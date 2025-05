„Pregătiți pentru 2030” - UE a început marea mobilizare pentru reînarmarea Europei. Bugetul uriaș alocat

Un jurnalist CNN a făcut o vizită la una dintre fabricile deținute de un mare constructor din Italia.

La această fabrică din nordul Italiei, muncitorii fac ultimele verificări la blindatele de producție europeană.

Roberto Cingolani, CEO Leonardo: „După ce Rusia a invadat Ucraina, am realizat că pacea trebuie apărată și are un cost. Am fost treziți la realitate. Apoi, a venit noua politică a Statelor Unite, care a pus sub semnul întrebării umbrela de securitate a NATO”.

Administrația Trump le-a cerut europenilor să investească în propria apărare. Și a amenințat că nu-i va proteja pe cei care nu își îndeplinesc angajamentele financiare față de NATO.

Gregory Alegi, profesor la Universitatea Luiss: „Piatra de temelie a relației transatlantice a fost mereu articolul cinci al Cartei NATO, care reprezintă angajamentul că aliații se vor sprijini unul pe celălalt în cazul unui atac. Administrația Trump a pus însă acest principiu sub semnul întrebării. Dacă nu se mai ține cont de acest angajament fundamental, atunci cele două părți se află într-o căsătorie deschisă. Și nimeni nu știe cât va dura”.

Europenii nu mai au o relație specială cu SUA. Mai mult, sunt trecuți la categoria rivali de administrația Trump, care a anunțat taxe vamale pentru aproape toate țările.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Uniunea Europeană ne-a tratat oribil la capitolul comerț, absolut oribil”.

Un motiv în plus ca țările europene să-și producă singure armamentul. Constructorul italian Leonardo vinde tot mai multe transportoare blindate, tancuri, drone și avioane de luptă, dar și muniție.

Massimo Bianchi, prim-vicepreședinte Leonardo: „Producția crește. Vorbim de un sistem de arme de ultimă generație”.

În plus, compania italiană colaborează cu gigantul german Rheinmetall la producția viitoarei generații de blindate de luptă.

Ben Wedeman, corespondent CNN: „Uniunea Europeană a lansat programul „Reînarmarea Europei” - o inițiativă strategică cu un buget de 800 de miliarde de euro, adică aproape 900 de miliarde de dolari, pentru întărirea capacităților de apărare ale Europei. În cele din urmă, au schimbat numele programului în 'Pregătiți pentru 2030” din cauza obiecțiilor unor membri ai Comisiei Europene.”

Termenul „reînarmare” a fost eliminat întrucât a fost văzut de unii oficiali europeni ca fiind prea alarmist.

