O nouă gafă marca Donald Trump: „Am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania". VIDEO

19-09-2025 | 13:17
Donald Trump în Marea Britanie
În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania, după decenii de confruntări în Nagorno-Karabah.

Ioana Andreescu

După cum au relatat mai multe ziare străine, este a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confundă Armenia cu Albania, notează Le Figaro.

Trump confundă din nou Armenia cu Albania

Alături de premierul britanic, cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite şi-a exprimat regretul faţă de atitudinea omologului său rus în ceea ce priveşte problema ucraineană.

„Sunt foarte dezamăgit că acest conflict nu a fost rezolvat”, a declarat el în faţa jurnaliştilor. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a rezolva astfel de probleme, republicanul a vrut să citeze exemplul confruntărilor din Nagorno-Karabah: „Când ne gândim că am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania, de exemplu, care dura de ani de zile”, a spus Donald Trump, fără să-şi dea seama de greşelile sale.

Preşedintele american a dezvăluit apoi detalii din culisele întâlnirii sale cu şefii de stat armean şi azer, care, potrivit lui, ar fi pus capăt conflictului: „Au început de o parte şi de alta a Biroului Oval, atât de departe unul de celălalt. Şi, pe măsură ce am stat împreună timp de o oră, s-au apropiat din ce în ce mai mult. La final, ne-am îmbrăţişat cu toţii”. „Am rezolvat problema şi am rezolvat şi altele, după cum ştiţi”, a concluzionat el.

Acord istoric semnat la Washington

La 8 august, Donald Trump a semnat împreună cu prim-ministrul armean Nikol Pashinyan şi preşedintele azer Ilham Aliyev un memorandum de înţelegere în şapte puncte, prin care părţile se angajează să încheie un acord de pace definitiv. Sub tutela Statelor Unite, cele două foste republici sovietice au făcut un pas fără precedent către soluţionarea unui conflict teritorial care datează de la sfârşitul anilor 1980. „Este un acord istoric”, s-a felicitat atunci preşedintele american.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, Marea Britanie, donald trump, gafa,

Dată publicare: 19-09-2025 13:17

