O mare companie românească dă afară 7% din angajați. Gigantul are afaceri globale, cei mai mulți vizați sunt în România

14-11-2025 | 19:51
Concedierile în industria IT continuă. Compania românească de securitate cibernetică Bitdefender a anunțat că are în plan să disponibilizeze 7% din totalul angajaților la nivel global, dar cei mai mulți sunt din România și America de Nord.

Florentina Bălășoiu,  Ștefana Todică

De la noi ar fi vorba despre 125 de oameni.

„Bitdefender a făcut recent anumite re-prioritizări de proiecte. Iar decizia a fost luată cu scopul de a-și menține competitivitatea pe termen lung", au transmis reprezentanții companiei.

Femei agresate sexual în autobuz, în Brașov. Suspectul a fost plasat în arest la domiciliu

Dată publicare: 14-11-2025 19:51

