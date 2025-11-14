O mare companie românească dă afară 7% din angajați. Gigantul are afaceri globale, cei mai mulți vizați sunt în România

Concedierile în industria IT continuă. Compania românească de securitate cibernetică Bitdefender a anunțat că are în plan să disponibilizeze 7% din totalul angajaților la nivel global, dar cei mai mulți sunt din România și America de Nord.

De la noi ar fi vorba despre 125 de oameni.

„Bitdefender a făcut recent anumite re-prioritizări de proiecte. Iar decizia a fost luată cu scopul de a-și menține competitivitatea pe termen lung", au transmis reprezentanții companiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













