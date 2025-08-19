Matthew Perry ar fi împlinit 56 de ani azi, 19 august 2024. Moartea actorului a şocat fanii serialului „Friends'”. FOTO

Matthew Perry s-a născut la 19 august 1969, în Williamstown, Massachusetts, părinţii săi au fost Suzanne Marie (Langford), o jurnalistă canadiană, şi John Bennett Perry, actor american.

Avea descendenţă engleză, irlandeză, germană, elveţiano-germană şi franco-canadiană.

Unde a crescut

Perry a crescut în Ottawa, Ontario, unde a devenit jucător de tenis de top la juniori. După ce s-a mutat în Los Angeles, la tatăl său, la vârsta de 15 ani, a devenit mai interesat însă de actorie. Pe lângă faptul că a jucat în mai multe producţii de scenă în liceu, a rămas un jucător de tenis pasionat. După absolvirea liceului, Perry intenţiona să se înscrie la Universitatea din California de Sud. Cu toate acestea, când i s-a oferit un rol principal în serialul de televiziune "Second Chance" (1987), a profitat de ocazie pentru a-şi începe cariera de actor.

Actorul Matthew Perry a interpretat personajul Chandler Bing

Filmografia sa include peliculele: "Ally McBeal" (1997); "Almost Heroes" / "Aproape eroi" (1998); "Three to tango" / "Tango în trei" (1999) ; "The Whole Nine Yards" / "Cât îmi dai ca să te împuşc? " (2000); "Scrubs" / "Stagiarii" (2001); "Serving Sara" / "Servicii complete pentru Sara" (2002); "The Whole Ten Yards" / "Cât îmi dai ca să împuşc din nou? " (2004); "Studio 60 on the Sunset Strip" / "Studio 60" (2006); "Childrens Hospital" (2008); "Web Therapy" / "Terapie pe net" (2011); "The Kennedys After Camelot" / "Familia Kennedy: După Camelot" (2017); "The Good Fight" / "Lupta perfectă" (2017).

Matthew Perry a dezvoltat o dependenţă de alcool

Matthew Perry a dezvoltat o dependenţă de alcool, dar pentru a o diminua, a devenit dependent de o anumită medicaţie. A început întâi prin a lua medicamente prescrise de medic după un accident de ski în 1997 şi s-a internat la Hazelden. În 2000, a fost spitalizat pentru pancreatită, rezultată în urma dependenţelor sale. În timpul filmărilor pentru "Serving Sara", Perry a fost internat la dezintoxicare. Orarul filmărilor pentru serialul "Friends" a fost modificat pentru ca scenele în care juca Chandler (personajul interpretat de Matthew Perry) să fie filmate la sfârşit.

În 2022, Matthew Perry a publicat cartea de memorii "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", în care descria lupta sa cu adicţiile. Perry îşi deschidea autobiografia cu dezvăluirea faptului că era să moară la vârsta de 49 de ani.

Decesul actorului

A fost găsit mort în locuinţa sa din Los Angeles, în 28 octombrie 2023.

După decesul său a fost lansată o fundaţie care îi poartă numele şi care îşi propune să acorde sprijin persoanelor care suferă de dependenţe. Fundaţia Matthew Perry este realizarea angajamentului de durată al lui Matthew de a-i ajuta pe cei care se luptă adicţiile.

"Suntem ghidaţi de cuvintele şi experienţele sale şi inspiraţi de pasiunea lui de a face diferenţa în cât mai multe vieţi posibil", potrivit paginii de internet a fundaţiei, https://matthewperryfoundation.org.

Site-ul fundaţiei se deschide cu un citat care aminteşte: ''Când voi muri, vreau ca ajutorul pe care îl ofer altora să fie primul lucru menţionat. Dependenţa este prea puternică pentru ca cineva sa o învingă singur. Dar împreună, zi după zi, putem învinge" - Matthew Perry.

În 22 mai 2024, poliţia din Los Angeles a anunţat că anchetează circumstanţele morţii actorului Matthew Perry, care a decedat din cauza "efectelor acute" ale administrării de ketamină, potrivit AFP. Ketamina a fost luată de actor în mod supravegheat în cadrul unor şedinţe de terapie pentru depresie.

Întrebarea referitoare la modul în care Perry, care nu a avut o şedinţă de injectare supravegheată cu câteva zile înainte de deces, a obţinut ketamină se afla în centrul anchetei. Într-un comunicat, poliţia din Los Angeles preciza că "îşi continuă ancheta cu privire la circumstanţele în care a murit Perry", cu ajutorul Departamentului de Combatere a Drogurilor din SUA şi al USPIS, "pe baza unui raport medico-legal".

„Regina ketaminei”, bănuită că i-ar fi vândut doza fatală actorului

Femeia bănuită că i-ar fi vândut lui Matthew Perry, vedeta serialului „Friends”, ketamina care i-a provocat moartea își va recunoaște vinovăția, a anunțat luni Departamentul de Justiție al Statelor Unite, informează AFP.

Supranumită în anumite cercuri de la Hollywood „Regina ketaminei”, Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, „urmează să își recunoască oficial vinovăția în săptămânile care urmează”, a precizat parchetul federal din California într-un comunicat.

Aflată în prezent în arest preventiv, femeia americano-britanică riscă o sentinţă de până la 65 de ani de închisoare în cadrul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, care include, printre capetele de acuzare, şi distribuirea de ketamină ce a dus la moartea unei persoane.

„Îşi asumă responsabilitatea acţiunilor sale”, a comentat pentru AFP avocatul acesteia, Mark Geragos.

Recunoaşterea vinovăţiei va evita un proces cu juraţi şi va determina parchetul să abandoneze anumite capete de acuzare reţinute iniţial de procurori.

