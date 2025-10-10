„Ni se scurge timpul.” Pavel Durov, fondatorul Telegram, a cerut „salvarea internetului liber”

„Generația noastră are din ce în ce mai puțin timp să salveze internetul gratuit pe care ni l-au creat părinții noștri”, a scris Durov pe canalul său de Telegram.

Potrivit fondatorului Telegram, „ceea ce a fost odată o promisiune de schimb liber de informații se transformă într-un instrument crucial de control”.

„Odată ce țările libere introduc măsuri distopice”, a subliniat Durov.

Mai exact, declarația spune: „Germania persecută pe oricine îndrăznește să critice oficialii online. Marea Britanie încarcerează mii de oameni pentru tweet-urile lor.”

„Franța desfășoară anchete penale împotriva liderilor din domeniul tehnologiei care apără libertatea și intimitatea”, a scris Durov, care este anchetat penal de forțele de ordine franceze.

„Generația noastră riscă să intre în istorie ca ultima care a avut libertăți — și care a permis ca acestea să le fie luate”, a spus fondatorul Telegram.

„Deci nu, nu am de gând să sărbătoresc astăzi. Nu mai am timp. Nu mai avem timp”, a subliniat el.

Pavel Durov este anchetat și supravegheat în Franța. Autoritățile franceze îl acuză de refuzul de a furniza informații solicitate de organismele autorizate, complicitate la distribuirea de programe de hacking și imagini pornografice cu minori și spălare de bani.

Telegram a fost suspectată în repetate rânduri de legături cu agențiile de informații rusești și de divulgarea datelor utilizatorilor. Conducerea mesageriei, inclusiv Durov, neagă categoric aceste acuzații.

