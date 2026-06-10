Minunea arhitecturală, semnată de Antonio Gaudi, atrage, în fiecare an, milioane de turiști. Și chiar cei care au grijă de monument descoperă, în fiecare zi, câte ceva nou în lăcașul de cult.

La intrarea în celebra bazilică Sagrada Família, privirile vizitatorilor sunt atrase de o avalanșă de simboluri, figuri și scene biblice, sculptate cu o intensitate aproape dramatică.

Monseniorul Josep Maria Turull, rectorul Bazilicii Sagrada Familia: „Cât voi trăi?”, se întreba Gaudí, „cât să termin o fațadă”. Așa că a început cu fațada Nașterii, cea mai plină de bucurie, pentru ca oamenii, văzând frumusețea ei, să fie încurajați să doneze bani pentru finalizarea lucrărilor. Și, după cum se poate vedea, a reușit. Și-a atins obiectivul”.

Preotul Josep Turull e rectorul bazilicii Sagrada Família și spune că în cei opt ani petrecuți la conducerea lăcașului, a descoperit, în fiecare zi, câte un detaliu nou. Aceeași experiență o trăiesc și cei care îi trec pragul, fie ca turiști, fie pentru rugăciune.

Josep Maria Turull: ”Partea asta a acestor vitrine este folosită pentru păstrarea relicvelor noastre, deoarece sunt obiecte sacre și demne de venerație. Aici avem această relicvă, probabil datând din secolul al XVII-lea, realizată în stil baroc. A fost donată de o familie, care a considerat că acesta este cel mai potrivit loc pentru ea”.

Fațada Patimilor, orientată spre vest, impresionează prin sobrietatea și dramatismul său. Totuși, sculptorul care a decorat această fațadă, la zeci de ani după moartea lui Antoni Gaudí, a strecurat, printre scenele apăsătoare, și câteva detalii surprinzătoare, cu accente ludice.

Josep Maria Turull: ”Josep Maria Subirachs a sculptat, pe această fațadă a Patimilor, un detaliu observat de toată lumea, deși atenția ar trebui să se concentreze mai mult pe crucea care simbolizează moartea și învierea lui Isus. Acest detaliu este ceea ce mulți numesc „sudoku”, însă, de fapt, nu este un sudoku, ci mai degrabă un pătrat magic, imaginea unui pătrat magic pe care Albrecht Dürer l-a lăsat într-o gravură intitulată „Melencolia I”.

Vaticanul se apropie de finalul procesului, început în urmă cu zeci de ani, de declarare a lui Gaudí drept sfânt. În aprilie 2025, Papa Francisc l-a declarat pe arhitect „venerabil” - primul pas către canonizare. Dar biserica încă analizează dacă arhitectul a săvârșit, într-adevăr,