrumente tehnologice care vor lucra în mai multe frecvențe.

Anul trecut am observat că traficul total al rețelei mobile Orange România a crescut cu 40% în 2020. Această creștere se datorează și pandemiei, dar este un trend natural de creștere în fiecare an. Acest salt arată nevoia de conectivitate și cât de important este să avem rețele din ce în ce mai bune.

Vitalie Cojocari: Ce ar trebui să facă statul român pentru a accelera digitalizarea?

Liudmila Climoc: Pandemia ne-a arătat cât de importantă este digitalizarea. Cred că în primul rând, trebuie să lucrăm la micșorarea decalajului digital. Trebuie să reducem decalajul digital dintre mediul rural și cel urban, iar aici este necesar un efor considerabil și este nevoie ca statul să intervină.

În al doilea rând, transformarea în format digital a conținutului fie că vorbim de instituții de stat fie că vorbim de instituții private, este esențială.

Nu în ultimul rând, identificare digitală și semnătura digitală trebuie implementate în România la cele mai bune standarde care sunt aplicate și în alte țări. Trebuie armonizat modul în care semnătura digitală și identificarea digitală este aplicată în țara noastră. Avem nevoie de solidiratite în acest efort din partea instituțiilor statului și de o viziune foarte clară strategică.

Vitalie Cojocari: Cum ajunge o femeie care se angajează în vânzări la Orange în Republica Moldova - SEO la Orange România?

Liudmila Climoc: Mi-am început cariera ca un vânzător în magazin, în 1997. De formare sunt inginer însă nu am reușit să lucrez ca inginer. Am venit într-o industrie nouă și am început în vânzări, am lucrat pe diferite proiecte, iar ulterior am preluat un post de director comercial și nu în cele din urmă CEO timp de 8 ani în Republica Moldova. Și probabil că în urma rezultatelor obținute de echipa de acolo mi s-a oferit această posibilitate să vin în România.