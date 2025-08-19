Matthew Perry ar fi împlinit 56 de ani azi, 19 august 2024. Moartea actorului a şocat fanii serialului „Friends'”. FOTO

Stiri Mondene
19-08-2025 | 09:15
courteney cox and matthew perry
Getty

Matthew Perry s-a născut la 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts, părinţii săi au fost Suzanne Marie (Langford), o jurnalistă canadiană, şi John Bennett Perry, actor american.

autor
Ioana Andreescu

Avea descendenţă engleză, irlandeză, germană, elveţiano-germană şi franco-canadiană.

Unde a crescut

Perry a crescut în Ottawa, Ontario, unde a devenit jucător de tenis de top la juniori. După ce s-a mutat în Los Angeles, la tatăl său, la vârsta de 15 ani, a devenit mai interesat însă de actorie. Pe lângă faptul că a jucat în mai multe producţii de scenă în liceu, a rămas un jucător de tenis pasionat. După absolvirea liceului, Perry intenţiona să se înscrie la Universitatea din California de Sud. Cu toate acestea, când i s-a oferit un rol principal în serialul de televiziune "Second Chance" (1987), a profitat de ocazie pentru a-şi începe cariera de actor.

Actorul Matthew Perry a interpretat personajul Chandler Bing 

Filmografia sa include peliculele: "Ally McBeal" (1997); "Almost Heroes" / "Aproape eroi" (1998); "Three to tango" / "Tango în trei" (1999) ; "The Whole Nine Yards" / "Cât îmi dai ca să te împuşc? " (2000); "Scrubs" / "Stagiarii" (2001); "Serving Sara" / "Servicii complete pentru Sara" (2002); "The Whole Ten Yards" / "Cât îmi dai ca să împuşc din nou? " (2004); "Studio 60 on the Sunset Strip" / "Studio 60" (2006); "Childrens Hospital" (2008); "Web Therapy" / "Terapie pe net" (2011); "The Kennedys After Camelot" / "Familia Kennedy: După Camelot" (2017); "The Good Fight" / "Lupta perfectă" (2017).

Matthew Perry a dezvoltat o dependenţă de alcool

Matthew Perry a dezvoltat o dependenţă de alcool, dar pentru a o diminua, a devenit dependent de o anumită medicaţie. A început întâi prin a lua medicamente prescrise de medic după un accident de ski în 1997 şi s-a internat la Hazelden. În 2000, a fost spitalizat pentru pancreatită, rezultată în urma dependenţelor sale. În timpul filmărilor pentru "Serving Sara", Perry a fost internat la dezintoxicare. Orarul filmărilor pentru serialul "Friends" a fost modificat pentru ca scenele în care juca Chandler (personajul interpretat de Matthew Perry) să fie filmate la sfârşit.

Citește și
Matthew Perry friends
Medicul acuzat că i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry va pleda vinovat. Ce pedeapsă îl așteaptă

În 2022, Matthew Perry a publicat cartea de memorii "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", în care descria lupta sa cu adicţiile. Perry îşi deschidea autobiografia cu dezvăluirea faptului că era să moară la vârsta de 49 de ani.

Decesul actorului

A fost găsit mort în locuinţa sa din Los Angeles, în 28 octombrie 2023.

După decesul său a fost lansată o fundaţie care îi poartă numele şi care îşi propune să acorde sprijin persoanelor care suferă de dependenţe. Fundaţia Matthew Perry este realizarea angajamentului de durată al lui Matthew de a-i ajuta pe cei care se luptă adicţiile.

"Suntem ghidaţi de cuvintele şi experienţele sale şi inspiraţi de pasiunea lui de a face diferenţa în cât mai multe vieţi posibil", potrivit paginii de internet a fundaţiei, https://matthewperryfoundation.org.

Site-ul fundaţiei se deschide cu un citat care aminteşte: ''Când voi muri, vreau ca ajutorul pe care îl ofer altora să fie primul lucru menţionat. Dependenţa este prea puternică pentru ca cineva sa o învingă singur. Dar împreună, zi după zi, putem învinge" - Matthew Perry.

În 22 mai 2024, poliţia din Los Angeles a anunţat că anchetează circumstanţele morţii actorului Matthew Perry, care a decedat din cauza "efectelor acute" ale administrării de ketamină, potrivit AFP. Ketamina a fost luată de actor în mod supravegheat în cadrul unor şedinţe de terapie pentru depresie.

Întrebarea referitoare la modul în care Perry, care nu a avut o şedinţă de injectare supravegheată cu câteva zile înainte de deces, a obţinut ketamină se afla în centrul anchetei. Într-un comunicat, poliţia din Los Angeles preciza că "îşi continuă ancheta cu privire la circumstanţele în care a murit Perry", cu ajutorul Departamentului de Combatere a Drogurilor din SUA şi al USPIS, "pe baza unui raport medico-legal".

„Regina ketaminei”, bănuită că i-ar fi vândut doza fatală actorului

Femeia bănuită că i-ar fi vândut lui Matthew Perry, vedeta serialului „Friends”, ketamina care i-a provocat moartea își va recunoaște vinovăția, a anunțat luni Departamentul de Justiție al Statelor Unite, informează AFP.

Supranumită în anumite cercuri de la Hollywood „Regina ketaminei”, Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, „urmează să își recunoască oficial vinovăția în săptămânile care urmează”, a precizat parchetul federal din California într-un comunicat.

Aflată în prezent în arest preventiv, femeia americano-britanică riscă o sentinţă de până la 65 de ani de închisoare în cadrul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, care include, printre capetele de acuzare, şi distribuirea de ketamină ce a dus la moartea unei persoane.

„Îşi asumă responsabilitatea acţiunilor sale”, a comentat pentru AFP avocatul acesteia, Mark Geragos.

Recunoaşterea vinovăţiei va evita un proces cu juraţi şi va determina parchetul să abandoneze anumite capete de acuzare reţinute iniţial de procurori.

Trump, față în față cu Zelenski și liderii UE, la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Sursa: Agerpres

Etichete: deces, aniversare, matthew perry, friends,

Dată publicare: 19-08-2025 09:15

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Un medic a pledat vinovat pentru că i-a dat ketamină lui Matthew Perry, înainte de moartea sa prin supradoză
Stiri externe
Un medic a pledat vinovat pentru că i-a dat ketamină lui Matthew Perry, înainte de moartea sa prin supradoză

Medicul suspectat că a exploatat dependenţa de ketamină a lui Matthew Perry, starul serialului "Friends", înainte de moartea sa prin supradoză în 2023, a pledat vinovat, miercuri, pentru patru acuzații de distribuție ilegală a anestezicului cu ketamină.

Medicul acuzat că i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry va pleda vinovat. Ce pedeapsă îl așteaptă
Stiri externe
Medicul acuzat că i-a furnizat ketamină lui Matthew Perry va pleda vinovat. Ce pedeapsă îl așteaptă

Potrivit procurorilor federali, un medic din California acuzat că i-a dat acces la ketamină starului din Friends, Matthew Perry, în săptămânile dinaintea decesului prin supradoză, a fost de acord să pledeze vinovat.

Lisa Kudrow a descoperit un bilet lăsat de Matthew Perry într-un borcan de biscuiţi. Dezvăluirile actriței
Stiri externe
Lisa Kudrow a descoperit un bilet lăsat de Matthew Perry într-un borcan de biscuiţi. Dezvăluirile actriței

Lisa Kudrow, unul dintre starurile serialului "Friends", a dezvăluit că a găsit recent într-un borcan de biscuiţi un bilet de la regretatul său coleg Matthew Perry, informează DPA/PA Media.

Recomandări
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
Stiri externe
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”

Donald Trump a fost surprins de un microfon deschis spunându-i lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin vrea să găsească o soluție la războiul din Ucraina ca o favoare personală, relatează CNN.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri Educatie
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12