„În casa asta a murit o fată. Alături a mai murit una”. În Jîtomîr pare a fi iadul pe pământ, după bombardamente

Două bombe au fost lansate, la începutul săptămânii, din avioane ruseşti, distrugându-le casele şi provocând moartea a trei persoane, dintre care doi copii.

Casele se află în imediata apropiere a Institutului Militar din Jîtomîr şi nu este exclus ca militarii ruşi să fi greşit ţinta.

Friends, just received information and video from my friend:30 min ago russian fascist army destroyed with missile the school #25 in the right center of Zhytomyr Korolyova street Another russian "liberators achievement ' pic.twitter.com/FhqvW2hVv6

Ceea ce a rămas în urma bombardamentelor este greu de descris. Pare a fi iadul pe pământ. Din locuinţe au rămas doar dărâmături, iar maşinile aflate în curţi au ars, au fost răsturnate sau au ajuns un morman de fiare.

"Pe 1 martie, la ora 22,30, au căzut două bombe, una chiar aici unde suntem noi, iar una în beciul unei case şi a luat foc totul. Uite aici, în casa asta, a murit o fată. Acolo, alături, a mai murit o fată. Aici a supravieţuit una şi este la spital. Toată lumea a venit aici să ne ajute să eliberăm locul, ca să nu mai vedem nenorocirea asta. Aici sunt zece case distruse", ne-a povestit Yura Ostimivici.

"Totul a ars. Ce să fac eu? Unde să plec? Nimeni nu ştie asta", a spus plin de amărăciune Arcadie Şumilo, un ucrainean de 69 de ani.

“Her name was Katia. One minute I saw her going into the bedroom, a minute later there was nothing.”

A husband mourns his wife who was killed in a Russian missile strike that hit Zhytomyr https://t.co/niLsF171ul pic.twitter.com/OnXm9hKt4N