„Ni se scurge timpul.” Pavel Durov, fondatorul Telegram, a cerut „salvarea internetului liber”

Stiri externe
10-10-2025 | 15:49
Pavel Durov, șeful Telegram, reținut în Franța. Reacția Rusiei și acuzațiile aduse: „să explice motivele reţinerii sale”
Getty

La împlinirea a 41 de ani, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat o postare dedicată libertății internetului.

autor
Vlad Dobrea

„Generația noastră are din ce în ce mai puțin timp să salveze internetul gratuit pe care ni l-au creat părinții noștri”, a scris Durov pe canalul său de Telegram.

Potrivit fondatorului Telegram, „ceea ce a fost odată o promisiune de schimb liber de informații se transformă într-un instrument crucial de control”.

„Odată ce țările libere introduc măsuri distopice”, a subliniat Durov.

Mai exact, declarația spune: „Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii online. Marea Britanie încarcerează mii de oameni pentru tweet-urile lor.”

Citește și
mark zuckerberg
Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă: Zuckerberg își construiește un adăpost subteran uriaș în Hawaii

„Franța desfășoară anchete penale împotriva liderilor din domeniul tehnologiei care apără libertatea și intimitatea”, a scris Durov, care este anchetat penal de forțele de ordine franceze.

„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți — și care a permis ca acestea să le fie luate”, a spus fondatorul Telegram.

„Deci nu, nu am de gând să sărbătoresc astăzi. Nu mai am timp. Nu mai avem timp”, a subliniat el.

Pavel Durov este anchetat și supravegheat în Franța. Autoritățile franceze îl acuză de refuzul de a furniza informații solicitate de organismele autorizate, complicitate la distribuirea de programe de hacking și imagini pornografice cu minori și spălare de bani.

Telegram a fost suspectată în repetate rânduri de legături cu agențiile de informații rusești și de divulgarea datelor utilizatorilor. Conducerea mesageriei, inclusiv Durov, neagă categoric aceste acuzații.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: telegram, pavel durov,

Dată publicare: 10-10-2025 15:49

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă: Zuckerberg își construiește un adăpost subteran uriaș în Hawaii
Stiri externe
Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă: Zuckerberg își construiește un adăpost subteran uriaș în Hawaii

Se spune că Mark Zuckerberg a început lucrările la Koolau Ranch — vastul său complex de 1.000 de hectare de pe insula hawaiană Kauai — încă din 2014, scrie BBC. 

Filipine, zguduit de un nou cutremur cu magnitudinea 6,9. Este risc major de tsunami
Stiri externe
Filipine, zguduit de un nou cutremur cu magnitudinea 6,9. Este risc major de tsunami

Un nou cutremur de pământ, cu magnitudinea 6,9, a zguduit vineri sudul statului Filipine şi a declanşat o nouă alertă de tsunami la doar câteva ore după ce un puternic seism cu magnitudinea 7,4 a ucis cel puţin şase persoane, informează AFP şi Reuters.

SUA vor trimite 200 de soldaţi în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind tranziţia din Gaza
Stiri externe
SUA vor trimite 200 de soldaţi în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind tranziţia din Gaza

SUA vor trimite circa 200 de soldaţi în Israel pentru a înfiinţa un centru de coordonare al eforturilor internaţionale în Gaza, înaintea formării unui guvern permanent în teritoriu.

Recomandări
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28